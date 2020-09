Coppa Italia: domenica 13 Gara 1 degli ottavi di finale

ROMA- Gli Ottavi di Del Monte® Coppa Italia in live streaming su Eleven Sports stanno per rinfrescare gli sportivi con un tuffo nello spettacolo del volley. Le otto squadre impegnate nel primo turno, in programma domenica 13 settembre, sono divise in due Gironi con gare di sola andata. Le prime due qualificate di ogni Pool accederanno ai Quarti per sfidare le già qualificate Cucine Lube Civitanova, Leo Shoes Modena, Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino

Alle 15.30, per il Girone A, l’Arena di Monza ospita la gara tra Vero Volley Monza e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, mentre alle 18.00 il Centro Pavesi si anima con Allianz Milano – NBV Verona. Sempre alle 18.00, per il Girone B, la Consar Ravenna riceve la Kioene Padova e la Top Volley Cisterna va al PalaBanca per misurarsi con i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza. La 2a e la 3a giornata sono in programma il 20 e il 23 settembre.

LA FORMULA-

Partecipano le 12 formazioni iscritte al Campionato di SuperLega Credem Banca 2020/21. Le migliori 4 classificate della stagione 2019/20 (Cucine Lube Civitanova, Leo Shoes Modena, Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino) vanno direttamente ai Quarti di Finale. Le rimanenti 8 squadre sono divise in due gironi di 4 squadre ciascuno, formati secondo il criterio della serpentina, sulla base della classifica della stagione 2019/20. Queste otto squadre disputano un girone all’italiana con partite di sola andata per un totale di tre incontri per squadra (13, 20 e 23 settembre). Le due migliori di ogni girone disputano due partite in casa e una in trasferta. Le prime due squadre classificate di ciascun girone raggiungono le quattro già qualificate ai Quarti di Finale, ovvero i Club che si sono piazzati nei primi quattro posti della Regular Season 2019/20.

GIRONE A-

Gli Ottavi della Del Monte® Coppa Italia SuperLega 2020/21 si aprono sul campo dell’Arena di Monza. I padroni di casa del Vero Volley Monza di Soli attendono la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia del nuovo tecnico Baldovin. Il sodalizio lombardo, che ha vinto 5 dei 7 precedenti con i calabresi, affronta la Coppa per la sesta volta e vanta, nel libro dei ricordi, anche 2 partecipazioni al trofeo tricolore di A2, con una cocente sconfitta in Finale nel 2013/14. La società calabrese è alla sua decima Coppa Italia SuperLega, ma ha centrato i risultati migliori nelle 6 partecipazioni alla Coppa di A2, vinta in tre occasioni (2002/03, 2014/15 e 2015/16). Alla settima stagione consecutiva in SuperLega, Monza vuole alzare l’asticella facendosi largo in Coppa con giovani promesse come Davyskiba e atleti esperti come Holt. Innesti mirati per il sestetto vibonese, che si affida alla regia di Saitta, schiera un centrale top come Cester e punta su Rossard in banda.

Sono 12 i precedenti tra l’Allianz Milano e la NBV Verona, con gli scaligeri più incisivi grazie a 9 successi, di cui uno agli Ottavi di Coppa Italia nel 2017/18. Si tratta della partecipazione n. 13 dei veneti alla kermesse tricolore: 9 nel torneo riservato ai team della massima serie, 4 nella Coppa di A2, vinta nel 2003/04 e nel 2007/08. I padroni di casa hanno esordito in Del Monte® Coppa Italia SuperLega nel 2017/18 e da allora si sono sempre qualificati senza mai superare lo scoglio dei Quarti. Dopo aver sostenuto l’allenamento congiunto a Piacenza e in attesa di ampliare il roster, il sestetto di coach Piazza rompe il ghiaccio al Centro Pavesi e punta sul talento di Ishikawa, Maar e Patry. Verona viene dalla prova tirata con Trento e dal doppio derby d’allenamento con Padova, in cui Stoytchev ha saggiato la condizione del gruppo, arricchito dagli arrivi di Caneschi, Magalini e Peslac.

