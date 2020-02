Champions League, ultimo turno, Trento cerca la vittoria qualificazione

ROMA-Ultimo giro di lancette per il 4th Round della CEV Champions League. La Cucine Lube Civitanova, dopo la buona prestazione nel derby europeo contro la Trentino Itas, superata con il punteggio di 3-1, si è qualificata con una giornata di anticipo e con 5 vittorie all’attivo. I biancorossi attendono all’Eurosuole forum il Fenerbahçe Hdi Sigorta, fanalino di coda della Pool A che, nella sua avventura europea non è ancora riuscito a collezionare vittorie. Ci si aspetta turnover per Fefè de Giorgi che, con la Del Monte® Coppa Italia alle porte, vorrà tenere a riposo i titolari. Anche la Sir Sicoma Monini Perugia, reduce da un percorso immacolato in Europa, affronterà l’ultima sfida del girone D e ospiterà al Pala Barton di Perugia il Verva Warszawa Orlen Paliwa. Discorso simile a Civitanova, quello per la squadra di Heynen, già con sguardo proiettato verso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La gara più avvincente sarà sicuramente quella che attende la Trentino Itas, impegnata in Repubblica Ceca contro il Jihostroj Ceske Budejovice. La gara di andata alla BLM Group Arena, a senso unico fin dal principio, aveva visto trionfare i ragazzi di Angelo Lorenzetti. Per l’Itas continua la sfida con le dirette concorrenti per il passaggio del turno tra le miglior seconde. I dolomitici fino ad ora hanno messo in cassaforte 3 vittorie come il Kuzbass Kemerovo, il VC Greenyard Maaseik e il Knack Roeselare; dovranno ottenere una vittoria con qualsiasi punteggio per entrare così con certezza matematica nel lotto delle tre migliori seconde dei cinque gironi che passeranno il turno assieme alle prime classificate di ciascuna pool.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a GIORNATA DELLA FASE A POOL-

Pool A-

Mercoledì 19 febbraio 2020, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova (ITA) - Fenerbahçe Hdi Sigorta Istanbul (TUR) Arbitri: Rodriguez Jativa-Simonovska



Mercoledì 19 febbraio 2020, ore 17.00

Jihostroj Ceske Budejovice (CZE) – Trentino Itas (ITA) Arbitri: Ozbar-Guillet



Pool D-

Mercoledì 19 febbraio 2020, ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) - Verva Warszawa Orlen Paliwa (POL) Arbitri: Simonovic-Mylonakis