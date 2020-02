Champions League, nessun derby nei Quarti di finale

LUSSEMBURGO (LUSSEMBURGO)- Effettuati oggi a Lussemburgo i sorteggi per gli abbinamenti dei Quarti di Finale di Champions League. Dall’urna non sono usciti confronti fra le tre squadre italiane qualificate che potrebbero ritrovarsi di fronte in semifinale.

Nella parte alta del tabellone le due sfide saranno quella che opporrà i Campioni d’Europa delle Cucine Lube ai belgi del Knack Roeselare. Sorteggio benevolo per gli uomini di De Giorgi che, qualora passassero il turno, si troveranno a sfidare la vincente fra Trentino Itas e i polacchi dello Jastrz?bski W?giel. Le due formazioni italiane, in caso di doppia qualificazione, si ritroverebbero di fronte dopo la doppia sfida affrontata nella Pool A.

Nell’altra parte del tabellone impegno duro per la Sir Sicoma Monini Perugia che ha pescato i russi del Fakel Novy Urengoy. L’altra partita ad eliminazione diretta sarà quella tabellone tra l’altra formazione russa del Kuzbass Kemervo e i polacchi dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle.

IL TABELLONE DI QUARTI E SEMIFINALI-

Quarti di Finale

Knack ROESELARE (BEL) vs Cucine Lube CIVITANOVA (ITA)

TRENTINO Itas (ITA) vs Jastrzebski WEGIEL (POL)

Fakel NOVY URENGOY (RUS) vs Sir Sicoma Monini PERUGIA (ITA)

Kuzbass KEMEROVO (RUS) vs Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE (POL)

Semifinali

Vincente TRENTINO/WEGIEL vs Vincente ROESELARE/CIVITANOVA

Vincente KEMEROVO/KEDZIERZYN-KOZLE vs Vincente NOVY URENGOY/PERUGIA

Super-Final

Vincente Semifinale 2 vs Vincente Semifinale 1