GIRONE B-

Il match tra Consar Ravenna e Kioene Padova è un classico. I Club si sono misurati 67 volte con fortune alterne. I romagnoli l’hanno spuntata in 31 occasioni, i patavini vantano 5 successi in più. A fare la differenza sono i 4 precedenti in Coppa Italia, tutti in favore del team veneto, che in settimana ha raggiunto l’accordo bis con il main sponsor. Ravenna partecipa per la settima volta alla Coppa di A1, vanta 6 gettoni nella Coppa mista di A1/A2, con un titolo nel ‘90/91, e si è concessa due blitz nella Coppa di A2 perdendo in Finale con S. Croce. Presenza n. 28 di Padova: 11 nel torneo di A1, 14 in quello misto A1/A2 e 3 in quello di A2, vinto nel 2013/14. Reduce dall’allenamento con la Sir, Bonitta non ha disposizione Stefani, fuori con la Nazionale U20. Cuttini, invece, non può contare sull’alzatore Ferrato, ora con la Nazionale Juniores.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha vinto l’unico confronto con la Top Volley Cisterna, nella passata Regular Season. Il Club emiliano punta in alto, come ha dimostrato allestendo organici sempre competitivi e vincendo nel 2018/19 la Del Monte® Coppa Italia Serie A2 alla prima e unica partecipazione. I pontini hanno un’esperienza maggiore nella kermesse tricolore con 13 partecipazioni: 7 al trofeo di A1, 2 alla Coppa mista A1/A2 e 4 al torneo di A2, con vittoria in Finale nel 2008/09. Decima al debutto in SuperLega e rivoluzionata con 9 innesti, tra cui Hierrezuelo, Grozer, Russell e Antonov, la Gas Sales di Gardini cerca lo slancio, ma la formazione ospite di Tubertini ha dimostrato di avere idee chiare e un solido progetto, riportando Sabbi in Italia e prendendo atleti del calibro di Tillie, Randazzo e Seganov. Innovativo il collegamento alla piattaforma Zoom che, tramite i maxi-schermi, consentirà ai sostenitori di interagire da casa con i 768 tifosi ammessi al Pala Banca.

TUTTE LE SFIDE-

VERO VOLLEY MONZA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA-

PRECEDENTI: 7 (5 successi Monza, 2 successi Vibo Valentia)

PRECEDENTI IN COPPA ITALIA: nessun precedente.

EX: Marco Rizzo a Monza dal 2015/16 al 2018/19.

A CACCIA DI RECORD:

In Carriera: Davide Saitta – 12 punti ai 700 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

In Coppa Italia: Thomas Beretta – 15 punti ai 100 (Vero Volley Monza)

La storia di Monza in Coppa Italia

7 partecipazioni (esclusa la 2020/21)

5 in Coppa Italia A1 nelle stagioni 2019/20 (eliminata ai Quarti dalla Cucine Lube Civitanova, 2018/19 (eliminata ai Quarti dalla Cucine Lube Civitanova), 2017/18 (eliminata ai Quarti dalla Diatec Trentino), 2016/17 (eliminata ai Quarti dalla Diatec Trentino), 2015/16 (eliminata ai Quarti dalla DHL Modena).

2 in Coppa Italia A2 nelle stagioni 2013/14 (sconfitta in Finale dalla Tonazzo Padova), 2011/12 (eliminata ai Quarti dalla Pallavolo Molfetta).

La storia di Vibo Valentia in Coppa Italia

15 partecipazioni

9 in Coppa Italia A1 nelle stagioni 2017/18 (eliminata agli Ottavi dalla Bunge Ravenna), 2016/17 (eliminata ai Quarti dalla Cucine Lube Civitanova), 2013/14 (eliminata ai Quarti dalla Copra Elior Piacenza), 2012/13 (eliminata in Semifinale dalla Itas Diatec Trentino), 2011/12 (eliminata ai Quarti dalla Itas Diatec Trentino), 2010/11 (eliminata ai Quarti dalla Lube Banca Marche Macerata), 2008/09 (eliminata ai Quarti dalla Lube Banca Marche Macerata), 2005/06 (eliminata ai Quarti dalla Bre Banca Lannutti Cuneo), 2004/05 (sconfitta in Finale dalla Sisley Treviso).

