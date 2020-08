Champions League: derby Civitanova-Perugia, Modena contro Zaytsev

LUSSEMBURGO ( LUSSEMBURGO)- Le squadre italiane impegnate nella Champions Maschile hanno conosciuto oggi in Lussemburgo le avversarie che dovranno affrontare per arrivare in fondo alla competizione.

Prima a scendere in campo l’Itas trentino che nei turni preliminari dovrà confrontarsi contro i serbi del Vojvodina e gli inglesi del Polonia Londra.

Sorte avversa per le nostre rappresentanti già qualificate nella fase a Pool. Nel girone B sono state pescate insieme la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Perugia, che daranno vita ad un derbi fratricida. Nello stesso raggruppamento anche i turchi dell’Arkas Izmir ed i francesi del Tours.

La Leo Shoes Modena, inserita nella Pool D, sfiderà il Kuzbass Kemerovo dell’ex Ivan Zaytsev. Nel girone ci saranno anche il Verva Varsavia di Andrea Anastasi e la formazione belga del Knack Roselare.