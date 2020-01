Coppa Italia A2 Femminile, passano Omag, Mondovì, Trento e Ravenna

ROMA- Tre vittorie interne e un colpo in trasferta nelle quattro partite dei Quarti di finale di Coppa Italia di A2 Femminile. L’unico colpo esterno è quello della Conad Ravenna che va a vincere sul campo di Soverato. Per il resto, come da pronostico vincono la Omag S.Giov. In Marignano sulla Futura Volley Giovani Busto Arsizio, la LPM Bam Mondovì nel derby con l’ Eurospin Ford Sara Pinerolo e della Delta Informatica Trentino sull’Itas Città Fiera Martignacco.

LE QUATTRO SFIDE-

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO-

La Omag S.Giovanni in Marignagno vince anche la sfida dei quarti di finale di coppa Italia contro un’avversaria, la Futura Volley di Busto Arsizio, scesa in Romagna per fare lo sgambetto alla capolista assoluta del campionato. Così non è stato: le romagnole hanno sfoderato un’altra prestazione maiuscola sul campo casalingo, davanti ai propri tifosi sempre più numerosi ed elettrizzati. Ottima prestazione di Saguatti con 11punti e il 32% è la MVP del match. Esemplare anche la prestazione di Lualdi con 16 punti. Bonelli al palleggio è sempre più sicura di sé ed in grado di distribuire bene il gioco su tutti i fronti e “Gatto” Bresciani si fa trovare pronta in tutte le situazioni difensive.

Con Battistoni ancora fuori, Saja si affida ancora ad Asia Bonelli in regia con Decortes opposto, Pamio e Saguatti in banda, Lualdi e Gray al centro, Bresciani libero.

Lucchini risponde con Cialfi al palleggio, Latham opposto, Pinto e Pistolesi schiacciatrici, Veneriano e Sartori al centro, Garzonio libero

Partono subito forte le “cocche” (1-3). La Omag reagisce e con un parziale di 4-0 mette la testa avanti (5-3). Ancora pari a quota 7, la Omag tenta la fuga con tre punti consecutivi. Le meneghine riaccorciano il gap con Latham ma ci pensa poi Gray a ristabilire le distanze con tre punti consecutivi (13-9). Le Bustocche recuperano (13-12). Il tira e molla continua ma le Marignanesi reggono e mantengono il pallino del gioco. Lucchini chiama il time out (21-18). Sono due punti di Decortes a dare 4 set point alla Omag. E puntuale come un orologio svizzero, Lualdi chiude 25-21.

Dopo un avvio ancora equilibrato caratterizzato da lunghi scambi, la Omag fa un tentativo di fuga (8-4). Le meneghine però non sono scese in Romagna per una semplice gita e si riportano in parità (12-12). Pistolesi rileva Pinto (14-12). Il vantaggio rimane invariato (20-18). Coulibaly rileva Pamio. Due muri di Busto ed è nuovo parità. Saja ferma il gioco (20-20). Finale al cardiopalma Busto rimedia due set point (22-24). Lualdi annulla il primo e Saguatti il secondo (24-24). Errore in attacco di Busto ed ora il set point è della Omag. Lucchini chiama time out (25-24). Decortes sbaglia il servizio ma poi va subito a segno per il secondo set point (26-25). Busto Annulla (26-26). Lualdi ancora a segno ma poi sbaglia il servizio (27-27). A segno Pamio che ha ripreso il suo posto (28-27). Decortes chiude il set dopo un lungo ed entusiasmante scambio (29-27).

Poteva essere una botta psicologica tremenda per le “cocche” l’aver sciupato due set point, invece la reazione è stata contraria (1-4). La Omag reagisce ed allunga (9-6). Quando il gap si fa importante Lucchini chiama time out (15-10). Busto pare avere mollato sotto i colpi di Saguatti e compagne (20-13). Gray a segno per gli 8 match point Omag (24-17). L’errore di Veneriano al servizio chiude la contesa.

I PROTAGONISTI-

Matteo Lucchini (Allenatore Futura Volley Busto Arsizio)- « Ce la siamo giocata a parte il calo del terzo set, nei primi due ho visto la squadra di sempre, quella che non molla mai; dopo aver avuto i due set point siamo calati, ma Marignano è una squadra organizzata molto bene che ha trovato soluzioni anche sugli scambi lunghi. Pensare di giocarsi un quarto di finale contro un team che ha lasciato per strada 4 punti è comunque un piacere, ora proveremo a toglierci qualche altra soddisfazione in campionato ».

IL TABELLINO-

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-20 29-27 25-18)

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Bonelli 2, Pamio 12, Gray 8, Decortes 11, Saguatti 11, Lualdi 16, Bresciani (L), Pinali, Coulibaly. Non entrate: Mandrelli (L), De Bellis, Mazzon. All. Saja.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pinto 3, Veneriano 8, Latham 9, Zingaro 7, Sartori 9, Cialfi 4, Garzonio (L), Pistolesi 4, Peruzzo, Gallizioli, Danielli. Non entrate: Grippo, Francesconi (L), Cicolini. All. Lucchini.