6 in Coppa Italia A2 nelle stagioni 2015/16 (vittoria in Finale contro la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora), 2014/15 (vittoria in Finale contro la B-Chem Potenza Picena), 2007/08 (eliminata dalla Marmi Lanza Verona), 2003/04 (sconfitta in Finale dalla Marmi Lanza Verona), 2002/03 (vittoria in Finale contro la Raffaele Lamezia), 2001/02 (eliminata agli Ottavi dalla Raffaele Lamezia).

3 trofei vinti: 2015/16 contro Sora, 2014/15 contro la B-Chem Potenza Picena, 2002/03 contro la Raffaele Lamezia.

Fabio Soli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Nelle cinque partite che abbiamo affrontato finora ho evidenziato una crescita, soprattutto nella continuità dell’attacco: cosa che non ci era riuscita bene nelle prime uscite. Abbiamo preso confidenza con il gioco, che in allenamento non è sempre possibile fare, e quindi ci riteniamo pronti per la prima gara di questi ottavi di Del Monte Coppa Italia contro Vibo Valentia. In questa prima parte di stagione, le occasioni per giocare, sia per noi che per i nostri avversari, non sono state molte. Dovremo fare affidamento su di noi. Cosa penso di loro? Si sono rinforzati rispetto allo scorso anno, mi aspetto che sappiano metterci in difficoltà. Noi però siamo pronti a soffrire con il sorriso e a portarci a casa un bel risultato ».

Valerio Baldovin (Allenatore Tonno Callipo Calabria)- « Arriviamo al primo appuntamento stagionale desiderosi di calcare nuovamente il campo da gioco. I due mesi di preparazione ci sono serviti per amalgamare il gruppo e per lavorare intensamente anche se senza quasi mai giocare. Difatti, una delle sfide che dovremo affrontare domenica sarà quella di riuscire a trovare il ritmo partita prima possibile. Guardando all’avversario, c’è da dire che Monza ha allestito anche quest’anno un’ottima squadra puntando su giovani talenti e potendo ancora contare su giocatori esperti come Orduna e Dzavoronok. Per noi sarà una gara difficile sotto il profilo tecnico ma interessante da interpretare. L’ obiettivo principale in questa fase sarà guardare dentro la nostra casa e cercare di capire che tipo di squadra siamo e di conseguenza mettere ordine e pulizia sulla qualità del gioco ».

ALLIANZ MILANO – NBV VERONA-

PRECEDENTI: 12 (3 successi Milano, 9 successi Verona)

PRECEDENTI IN COPPA ITALIA: 1 – Ottavi 2017/18 (Verona – Milano 3-1)

Vittorie di Milano: nessuna

Vittorie di Verona: 1

EX: Stephen Timothy Maar a Verona nel 2017/18, Nicola Pesaresi a Verona dal 2012/13 al 2017/18.

A CACCIA DI RECORD:

In Carriera: Yuki Ishikawa – 35 punti ai 1000, Stephen Maar – 32 punti ai 1000, Jean Patry – 25 punti ai 400, Matteo Piano – 3 battute vincenti alle 100 (Allianz Milano).

In Coppa Italia: Matey Kaziyski – 37 punti ai 300 (NBV Verona).

La storia di Milano in Coppa Italia

3 partecipazioni (esclusa la 2020/21)

3 alla Coppa Italia A1 nelle stagioni 2019/20 (eliminata nei Quarti dalla Itas Trentino), 2018/19 (eliminata nei Quarti dalla Azimut Leo Shoes Modena) e 2017/18 (eliminata negli Ottavi dalla Calzedonia Verona).

La storia di Verona in Coppa Italia

12 partecipazioni

8 in Coppa Italia A1 nelle stagioni 2018/19 (eliminata nei Quarti dalla Itas Trentino), 2017/18 (eliminata nei Quarti dalla Azimut Modena), 201617 (eliminata negli Ottavi dalla Biosì Indexa Sora), 2015/16 (eliminata nei Quarti dalla Sir Safety Conad Perugia), 2014/15 (eliminata nei Quarti dalla Sir Safety Perugia), 2013/14 (eliminata nei Quarti dalla Sir Safety Perugia), 2008/09 (eliminata nei Quarti dalla Bre Banca Lannutti Cuneo) e 2004/05 (eliminata in Semifinale dalla Tonno Callipo Vibo Valentia).

