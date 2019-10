I quattro tecnici presentano la Supercoppa Italiana

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Il trofeo tricolore sbarca all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per la seconda volta dopo l’edizione del 2017. L’entusiasmo è già alto per i primi scampoli della SuperLega Credem Banca e raggiunge il suo apice per l’intermezzo della kermesse a eliminazione diretta. Sarà sfida a quattro tra team di caratura mondiale. In lizza nelle Semifinali di venerdì 1 novembre i Campioni d’Italia e d’Europa della Cucine Lube Civitanova contro la Leo Shoes Modena, detentrice della Del Monte® Supercoppa, la Sir Safety Conad Perugia, vincitrice della Del Monte® Coppa Italia all’Unipol Arena nel 2018/19, contro la Itas Trentino, mattatrice dell’ultimo Mondiale per Club e della CEV Cup.



Le Semifinali e la Finale della 24a edizione saranno visibili in diretta su RAI Sport e in live streaming su RAIPLAY. Venerdì 1 novembre alle 15.30 i padroni di casa della Lube sfideranno Modena come lo scorso anno. Alle 18.00 è previsto il secondo remake di giornata, tra Perugia e Trento. Sabato alle 18.00 la Finalissima.



Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena. I Campioni Nazionali e continentali vogliono festeggiare in casa, i detentori della Supercoppa non intendono mollare la presa. La prima Semifinale ha tutte le premesse per una sfida memorabile. Coach Fefè De Giorgi è uno specialista del torneo, i suoi uomini guidano la SuperLega con 9 punti in 3 gare (anticipo compreso). Sul fronte opposto Giani ha fame di successi e difende l’imbattibilità in virtù delle 2 vittorie in Regular Season. I cucinieri mirano a recuperare Bruno al palleggio dopo la prova di forza offerta con D’Hulst in regia a Milano, mentre gli emiliani vengono dal successo nel derby a Piacenza. Il bilancio delle sfide vede avanti Civitanova 52 a 41. Nel 2017, in casa, i marchigiani hanno eliminato i modenesi nella Semifinale, “favore” poi restituito dai rivali nel 2018 a Perugia. In questo inizio di stagione i 2 team non hanno concesso set. All’orizzonte 3 ex per parte e sana rivalità.

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino. I campioni iridati vantano 18 vittorie contro i 14 successi degli umbri. Due gli incroci in Supercoppa: nel 2017 a Civitanova i Block Devils in Semifinale hanno estromesso i gialloblù per poi conquistare il trofeo contro i padroni di casa, mentre nella passata edizione i trentini hanno centrato il riscatto in Semifinale, sfiorando poi il colpo nella resa dei conti con Modena. La nuova stagione si è aperta con qualche incognita per Perugia. Dopo il successo sofferto a Cisterna di Latina e la debacle interna nell’anticipo della 4a con Milano, il 3-0 con Verona è valso un sorriso. Ora Vital Heynen monitora lo stato di Podrascanin, domenica fermo ai box. Acquisti mirati in fase di mercato per Trento e feeling collaudato con Angelo Lorenzetti, che dopo aver fatto centro a Ravenna e in casa con Monza in Campionato, tra pochi giorni vorrebbe ultimare l’incompiuta dello scorso anno. Due per parte gli ex.

LE DUE SFIDE DI SEMIFINALE-

CUCINE LUBE CIVITANOVA - LEO SHOES MODENA-



PRECEDENTI: 93 (52 successi Civitanova, 41 successi Modena)

PRECEDENTI IN SUPERCOPPA: 2 – Semifinale 2018-2019 (Civitanova – Modena 2-3), Semifinale 2017-2018 (Civitanova – Modena 3-1)

EX: Simone Anzani a Modena nel 2018-2019, Jacopo Massari a Modena nel 2016-2017, Bruno De Rezende a Modena nel 2010-2011 (dall’1/04/11), dal 3/01/2014 al 2015/2016 e nel 2017-2018, Micah Christenson a Civitanova dal 2015 al 2018, Denys Kaliberda a Civitanova nel 2016-2017, Ivan Zaytsev a Civitanova dal 2012 al 2014.



Ferdinando De Giorgi (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Sarà una Del Monte Supercoppa molto impegnativa ed equilibrata, che vedrà protagoniste le migliori squadre del Campionato. Modena, la nostra avversaria in Semifinale, ha finora dimostrato nelle due gare disputate di stare molto bene, è una formazione dal grande potenziale soprattutto in attacco: sarà una sfida tosta e di livello per entrambe. Da parte nostra stiamo cercando di migliorare gli aspetti del nostro gioco che sono rimasti più indietro, per affrontare al meglio un torneo sempre ricco di incognite come la Del Monte Supercoppa, classico appuntamento di inizio stagione e che dunque, come spesso capita, può riservare sorprese ».

