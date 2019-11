Supercoppa Italiana, il primo trofeo della stagione lo alza Perugia

CIVITANOVA MARCHE (CIVITANOVA)- Si sono spellati le mani coloro che stasera hanno gremito l’Eurosole Forum di Civitanova al cospetto di due grandi squadre che se le sono date di santa ragione per cinque set, giocando una pallavolo stellare attestando in maniera inequivocabile il livello altissimo del nostro campionato di Superlega. Sir Safety Perugia e Leo Shoes Modena hanno dato vita ad una finale incertissima fino all’ultima palla, conclusasi al termine di un concitato tie break con gli umbri avanti 1-0 e poi 2-1 prima di essere rimontati due volte dalla formazione di Giani. Al termine l’ha spuntata la formazione di Heynen che ha avuto in Leon e Atanasijevic due bocche da fuoco, in attacco ed al servizio, che alla fine hanno fatto la differenza. Modena ha lottato strenuamente, opponendo il solito Zaytsev e un ispirato Anderson, però nel momento topico del match è stata la compagine bianconera a farsi preferire per determinazione e precisione. Finisce 3-2 (27-15; 23-25; 25-23 18-25; 15-12) per la formazione umbra. E’ solo il primo atto di una stagione che sarà davvero intensa.

IL TABELLINO-

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – LEO SHOES MODENA 3-2 (27-25, 23-25, 25-23, 18-25, 15-12)

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 0, Leon Venero 21, Ricci 9, Atanasijevic 18, Lanza 7, Podrascanin 9, Burnelli (L), Russo 1, Zhukouski 0, Colaci (L), Hoogendoorn 1, Taht 1, Plotnytskyi 3. N.E. Piccinelli. All. Heynen.

LEO SHOES MODENA: Christenson 2, Anderson 22, Mazzone 11, Zaytsev 30, Bednorz 11, Holt 8, Iannelli (L), Pinali 0, Rossini (L), Kaliberda 1. N.E. Truocchio, Estrada Mazorra, Bossi, Salsi. All. Giani.

ARBITRI: Zavater, Rapisarda.

NOTE – durata set: 28′, 35′, 30′, 29′, 20′; tot: 142′.