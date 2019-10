Champions League: sarà derby Civitanova-Trento

SOFIA- La CEV ha effettuato i sorteggi della Champions League questa sera a Sofia. Il calendario ufficiale verrà pubblicato dalla Confederazione Europea nei prossimi giorni. Le 20 squadre partecipanti sono state divise in 5 diverse Pool. Ciascun girone è composto da quattro formazioni, ognuna presa da una delle quattro fasce stabilite dalla CEV. In prima fascia Cucine Lube Civitanova e Sir Sicoma Perugia, in quarta fascia (fascia che deve essere completata a novembre con l’inserimento delle due vincitrici dei turni preliminari in corso di svolgimento), la Trentino Itas. Quest’ultima è stata sorteggiata nella Pool A insieme alla Cucine Lube Civitanova mentre la Sir Sicoma Perugia è stata inserita nella Pool D.

LE POOL DELLA CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE-

Pool A: Cucine Lube CIVITANOVA (ITA), Fenerbahce Sk ISTANBUL (TUR), Jihostroj Ceske Budejovice (CZE), TRENTINO Itas (ITA)

Pool B: Kuzbass KEMEROVO (RUS), BERLIN Recycling Volleys (GER), ACH Volley LJUBLJANA (SLO), Fakel NOVY URENGOY (RUS)

Pool C: Zenit KAZAN (RUS), Halkbank ANKARA (TUR), Greenyard MAASEIK (BEL), JASTRZEBSKI Wegiel (POL)

Pool D: Sir Sicoma PERUGIA (ITA), Projekt WARSZAWA (POL), TOURS VB (FRA), squadra da definire al termine del 3rd Round

Pool E: Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE (POL), VfB FRIEDRICHSHAFEN (GER), Knack ROESELARE (BEL), squadra da definire al termine del 3rd Round