ARBITRI: Chiriatti, Giglio.

NOTE – Durata set: 22′, 32′, 23′; Tot: 77′.

LPM BAM MONDOVI’ – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO-

Al Palamanera è andata in scena la gara secca di Quarto di Finale di Coppa Italia: in palio il pass per la semifinale, in programma domenica 26.

Ad imporsi, dopo una partita ricca di emozioni, come solo un derby può regalare, è stata l’LPM BAM Mondovì. Le pumine affronteranno la trasferta a San Giovanni in Marignano, che si è imposta per 3-0 su Busto Arsizio.

Con uno strepitoso turno in battuta di Zanette l’LPM BAM Mondovì si porta sul 7-1. Pinerolo ci prova, ma le pumine corrono veloce (16-6). Il gioco prosegue con le monregalesi che allungano (19-12). Le ospiti non mollano e trovano il break (19-14). Il muro di Tonello scrive il 20-14, a ruota ancora una murata delle pumine (21-14). Ci pensa Rebora a picchiare il 22-15. Zago guida la riscossa di Pinerolo (23-17). Tanase regala il 24-17 al pubblico rossoblu. E’ Zanette a chiudere il primo set (25-17).

Al ritorno in campo sono le ragazze di Marchiaro a guidare il gioco (7-11). L’Lpm Bam Mondovì è costretta a rincorrere (11-16). Zanette e Tanase picchiano forte e le padrone di casa si portano in parità (16-16). Le pumine mettono la freccia e superano (17-16). Boldini non ci sta, mura e riporta la situazione in equilibrio (17-17). Pinerolo è determinata e conquista il parziale (19-25).

Le monregalesi voltano pagina e si portano sul 9-4, costringendo la panchina ospite al time out. L’LPM BAM Mondovì mantiene il vantaggio e l’ace di Rodriguez segna il +5 (13-8). Sul campo si vedono scambi emozionanti, con difese strepitose. Le rossoblu mantengono la distanza (21-16). Le avversarie non si scoraggiano e cercano l’aggancio (22-20). Delmati prova a fermare la rimonta delle ospiti con un time out. Pinerolo si porta a -1 (22-21), ma Tonello picchia ed è 23-21. Tra le fila di Mondovì, al servizio entra Fezzi. Un errore delle ospiti regala il 24-21. Pinerolo annulla il set ball. Tonello picchia ed è 25-22.

Il quarto set inizia con le pumine che si portano in vantaggio (7-2). Le padrone di casa proseguono compatte e cariche. Rebora schiaccia il +7 (12-5). Sul 17-9 il PalaManera si accende. L’LPM BAM Mondovì suona la carica e, accompagnata dal tifo degli Ultras Puma, vola sul 24-15. Una grandissima Zanetta picchia forte e regala il pass per la Semifinale di Coppa Italia.

IL TABELLINO-

LPM BAM MONDOVI’ – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 3-1 (25-17 19-25 25-22 25-18)

LPM BAM MONDOVI’: Rodriguez 13, Rebora 13, Zanette 26, Tanase 12, Tonello 9, Scola 3, Agostino (L), Bordignon 1, Fezzi. Non entrate: Bonifazi, Mandrile (L), Midriano. All. Delmati.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Casalis, Zago 21, Buffo 6, Ciarrocchi 10, Boldini 5, Bussoli 5, Fiori (L), Tosini 9, Allasia 1, Zamboni. Non entrate: Grigolo, Nasi. All. Marchiaro.

ARBITRI: Brunelli, Marconi.

NOTE – Durata set: 21′, 22′, 26′, 23′; Tot: 92′.

DELTA INFORMATICA TRENTINO – ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO-

Cambia la competizione, dal campionato alla Coppa Italia, ma non la qualità di gioco (e il risultato) della Delta Informatica Trentino. La formazione di Matteo Bertini non riesce forse ad eguagliare quanto fatto vedere domenica a Mondovì, quando sfiorò la perfezione, ma esprimendo un gioco comunque molto piacevole ed efficace riesce ad archiviare la pratica Itas Città Fiera Martignacco in tre soli parziali. Con questa importantissima vittoria le gialloblù staccano il pass per la semifinale di Coppa Italia di serie A2, in programma, sempre in gara unica, domenica alle 17 al Sanbàpolis contro la Conad Olimpia Teodora Ravenna. Quarto di finale giocato davvero bene dalle trentine che sono riuscite ad opporre le giuste contromisure alla forte opposta americana Nwanebu. Per la Delta Informatica Trentino da sottolineare la prestazione di Berasi, decisiva soprattutto nell’incredibile rimonta gialloblù del primo set e della capitana Fondriest, eletta miglior giocatrice dell’incontro grazie ad un ottimo 80% di positività in attacco.