4 in Coppa Italia A2 nelle stagioni 2007/08 (vincente in Finale contro la Tonno Callipo Vibo Valentia), 2003/04 (vincente in Finale contro la Tonno Callipo Vibo Valentia), 2001/02 (eliminata negli Ottavi dalla Senza Confini Trieste) e 1998/99 (eliminata negli Ottavi dalla Cosmogas Forlì).

2 trofei vinti: 2007/08 e 2003/04 in Coppa Italia di A2 contro la Tonno Callipo Vibo Valentia.

Jan Kozamernik (Allianz Milano)- « Finalmente si torna in campo. È da una settimana che sono molto carico ed emozionato: ogni giorno sono venuto con grande positività agli allenamenti e tornare a giocare mi dà molta carica. Abbiamo un bel gruppo che lavora sodo e non vediamo l’ora di scendere in campo. Siamo preparati a questa gara, abbiamo iniziato molto presto la preparazione per arrivare pronti all’inizio della stagione. Verona è un avversario tosto da affrontare in questa partita per la Coppa Italia, sicuramente non sarà facile. Credo molto nel nostro team, siamo positivi anche se è molto difficile sbilanciarsi perché è da troppo tempo che nessuna delle due squadre gioca una partita vera. È un peccato poter giocare senza pubblico, ma sono certo che sarà ugualmente una bella sfida. Puntiamo alla vittoria come sempre, il nostro obiettivo è uscire da questo girone con la qualificazione: il primo step da fare è proprio superare l’ostacolo Verona ».

Radostin Stoytchev (Allenatore NBV Verona)- « L’ultima amichevole con Padova è terminata con un risultato certamente positivo, stiamo facendo passi avanti, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Non credo che il risultato della Kioene Arena possa influenzare la partita d’esordio con Milano perché la prima partita della stagione si gioca tanto sul piano psicologico. Vincerà chi saprà tenere le emozioni sotto controllo. Dipenderà molto anche dalla prestazione individuale dei giocatori, perché i meccanismi generali ancora vanno migliorati. Stimo molto il lavoro di Piazza e so che Milano ha lavorato bene in questi mesi. Sbertoli ha una grande personalità e riesce a gestire le dinamiche di gioco al meglio. Ishikawa è un giocatore frizzante, veloce, buono in ricezione e con una battuta insidiosa: dovremo tenerlo d’occhio. Patry è la sorpresa dello scorso campionato ed è molto promettente. Sono una squadra molto equilibrata. Da parte nostra sarà fondamentale entrare subito in partita e capire il loro concetto di squadra adattandoci alle singole situazioni della partita ».

CONSAR RAVENNA – KIOENE PADOVA-

PRECEDENTI: 67 (31 successi Ravenna, 36 successi Padova)

PRECEDENTI IN COPPA ITALIA: 4 – 2 nella Coppa Italia di A1: Ottavi 1998/99 (Padova – Ravenna 3-1), Ottavi 1998/99 (Ravenna – Padova 2-3).

2 nella Coppa Italia di A1/A2: Preliminari 2a giornata di andata 1986/87 (Ravenna – Padova 2-3), Preliminari 2a giornata di ritorno 1986/87 (Padova – Ravenna 3-0).

Vittorie di Ravenna: nessuna

Vittorie di Padova: 4

EX: Marco Vitelli a Ravenna nel 2017/18.

A CACCIA DI RECORD:

In Carriera: Paolo Zonca – 29 punti ai 1400 (Consar Ravenna), Marco Vitelli – 3 muri vincenti ai 100, Marco Volpato – 3 punti ai 1500 (Kioene Padova).

La storia di Ravenna in Coppa Italia

20 partecipazioni (esclusa la 2020/21)

6 in Coppa Italia A1 nelle stagioni 2019/20 (eliminata ai Quarti dalla Leo Shoes Modena), 2017/18 (eliminata nei Quarti dalla Cucine Lube Civitanova); 2016/17 (eliminata negli Ottavi di Finale dalla Gi Group Monza), 2014/15 (eliminata nei Quarti di Finale da Modena Volley), 1999/00 (eliminata negli Ottavi di Finale dalla BS Lat Bossini Montichiari), 1998/99 (eliminata negli Ottavi di Finale dalla Jucker Padova).

