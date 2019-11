Mondiale per Club: Conegliano e Novara volano in Cina

SHIAOXING (CINA)- Parte l’avventura di Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara nel 13° Campionato Mondiale in programma dal prossimo 3 dicembre a Shiaoxing. Le due squadre sono già partite alla volta della Cina dove cercheranno di compiere una grande impresa.

QUI CONEGLIANO-

Con grande orgoglio l’Imoco Volley Conegliano è partita oggi per Shiaoxing (Cina) dove avrà il suo primo, storico, appuntamento con il Campionato Mondiale per Club. Un appuntamento che vedrà l’Imoco Volley rappresentare tutta la Regione Veneto nella massima vetrina mondiale del volley femminile, dove le Pantere se la vedranno con la crema della pallavolo internazionale. 120 televisioni collegate in tutto il Mondo (per l’Italia le partite saranno trasmesse da Sky Sport Arena), oltre 100 giornalisti accreditati, per un evento che proietterà l’immagine del club gialloblù, dei suoi sponsor e di tutto il territorio veneto a livello globale. L’evento è stato preparato scrupolosamente dalle Pantere e dallo staff tecnico, medico e fisioterapico, che nei minimi dettagli (comprese derrate di cibo inviate in Cina per non avere problemi con il cambio di alimentazione) ha programmato la trasferta in terra cinese che rappresenta un “unicum” per una squadra di club in quanto a ritmi (si giocano cinque partite in una settimana) e ad ambientamento rapido nel continente asiatico.

L’Imoco è partita oggi da Venezia e giocherà martedì 3 dicembre, quando qui in Italia saranno le 3 di mattina, il match inaugurale del torneo allo Shaoxing Olympic Sport Centre.

« Siamo in un girone molto impegnativo, ma in un Mondiale sarebbe strano non lo fosse. Forse l’Eczacibasi è la squadra più forte insieme direi alla nostra, le conosciamo bene e quest’anno hanno vinto 9 gare su 9, sono imbattute in campionato (come l’Imoco che ha 12/12 tra campionato e coppa, ndr) ed hanno un roster con atlete che non hanno bisogno di presentazioni con elementi di valore eccezionale come Boskovic, ma anche la coreana Kim o la brasiliana Natalia. Ma non bisogna assolutamenhte sottovalutare nè le cinesi che hanno innestato Rabadzhieva e Kosheleva in un telaio fatto di giocatrici locali, anche nazionali, e le brasiliane del Minas che lo scorso anno hanno vinto tutto. Comunque sarà un’esperienza meravigliosa per noi, sia personalmente che per lo staff e per la società. Era qualche anno che c’era la possibilità, quest’anno abbiamo pensato potesse essere l’anno buono per accettare l’invito e venire a confrontarsi con i migliori del Mondo. Un’esperienza tutta nuova, come ambiente, come ritmi e tipo di torneo, sia per noi dello staff che per tante giocatrici. Ma ho una rosa con atlete di grande esperienza internazionale, sia le azzurre che le altre, quindi siamo pronti per affrontare questo impegno molto stimolante, anche se dispondioso dal punto di vista fisico e mentale ». Ha detto alla vigilia Daniele Santarelli.

QUI NOVARA-

E' partita questa mattina per la Cina la Igor Volley, che all'alba di domani (ora locale) atterrerà Shanghai per poi trasferirsi a Shaoxing dove dal 3 all'8 dicembre disputerà il Mondiale per Club. L'esordio è fissato per le 13 del 3 dicembre, con la sfida al Tianjin della fuoriclasse Zhu Thing. Prima dell'inizio della competizione, la squadra sosterrà il 1 dicembre un'amichevole con le brasiliane del Minas, allenate da Nicola Negro.

« Vogliamo onorare il titolo di Campioni d'Europa vinto a maggio e per farlo dovremo superarci, visto che affronteremo fin dal girone eliminatorio formazioni di altissimo livello. Misurarsi con le squadre forti è sempre utili e da questo punto di vista abbiamo la fortuna di poter incontrare le migliori al mondo. E' un'occasione per tutte noi, un appuntamento importante che non capita spesso di poter affrontare e per questo dobbiamo fare di tutto per cogliere il meglio. Le nostre avversarie? Tianjin è la squadra che ha vinto la Champions League asiatica e si è pure rinforzata molto ingaggiando una delle migliori al mondo come Zhu Thing, assieme ad altri pilastri della nazionale e all'americana Destinee Hooker. Il Vakifbank Istanbul non ha bisogno di presentazioni, sono le Campionesse del Mondo in carica e pur essendo una squadra diversa e rinnovata rispetto allo scorso anno, saranno come sempre tra le candidate alla vittoria. Poi c'è il Praia Clube, la formazione vice-campione di Brasile che in estate ha aggiunto altre campionesse a un roster già di alto livello. Sarà un piacere ritrovare, da avversaria, Walewska con cui a Perugia ho condiviso stagioni eccezionali e tanti trofei ». Ha detto Massimo Barbolini prima della partenza.

I DUE GIRONI-

POOL A (a Shaoxing, Cina): Imoco Volley Conegliano (Italia), Eczacibasi VitrA Istanbul (Turchia), Guandong Evergrande (Cina), Itambe Minas (Brasile)

POOL B (a Shaoxing, Cina): Igor Gorgonzola Novara (Italia), VakifBank Istanbul (Turchia), Dentil Praia Clube (Brasile), Tianjin Bohai Bank (Cina)

L’ ALBO D’ORO-

2018 Vakifbank Istanbul, 2017 Vafifbank Istanbul, 2016 Eczacibasi Instanbul, 2015 Eczacibasi Istanbul, 2014 Dinamo Kazan, 2013 Vakifbank Istanbul, 2013 Sollys Nestle, 2011 Rabita Baku, 2010 Fenerbahce Istanbul, 1992 Teodora Ravenna, 1991 Sadia Sao Paulo.

IL CALENDARIO-

MARTEDÌ 3 DICEMBRE:

03.00 Imoco Volley Conegliano vs Eczacibasi VitrA Istanbul

07.00 VakifBank Istanbul vs Dentil Praia Clube

10.00 Guangdong Evergrande vs Itambe Minas

13.00 Igor Gorgonzola Novara vs Tianjin Bohai Bank

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE-

10.00 Eczacibasi VitrA Istanbul vs Itambe Minas

13.00 Imoco Volley Conegliano vs Guangdong Evergrande

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE-

10.00 Igor Gorgonzola Novara vs VakifBank Istanbul

13.00 Tianjin Bohai Bank vs Dentil Praia Clube

VENERDÌ 6 DICEMBRE-

03.00 Imoco Volley Conegliano vs Itambe Minas

07.00 Igor Gorgonzola Novara vs Dentil Praia Clube

10.00 Eczacibasi VitrA Istanbul vs Guangdong Evergrande

13.00 Tianjin Bohai Bank vs VakifBank Istanbul

SABATO 7 DICEMBRE-

10.00 Semifinale 1

13.00 Semifinale 2

DOMENICA 8 DICEMBRE-

10.00 Finale per il terzo posto

13.00 Finale Mondiale per Club 2019 di volley femminile