Bertini conferma lo “starting seven” sceso in campo nelle recenti partite con Berasi in regia, Piani opposto, Melli e D’Odorico in posto-4, Furlan e Fondriest al centro e Moro libero. Gazzotti risponde con Carraro al palleggio, Nwanebu opposto, Dhimitriadhi e Fiorio in banda, Rucli e Busilini al centro e Caravello libero. Parte dunque dalla panchina l’ultimissimo arrivo in casa Martignacco cioè la forte schiacciatrice Pascucci, direttamente dalla Serie A1 con Perugia.

Dopo un inizio in favore delle padrone di casa con il servizio di Piani in evidenza (9-6) si spegne incredibilmente la luce in casa Trento. Carraro inizia a far girare tutte le sue attaccanti mentre la Delta Informatica si innervosisce commettendo troppi errori: parziale di 9-2 per Martignacco (11-15). L’errore in attacco di D’Odorico consegna il massimo vantaggio alle ospiti (14-20) ma qui succede l’incredibile: tre errori in attacco consecutivi di Nwanebu e Fiorio ridanno fiducia alle trentine (18-21). Il pubblico del Sanbàpolis inizia a crederci sempre più, Berasi va al servizio (20-22) e con un incredibile serie gira l’inerzia della frazione, chiudendo il parziale con due ace consecutivi su Dhimitriadhi (25-22).

Inizio di secondo set all’insegna dell’equilibrio (7-7). Piani decide di attaccare ogni pallone alla massima potenza e con tre punti consecutivi porta la Delta Informatica sul +3 (13-10). Berasi dalla linea dei nove metri diventa la bestia nera di Martignacco ed il suo ace mette cinque punti tra le due squadre (17-12). La palleggiatrice trentina si esalta con le proprie centrali mentre Carraro non trova più in Nwanebu una valida soluzione in attacco (23-17). Chiude la seconda frazione l’errore in pipe di Giugovaz (25-18).

Furlan fa la voce grossa a muro nei primi punti del terzo set: i suoi muri prima su Nwanebu e poi su Giugovaz valgono il +2 (5-3). Le trentine alzano il livello anche nella correlazione muro-difesa, Furlan mura nuovamente Giugovaz e due punti di Melli fanno esplodere il Sanbàpolis (16-10). Nel finale entra Barbolini per rinforzare la seconda linea e la schiacciatrice gialloblù chiude l’incontro con due ace consecutivi (25-18).

I PROTAGONISTI-

« Non abbiamo approcciato al meglio la partita e abbiamo commesso qualche errore di troppo nella parte centrale del primo set . Siamo stati bravi poi a rientrare in partita grazie all’ottimo turno al servizio di Virginia che ci ha regalato il primo set. Una volta sciolti, ci siamo ritrovati e abbiamo alzato il livello di gioco in quasi tutti i fondamentali. Adesso testa alla sfida di domenica contro Ravenna che si preannuncia una battaglia ».

IL TABELLINO-

DELTA INFORMATICA TRENTINO – ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO 3-0 (25-22 25-18 25-18)

DELTA INFORMATICA TRENTINO: D’Odorico 9, Fondriest 8, Berasi 3, Melli 13, Furlan 7, Piani 15, Moro (L), Barbolini 2, Giometti, Cosi. Non entrate: Vianello (L), Moncada. All. Bertini.

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO: Busolini 2, Carraro 1, Fiorio 5, Rucli 4, Nwanebu 15, Dhimitriadhi 3, Caravello (L), Giugovaz 7, Caserta 1, Stival, Pascucci, Pecalli (L). Non entrate: Beltrame, Sabadin. All. Gazzotti.

ARBITRI: Pasin, Nava.

NOTE – Spettatori: 500, Durata set: 25′, 23′, 21′; Tot: 69′.

VOLLEY SOVERATO – CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA-

IL TABELLINO-

VOLLEY SOVERATO – CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA 0-3 (19-25 18-25 19-25)

VOLLEY SOVERATO: Bortoli 2, Mason 15, Caneva 2, Botarelli 13, Chausheva 2, Repice 1, Gibertini (L), Riparbelli 6, Quarchioni 6. Non entrate: Muscetti, Miceli. All. Napolitano.

CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Strumilo 10, Torcolacci 11, Manfredini 16, Bacchi 6, Guidi 14, Morolli, Rocchi (L), Poggi 1, Calisesi. Non entrate: Parini, Canton, Piva. All. Bendandi.

ARBITRI: Pasciari, Autuori.

NOTE – Durata set: 21′, 22′, 22′; Tot: 65′.