12 alla Coppa Italia mista A1/A2 nelle stagioni 1997/98 (eliminata negli Ottavi di Finale dalla Jeans Hatù Bologna), 1996/97 (eliminata in Semifinale dalla Alpitour Traco Cuneo), 1995/96 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Gabeca Galatron Montichiari – Diff. Set/Pnt), 1994/95 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Cariparma – Diff. Set/Pnt), 1993/94 (eliminata in Semifinale dalla Maxicono Parma), 1992/93 (eliminata in Semifinale dalla Maxicono Parma), 1991/92 (eliminata in Semifinale dalla Maxicono Parma), 1990/91 (vincente in Finale contro la Mediolanum Milano), 1989/90 (eliminata negli Ottavi di Finale dalla Olio Venturi Spoleto),1987/88 (eliminata nei Quarti di Finale dall’Acqua Pozzillo Catania – Diff. Set/Pnt), 1982/83 (eliminata nel 2° turno dall’Isea Falconara), 1978/79 (9a classificata su 32 squadre partecipanti).

2 in Coppa Italia A2 nelle stagioni 2010/11 (sconfitta in Finale da NGM Mobile Santa Croce), 2009/10 (eliminata nei Quarti di Finale da Zinella Bologna).

1 trofeo vinto in Coppa Italia mista A1/A2: 1990/91 contro la Mediolanum Milano.

La storia di Padova in Coppa Italia

27 partecipazioni (esclusa la 2020/21)

10 in Coppa Italia Serie A1: nelle stagioni 2019/20 (eliminata nei Quarti dalla Sir Safety Conad Perugia), 2018/19 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Sir Safety Conad Perugia), 2017/18 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Sir Safety Conad Perugia), 2016/17 (eliminata negli Ottavi di Finale dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia), 2007/08 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Bre Banca Lannutti Cuneo), 2004/05 (eliminata in Semifinale dalla Sisley Treviso), 2003/04 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Lube Banca Marche Macerata), 2000/01 (Eliminata in Semifinale della fase preliminare dalla Noicom Alpitour Cuneo), 1999/00 (eliminata negli Ottavi di Finale dalla Del Monte Ferrara), 1998/99 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Sisley Treviso).

14 nella Coppa Italia Mista A1/A2 nelle stagioni 1997/98 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 1996/97 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Las Daytona Modena), 1995/96 (eliminata negli Ottavi di Finale dalla Cariparma Parma), 1994/95 (eliminata nei Sedicesimi di Finale dalla Les Copains Jeans Ferrara), 1993/94 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Milan Volley), 1992/93 (eliminata negli Ottavi di Finale dalla Alpitour Cuneo), 1991/92 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Maxicono Parma), 1989/90 (eliminata nei Quarti di Finale della fase finale dalla Sisley Treviso), 1988/89 (eliminata in Semifinale dalla Panini Modena), 1987/88 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Camst Bologna), 1985/86 (eliminata nel 2° turno della fase preliminare dalla Victor Village Ugento), 1984/85 (eliminata nei Quarti di Finale della fase preliminare dalla Enermix Milano), 1982/83 (eliminata nel 2° turno dalla Steton Carpi), 1978/79 (12a classificata su 32 squadre partecipanti).

3 in Coppa Italia di A2 nelle stagioni 2013/14 (vincente in Finale contro Vero Volley Monza), 2010/11 (eliminata in Semifinale dalla NGM Mobile S. Croce), 2009/10 (eliminata nei Quarti di Finale dalla BCC-NEP Castellana Grotte).

1 trofeo vinto in Coppa Italia A2: 2013/14 contro la Vero Volley Monza.

Stefano Mengozzi (Consar Ravenna)- « Affronto questa prima partita ufficiale della nuova stagione con un po’ di emozione: torno a calcare il parquet del Pala de Andrè, il parquet di casa mia se si può dire, con la maglia della squadra della mia città dopo aver chiuso l’annata scorsa sempre qui da avversario con Vibo. È la prima della nuova stagione e dobbiamo affrontarla con la stessa carica e la stessa voglia con cui abbiamo affrontato ogni singolo allenamento e i tre test congiunti, ma anche pronti a lottare palla su palla. Ci attende un avversario che ha un sestetto di tutto rispetto, con la diagonale palleggiatore-opposto che è sicuramente il più grande punto di forza di Padova. Sicuramente è una partita importante che ci aiuterà ad avvicinarci al meglio all’inizio del campionato ».