Andrea Giani (Allenatore Leo Shoes Modena)- « La Supercoppa è una manifestazione tra squadre di altissimo livello, giocano le prime 4 squadre della SuperLega, sarà un grande spettacolo. Modena gioca per vincere e andremo a Civitanova con quell’obiettivo, come sempre. La Semifinale con la Lube sarà una bella partita tra due squadre che hanno tratti similari, due compagini che hanno cambiato relativamente poco rispetto alla scorsa stagione, con giocatori che si conoscono. Sia noi che loro siamo molto forti in attacco, il side out sarà decisivo, ancor di più il contrattacco ».



SIR SAFETY CONAD PERUGIA - ITAS TRENTINO-



PRECEDENTI: 32 (14 successi Perugia, 18 successi Trento)

PRECEDENTI IN SUPERCOPPA: 2 - Semifinale 2018-2019 (Perugia - Trento 0-3),

Semifinale 2017-2018 (Trento - Perugia 1-3)

EX: Massimo Colaci a Trento dal 2010 al 2017, Filippo Lanza a Trento dal 2004 al 2008 (Settore Giovanile) e dal 2011 al 2018, Nicola Daldello a Perugia dal 2011 al 2013, Aaron Russell a Perugia dal 2015 al 2018.



Vital Heynen (Allenatore Sir Safety Conad Perugia)- « Per me è la prima Supercoppa Italiana, è un appuntamento molto importante qui in Italia e per me è anche una buona occasione per vedere all’opera i miei giocatori contro le migliori squadre della SuperLega. Siamo insieme da dieci giorni e quindi in palestra stiamo pensando soprattutto a lavorare per migliorare, ma ovviamente in questi ultimi allenamenti ci concentreremo maggiormente sull’avversario della Semifinale, l’Itas Trentino. Trento è una squadra che ha cambiato poco a livello di sestetto e che ha lo stesso tecnico perciò sulla carta e più pronta rispetto a noi che invece il tecnico lo abbiamo cambiato e che stiamo cercando di avere e di assimilare un’altra idea di gioco. Tra Milano e Verona abbiamo fatto un passo in avanti, venerdì dovremo farne un altro e bello grosso. In quattro giorni non è facile questo, ma abbiamo le carte per giocarcela contro Trento e, se magari come squadra ancora non siamo pronti come loro, possiamo però far leva anche sulle nostre individualità perché abbiamo i giocatori in grado di fare la differenza ».



Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « C'è entusiasmo e voglia di ben figurare perché è la prima vera prova della stagione ed assegna subito un trofeo che metterà già il segno positivo sul bilancio di chi lo vincerà. Tutte le squadre però hanno iniziato la stagione da pochissimi giorni e quindi ci sono pochi dati per capire effettivamente cosa aspettarsi. Detto questo, sono sicuro però che la manifestazione sarà bella e stimolante ed offrirà un punto di partenza chiaro a tutte le compagini protagoniste in vista del successivo cammino. Mi auguro e auspico che la Semifinale contro Perugia possa essere lunga e combattuta; la Sir Safety Conad è una formazione ricca di grandi giocatori, sappiamo cosa aspettarci ma proveremo a vendere cara la nostra pelle, sino in fondo ».

GLI ARBITRI DELLA DEL MONTE® SUPERCOPPA E IL PROGRAMMA GARE-

Questa la lista degli arbitri nominati per la manifestazione (tra parentesi, il Comitato Fipav di appartenenza). I tre arbitri di ogni match saranno resi pubblici nella mattina di venerdì 1 novembre.



Alessandro Cerra (Bologna) dal 2014

Massimo Florian (Treviso-Belluno) dal 2007

Rossella Piana (Modena) dal 2005 – Internazionale dal 2014

Daniele Rapisarda (Udine) dal 2002 – Internazionale dal 2011

Ilaria Vagni (Umbria 1) dal 2003 – Internazionale dal 2013

Marco Zavater (Roma) dal 2008

Video Check: Michele Albergamo, Fabio Ercolani, Marco Perotti

Refertisti: Matteo Cetraro, Lorenzo Marini, Adriano Rispoli



IL PROGRAMMA-



Semifinali

Venerdì 1 novembre 2019, ore 15.30

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena

Venerdì 1 novembre 2019, ore 18.00

Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia



Finale

Sabato 2 novembre 2019, ore 18.00