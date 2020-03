Rinviate tutte le partite delle italiane nelle Coppe Europee

ROMA- Con un comunicato stampa diramato in serata la Cev, in seguito alle misure adottate dal governo italiano e dal Coni per fronteggiare la situazione legata al COVID-19, ufficializza il rinvio come misura precauzionale delle partite che coinvolgono le squadre italiane maschili e femminili nelle tre competizioni europee riservate ai club. Non esistono al momento indicazioni sulle eventuali date dei recuperi delle gare che coinvolgono le nostre formazioni.

Questo l’elenco delle partite rinviate:

CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE

Trentino Itas Vs Jastrzebski Wegiel

Jastrzebski Wegiel Vs Trentino Itas

Sir Sicoma Monini Perugia Vs Fakel Novy Urengoy

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE

Fenerbahce Opet Istanbul Vs Igor Gorgonzola Novara

Igor Gorgonzola Novara Vs Fenerbahce Opet Istanbul

Savino Del Bene Scandicci Vs Eczacibasi Vitra Istanbul

Eczacibasi Vitra Istanbul Vs Savino Del Bene Scandicci

CEV CUP MASCHILE

Galatasaray Hdi Istanbul Vs Leo Shoes Modena

Leo Shoes Modena Vs Galatasaray Hdi Istanbul

CEV CUP FEMMINILE

Unet E-Work Busto Arsizio Vs Dinamo Kazan

CHALLENGE CUP MASCHILE

Allianz Powervolley Milano Vs Sporting Club Lisboa

Sporting Club Lisboa Vs Allianz Powervolley Milano