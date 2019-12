Civitanova è pronta per l'avventura mondiale

BETIM (BRASILE)- E’ scattata l’operazione Mondiale per Club 2019 per la Cucine Lube Civitanova. I campioni d’Italia e d’Europa sono pronti ad affrontare uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la rassegna iridata della FIVB che metterà in palio dal 3 all’8 dicembre tra le migliori formazioni del mondo del volley il prestigioso trofeo. Dopo i due argenti conquistati nelle edizioni andate in scena in Polonia nel 2017 e 2018, stavolta Juantorena e compagni volano in Brasile, a Betim, per cercare di compiere lo step decisivo e salire di un gradino sul podio mondiale: significherebbe tornare in Italia con l’unico trofeo che ancora manca nella ricchissima bacheca del Club cuciniero. Ecco nei dettagli il programma, notizie e curiosità sull’avventura iridata degli uomini di Fefè De Giorgi. Ricordiamo che le gare saranno trasmesse in diretta da Sky Sport.

TERZA VOLTA CONSECUTIVA AL MONDIALE PER CLUB-

Un anno fa la Cucine Lube Civitanova ha conquistato l’argento nella Finale persa nel “derby” italiano contro Trento, edizione giocata in Polonia (Plock e Czestochowa), dopo tre vittorie nel girone (tra cui la storica rimonta contro il Kazan) e la Semifinale vinta contro il Resovia. Due anni fa la prima volta della storia biancorossa al Mondiale per Club: quattro vittoria consecutive poi lo stop soltanto in Finale dal favorito Zenit, squadra che i cucinieri troveranno ancora una volta di fronte anche nell’edizione 2019.

SI GIOCA A BETIM PER LA QUARTA VOLTA-

E’ la quarta volta nella storia che la sede del Mondiale per Club è Betim, nello stato brasiliano di Minas Gerais, non lontano da Belo Horizonte. Nelle tre precedenti occasioni i padroni di casa del Sada Cruzeiro hanno sempre conquistato il successo finale, battendo nell’edizione 2013 contro il Lokomotiv Novosibirsk e due volte lo Zenit Kazan nelle edizioni 2015-2016.

I GIRONI E LA FORMULA-

La formula prevede che le quattro formazioni nella prima fase disputino girone all’italiana (tre giornate di gare dal 3 al 5 dicembre): in base alla classifica stabilita, sabato 7 in programma le Semifinali (1a VS 4a, 2a VS 3a), mentre domenica 8 sarà il momento della Finale 3° posto e della Finalissima per il titolo.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE GARE-

La Cucine Lube Civitanova esordirà nella prima sfida contro l’Al-Rayyan martedì 3 dicembre alle ore 22.00 ora italiana (le 18.00 in Brasile), secondo match invece in programma con il Sada Cruzeiro nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5, ora di inizio 00.30 italiane (le 20.30 a Betim), terza gara infine contro lo Zenit Kazan, giovedì 5 alle ore 22.00 italiane (18.00 brasiliane). Le Semifinali sono in programma sabato 7 dicembre: alle ore 18.00 italiane (le 14.00 in Brasile) la sfida tra prima e quarta classificata della fase preliminare, alle 21.00 italiane (le 17.00 brasiliane) l’altro match tra seconda e terza classificate. La Finali si giocano domenica 8 dicembre: alle ore 13.30 italiane (le 9.30 di mattino in Brasile) la sfida per il bronzo, la Finalissima per il titolo alle ore 16.30 italiane (le 12.30 brasiliane).

Martedì 3 dicembre 2019 ore 22.00: Al-Rayyan Sports Club – Cucine Lube Civitanova

Giovedì 5 dicembre 2019 ore 00.30: Sada Cruzeiro Volei – Cucine Lube Civitanova

Giovedì 5 dicembre 2019 ore 22.00: Zenit Kazan – Cucine Lube Civitanova

Sabato 7 dicembre 2019 ore 18.00 o ore 21.00: Semifinale

Domenica 8 dicembre 2019 ore 13.30 o ore 16.30: Finale 3° o 1° posto

L'ALBO D'ORO DEL MONDIALE PER CLUB-

1989 Maxicono Parma

1990 Mediolanum Milano

1991 Il Messaggero Ravenna

1992 Misura Mediolanum Milano

2009 Trentino BetClic

2010 Trentino BetClic

2011 Trentino Diatec

2012 Trentino Diatec

2013 Sada Cruzeiro (BRA)

2014 Belgorie Belgorod (RUS)

2015 Sada Cruzeiro Volei (BRA)

2016 Sada Cruzeiro (BRA)

2017 Zenit Kazan (RUS)

2018 Trentino Volley