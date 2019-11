Champions Femminile, Scandicci fa l'impresa espugnata Istanbul

ISTANBUL (TURCHIA)- La Savino del Bene Scandicci inizia alla grande il suo cammino in Champions League. La squadra di Marco Mencarelli ha superato a pieni voti il test di entrata sul campo del temibile Vakifbank Istanbul. La formazione toscana ha vinto al tie break, in rimonta, la sfida con la squadra di Giovanni Guidetti. Dopo aver fatto proprio il primo set Pietrini e compagne hanno subito la rimonta delle turche che si sono portate in vantaggio 2-1 ma non hanno mollato e, trascinate da Samantha Bricio, hanno saputo ribaltare di nuovo la situazione e imporsi in volata 2-3 (21-25; 25-19: 25-13. 15-25; 11-15) centrando un risultato che vale tanto oro quanto pesa.

IL TABELLINO-

VAKIFBANK ISTANBUL – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15)

VAKIFBANK ISTANBUL: Braga Guimaraes 13, Haak 18, Karakurt 11, Rasic 12, Ognjenovic 5, Gunes 1, Orge (L), Eren (L), Ozbay, Ismailoglu 1, Yilmaz 3, Gurkaynak 5. All. Guidetti. Savino Del Bene

SCANDICCI: Bricio Ramos 15, Stysiak 10, Malinov 5, Kakolewska 10, Pietrini 6, Stevanovic 12, Merlo (L), Cardullo (L), Carraro, Milenkovic, Sloetjes 5. Non entrate: Lubian, Molinaro, Bosetti. All. Mencarelli.

ARBITRI: Simonovic, Vinaliev.

NOTE – Durata set: 27′, 26′, 21′, 24′, 18′; Tot: 116′.