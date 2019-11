Mondiale per Club: queste le partite di Civitanova

BETIM (BRASILE)-Sono state ufficializzate oggi dalla FIVB le partite del Mondiale per Club 2019, prestigioso trofeo iridato al quale prenderà parte, per il terzo anno consecutivo, la Cucine Lube Civitanova. L’edizione 2019 andrà in scena dal 3 all’8 dicembre, a Betim in Brasile e si giocherà nell’impianto Ginasio Poliesportivo Divino Ferreira Braga.

La formula prevede che le quattro formazioni qualificate (Cucine Lube Civitanova, i padroni di casa brasiliani del Sada Cruzeiro, i russi dello Zenit Kazan e gli asiatici del Al-Rayyan, dal Qatar), nella prima fase disputino un girone all’italiana: in base alla classifica stabilita, si definiranno le Semifinali (1a – 4a, 2a – 3a), e le Finali 3°/4° e 1°/2° posto.

La Cucine Lube Civitanova esordirà nella prima sfida contro l’Al-Rayyan martedì 3 dicembre alle 22.00 ora italiana (le 18.00 in Brasile); secondo match invece in programma con il Sada Cruzeiro nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5, alle 00.30 italiane (le 20.30 a Betim) e, infine, la terza gara contro lo Zenit Kazan, giovedì 5 alle ore 22.00 italiane (18.00 brasiliane).

Le Semifinali sono in programma sabato 7 dicembre: alle ore 18.00 italiane (le 14.00 in Brasile) la sfida tra prima e quarta classificata della fase preliminare, alle 21.00 italiane (le 17.00 brasiliane) l’altro match tra seconda e terza classificate. La Finali si giocano domenica 8 dicembre: alle ore 13.30 italiane (le 9.30 in Brasile) la sfida per il bronzo, la Finalissima per il titolo alle ore 16.30 italiane (le 12.30 brasiliane).

IL CALENDARIO DELLA CUCINE LUBE CIVITANOVA (orari italiani):

Martedì 3 dicembre 2019 ore 22.00: Al-Rayyan Sports Club – Cucine Lube Civitanova



Giovedì 5 dicembre 2019 ore 00.30: Sada Cruzeiro Volei – Cucine Lube Civitanova



Giovedì 5 dicembre 2019 ore 22.00: Zenit Kazan – Cucine Lube Civitanova



Sabato 7 dicembre 2019 ore 18.00 o ore 21.00: Semifinale



Domenica 8 dicembre 2019 ore 13.30 o ore 16.30: Finale 3° o 1° posto