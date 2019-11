Ascolti eccellenti per la Supercoppa

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Le bellissime Semifinali di venerdì e la entusiasmante Finale di ieri che ha portato il trofeo della Del Monte® Supercoppa a Perugia, oltre a riempire l’Eurosuole Forum, hanno tenuto milioni di spettatori incollati agli schermi.

Se il dato delle TV estere collegate non è stimabile, una chiara idea dei soli spettatori in Italia la danno i dati Auditel. La prima Semifinale di venerdì che ha visto primeggiare la Leo Shoes Modena sui padroni di casa e campioni in carica della Cucine Lube Civitanova ha raccolto 228.000 spettatori (1.41% di share), mentre la gara successiva delle 18.15 che ha segnato il passaggio di turno della Sir Safety Conad Perugia ai danni dell’Itas Trentino ha portato l’asticella dell’ascolto medio di RAI Sport a 238.000 (1.24% share).

Ieri, sabato, la Finalissima al tie-break tra Perugia e Modena ha fatto marcare ai meter dell’Auditel 267.000 ascoltatori (1.41% share).