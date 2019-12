Ottimi ascolti su SKY Sport per le due finali Mondiali

ROMA- Ottimi ascolti su SKY Sport per i trionfi mondiali della Cucine Lube Civitanova e dell’Imoco Conegliano. Oltre alle dirette TV, grande copertura è stata offerta anche su Sky Sport24, sul sito skysport.it e sui profili social di Sky Sport.

La partita dell’Imoco Conegliano contro ’Eczacibasi VitrA Istanbul ha ottenuto risultati fantastici dal punto di vista della visibilità: il match, trasmesso su Sky Sport Arena a partire dalle ore 13.00 di domenica 8 dicembre, ha fatto segnare una media di 112.000 spettatori collegati, un dato storico per un match di pallavolo sulla piattaforma Sky. Il dato sale a 134.000 spettatori medi considerando anche le trasmissioni in replica. Sono stati addirittura 466.000 i contatti unici per l’ultimo atto del Mondiale per Club femminile.

Successivamente anche la Cucine Lube Civitanova ha toccato numeri eccezionali per la finale con il Sada Cruzeiro facendo registrare 496.000 contatti unici e 106.000 spettatori di ascolto medio.