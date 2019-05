Civitanova doma i 'mostri', la Champions League è tutta italiana

BERLINO- La Lube Civitanova in quattro giorni ha cambiato la sua storia, entrando di diritto fra le grandissime del volley Mondiale. Dopo sette finali perse, una maledizione che sembrava infinita, stasera, dopo aver vinto contro Perugia lo scudetto in Gara 5, ha compiuto l'impresa più grande battendo in quattro set i 'mostri' dello Zenit Kazan, detentori da quattro anni della Champions League, salendo sul gradino più alto del podio della massima competizione europea. Un successo messo in discussione da Ngapeth e soci soltanto nel primo set, nel quale i biancorossi sono sembrati timorosi e per questo nervosi e contratti. La metamorfosi dal secondo set in poi, De Giorgi, che aveva preparato nei dettagli la gara, consapevole della forza dei suoi ragazzi, ha predicato semplicemente calma e le cose, al rientro in campo, sono radicalmente cambiate. La Lube iniziava a giocare una pallavolo divina, diventava assoluta padrona del campo imponendosi per 1-3 (25-16; 15-25; 12-25; 19-25), infliggendo agli imbattibili una solenne lezione di volley. La Lube è in Paradiso, quest’anno ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Fefè De Giorgi è arrivato a gennaio, è lui il “conducador” l’uomo della svolta, capace di trasformare un gruppo balbetante e renderlo vincente. E ora festeggiamo tutti, l’Italia è la padrona assoluta della pallavolo Europea.

LA CRONACA DEL MATCH-

La partenza a razzo dello Kazan è di quelle che fanno tremare i polsi. La squadra di Alekno in avvio aggredisce ogni pallone, il servizio mette in difficoltà la ricezione della Lube che concede contrattacchi micidiali ai russi che vanno avanti 7-1. La reazione di Juantorena e soci stenta ad arrivare, le percentuali in attacco sono troppo basse mentre dall’altra parte non c’è il solo Mikhailov a fare male, Anderson è concreto, Ngapeth chirurgico. La reazione dei cucinieri c’è ma è troppo blanda, parziale riavvicinamento sul 21-15 però è tardi per ribaltare una situazione ormai compromessa. Print finale di Mikhailov e soci che portano il set a casa con un perentorio 25-16.

La Cucine Lube torna in campo con tutt’altro spirito nel secondo set. Bruno suona la carica, Simon, Sokolov e Juantorena cominciano a legnare dalle bande e stavolta è Kazan ad essere in difficoltà 9-14, poi 11-19 firmato da murone di Stankovic manda in visibilio i tifosi biancorossi. Ancora un block, stavolta di Juantorena e Civitanova vola 12-21. Primo tempo di Simon e set point. I russi sbagliano ancora. La Lube torna in partita 15-25 e 1-1.

Inizio sul filo con le due squadre a cercare di trovare i punti deboli degli avversari (3-3). Civitanova, sfruttando un paio di errori dei russi prova l’allungo (3-5) poi, sfruttando un black out dello Zenit 4-10 poi 6-14. E’ il momento migliore per Bruno e soci. Con Simon e Leal in cattedra e i pluri campioni d’Europa in palese difficoltà innervositi forse dalla performance degli uomini di De Giorgi e più fallosi, molto più fallosi del solito. Leal al servizio spara due bombe che portano il match 9-20 poi 10-22. Kazan non c’è più. Ancora un errore in battuta di Volvich, un altro pallone sparacchiato fuori ed arriva il set point che la Lube non deve neanche giocare, invasione a rete e 12-25. Incredibile i campioni indistruttibili sono in palese difficoltà e Civitanova ad un set da un’impresa storica.

Pronti via nel quarto la Lube adesso ci crede, ci crede eccome, subito 0-2 ma con Ngapeth al servizio, autore di una serie micidiale, Kazan torna sotto (3-3) anche se la reazione russa si ferma sulle mani del muro di capitan Stankovic. Civitanova riparte (6-10). La ricezione russa è sempre poco precisa e gli attacchi o fuori misura o scontati. Il muro dei cucinieri riesce a sporcare tutto. 8-15 è un margine che fa palpitare, la strada verso il gradino più alto è ancora lunga. Sokolov, e la Lube allunga ancora. Ora serve gestire, senza farsi prendere dall’emozione e dalla voglia di chiuderla in fretta. E’ ancora super-Sokolov che firma l’11-19 e Leal 11-20. Kazan sembra sciogliere, domata, annichilita. Ancora un ace, e ancora Sokolov, poi Juantorena. 12-23, Lube a due punti dalla storia. Braccino corto inevitabile, Kazan mette a segno sette punti di fila, serpeggia la paura fra i biancorossi. Leal spezza l’incantesimo regala il match point Sokolov lo mette per terra. Esplode la torcida. La Cucine Lube Civitanova è Campione d’Europa.

IL TABELLINO-

ZENIT KAZAN – CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3 (25-16, 15-25, 12-25, 19-25)

ZENIT KAZAN: Anderson 12, Surmachevskiy 0, Volvich 3, Alekno 0, Likhosherstov 5, Alekseev 1, Ngapeth 14, Butko 0, Samoylenko 3, Verbov (L), Mikhailov 10. N.E. Kononov, Krotkov, Spiridonov. All. Alekno.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 17, Kovar 0, D’Hulst 0, Marchisio (L), Juantorena Portuondo 14, Stankovic 6, Diamantini 0, Leal Hidalgo 15, Cantagalli 0, Simon Aties 9, Mossa De Rezende 0, Balaso (L). N.E. Massari, Cester. All. De Giorgi.

ARBITRI: Mokry, Akinci.

NOTE – durata set: 24′, 26′, 20′, 29′; tot: 99′.

MVP: Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova)

ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE-



2000/01 Paris Volley (FRA)

2001/02 Lube Macerata

2002/03 Lokomotiv Belgorod (RUS)

2003/04 Lokomotiv Belgorod (RUS)

2004/05 Tours (FRA)

2005/06 Sisley Treviso

2006/07 VfB Friedrichshafen (GER)

2007/08 Dinamo Kazan (RUS)

2008/09 Trentino Volley

2009/10 Trentino BetClic

2010/11 Trentino BetClic

2011/12 Zenit Kazan (RUS)

2012/13 Lokomotiv Novosibirsk (RUS)

2013/14 Belogorie Belgorod (RUS)

2014/15 Zenit Kazan (RUS)

2015/16 Zenit Kazan (RUS)

2016/17 Zenit Kazan (RUS)

2017/18 Zenit Kazan (RUS)

2018/2019 Cucine Lube Civitanova (ITA)