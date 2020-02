Champions League: giovedì derby italiano, Perugia in Portogallo

ROMA- Tre italiane tornano in campo giovedì sera per il 5° turno di Champions League.

DERBY TRENTINO ITAS-CUCINE LUBE CIVITANOVA-



Per la Trentino Itas si presenta l’ultimo turno casalingo delle qualificazioni. La Speranza di passare il turno è ancora viva nonostante l’ostico avversario connazionale. Il secondo derby europeo della 2020 Cev Champions League andrà in scena in Trentino alla BLM Arena, giovedì 13 febbraio alle 20.30, dove i ragazzi di Coach Lorenzetti andranno a caccia di punti utili per il passaggio del turno come miglior seconda. I gialloblù, in SuperLega Credem Banca, sono reduci da una dispendiosa gara contro Padova, mentre la Cucine Lube Civitanova ha subito trovato il riscatto contro Ravenna dopo il brusco stop a Modena. Entrambe le compagini italiane provengono da una vittoria per 3-1 in Europa, ma Civitanova troneggia in vetta alla classifica e affronterà la partita con più serenità rispetto alla Trentino Itas che deve cercare di mettere in cascina il risultato per continuare a sperare nel passaggio alla fase successiva. La Trentino Itas, fino ad ora, ha collezionato 8 punti e, dando uno sguardo agli altri gironi, si trova a pari punti con lo Zenit Kazan, Fakel Novy Urengoy, e il Knack Roeselare con i quali si contenderà la qualificazione.

BENFICA LISBONA-SIR SAFERY PERUGIA-

Gara importante per Perugia che potrebbe staccare il pass per i Quarti di finale con una giornata di anticipo. La classifica del girone vede infatti i Block Devils al comando a punteggio pieno con 12 punti, 6 in più del Varsavia, più immediata inseguitrice. Per blindare il primo posto, con conseguente passaggio alla fase ad eliminazione diretta, manca dunque un solo punto, ma certamente Heynen ed i suoi ragazzi andranno a caccia del successo anche per chiudere la fase a gironi come una delle migliori quattro prime, cosa che assicurerebbe la testa di serie nell’urna del sorteggio del tabellone dei Quarti.

LE PARTITE DELLE ITALIANE DEL QUINTO ROUND-



POOL A-

Giovedì 13 febbraio 2020, ore 20.30

Trentino Itas (ITA) - Cucine Lube Civitanova (ITA) Arbitri: Mokry-Makshanov



POOL D-

Giovedì 13 febbraio 2020, ore 21.00 (ore italiane)

Benfica Lisboa (POR) - Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) Arbitri: Gradinski-Zenovich