Champions League: le italiane in campo per la 3a giornata

ROMA- Le tre italiane Sir Sicoma Monini Perugia, Cucine Lube Civitanova e Trentino Itas in campo per la terza giornata di andata della fase a Pool della Champions League.

La Sir Sicoma Monini Perugia scenderà in campo alla “Torwar Hall” di Varsavia per affrontare i padroni di casa del Verva Warszawa Orlen Paliwa, allenati da Andrea Anastasi, per la terza giornata della Pool D di Champions League. Dopo le due affermazioni con Lisbona e Tours, i Block Devils vanno a caccia del tris europeo che li terrebbe in vetta alla classifica del girone e che sarebbe, dati e numeri alla mano, un passo fondamentale in ottica qualificazione ai Quarti di Finale. Rosa al completo, con l’ovvia eccezione di Ricci, per Heynen che ci tiene a far bene nel Paese in cui è commissario tecnico della selezione nazionale. Il Varsavia di coach Anastasi, secondo in classifica in PlusLiga a tre lunghezze dalla capolista Zaksa con dieci vittorie ed una sola sconfitta, si presenta al match di domani con 3 punti nel girone di Champions dopo la vittoria con il Tours e la sconfitta di Lisbona. Le maggiori insidie per la Sir arriveranno dal centro e dalle seconde linee.

Per la Cucine Lube Civitanova si presenta un’altra trasferta. Questa volta la squadra di Fefè De Giorgi volerà in Turchia in cerca del bis europeo. Al di là della rete, il Fenerbahçe, ancora a bocca asciutta in Champions, sconfitto in rimonta dalla Trentino Itas nella seconda giornata della fase a Pool. La Lube andrà a caccia della seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale per farsi trovare pronta al confronto con Trento del 26 gennaio 2020 (ore 18.00) per il primo posto nel girone.

La Trentino Itas, dopo la vittoria di carattere della scorsa settimana, ospiterà i cechi del Jihostrou Ceske Budejovice (giovedì 19 dicembre ore 20.30). Entrambi i precedenti tra i due club vedono Trento vincente, ma i dolomitici non dovranno sottovalutare l’avversario e cercare di portare a casa il risultato per tenere alte le possibilità di concludere in testa al girone in vista del derby di gennaio.

IL PROGRAMMA DELLA 3a DI ANDATA-

Pool A

Giovedì 19 dicembre, ore 20.30

Trentino Itas (ITA) – Jihostroj Ceske Budejovice (CZE) Arbitri: Porvaznik-Petrovic

Giovedì 19 dicembre, ore 16.30 (ora italiana)

Fenerbahçe Hdi Sigorta Istanbul (TUR) – Cucine Lube Civitanova (ITA) Arbitri: Sodja-Szabo Alexi

Pool D

Martedì 17 dicembre 2019, ore 20.30

Verva Warszawa Orlen Paliwa (POL) – Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)

Arbitri: Akinci-Cambrè