Marco Volpato (Kioene Padova)- « Siamo reduci da quattro allenamenti congiunti giocati ad alto livello con Monza e Verona. Sarà un match molto delicato perché affronteremo una delle formazioni che sarà nostra diretta concorrente nel corso della stagione di SuperLega. Ravenna è una squadra giovane come la nostra e ovviamente avrà l’entusiasmo di disputare questa sfida interna dopo il lungo periodo di stop a causa del Covid-19. Mentalmente noi dovremo affrontare questo match come fosse una finale, capendo che al tempo stesso sarà un banco di prova significativo per il campionato ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – TOP VOLLEY CISTERNA-

PRECEDENTI: 1 (1 successo Piacenza)

PRECEDENTI IN COPPA ITALIA: nessun precedente

EX: Davide Candellaro a Latina nel 2013/14, Fabio Fanuli a Latina nel 2016/17, Giulio Sabbi a Piacenza nel 2018/19

A CACCIA DI RECORD:

In carriera: Trevor Clevenot – 20 punti ai 1500 e 2 battute vincenti alle 100, Alberto Polo – 12 punti ai 1300, Aaron Russell – 4 punti ai 1800 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Luigi Randazzo – 16 punti ai 1600 e 2 muri vincenti ai 100 (Top Volley Cisterna).

La storia di Piacenza in Coppa Italia

1 partecipazione

1 in Coppa Italia A2: 2018/19 (vittoria in Finale contro l’Olimpia Bergamo.

1 trofeo vinto in Coppa Italia A2: 2018/19 contro l’Olimpia Bergamo.

La storia di Cisterna in Coppa Italia

13 partecipazioni

7 in Coppa Italia A1 nelle stagioni 2017/18 (eliminata agli Ottavi dalla Gi Group Monza, 2015/16 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Cucine Lube Banca Marche Civitanova), 2014/15 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Cucine Lube Banca Marche Treia), 2012/13 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Cucine Lube Banca Marche Macerata), 2006/07 (eliminata in Semifinale dalla M. Roma Volley), 2003/04 (eliminata in Semifinale dalla Sisley Treviso) e 2002/03 (eliminata in Semifinale dalla Sisley Treviso).

2 alla Coppa Italia mista A1/A2 nelle stagioni 1996/97 (eliminata nella fase preliminare dalla Formaggi Sardi S. Antioco Cagliari) e 1993/94 (eliminata nella fase preliminare dalla Toscana Firenze – partecipò quale una delle due formazioni meglio classificate della Coppa di Lega B).

4 in Coppa Italia A2 nelle stagioni 2008/09 (vincente in Finale contro la Nava Gioia del Colle), 2000/01 (eliminata ai Quarti Finale dalla Alver Lamezia per Diff. Set/Punti), 1999/00 (eliminata agli Ottavi di Finale dalla Sarplast Livorno), 1998/99 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Cosmogas Forlì).

1 trofeo vinto in Coppa Italia A2: 2008/09 contro la Nava Gioia del Colle.

Trevor Clevenot (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Siamo molto contenti di poter tornare finalmente a giocare una partita ufficiale dopo questo lungo stop. C’è una grande felicità e le sensazioni in vista di domenica sono positive. Al PalaBanca arriva Cisterna: è una gran bella squadra, che nel mercato estivo si è rafforzata ed ha a disposizione grandi giocatori. Dovremo fare una grande partita per portare a casa la vittoria. Sono convinto che sarà una bella sfida. Per me sarà una partita speciale in quanto sarà la mia prima da capitano ma sarà fondamentale rimanere concentrati sul gioco. Sono contento che potremo contare sul supporto del nostro pubblico che ci darà un’energia in più ».

Domenico Cavaccini (Top Volley Cisterna)-« Le partite all’inizio sono sempre un po’ strane ma sfide come quella della Del Monte Coppa Italia saranno importanti, da approcciare nel migliore dei modi anche in un’ottica di campionato di SuperLega. Piacenza? Sarà affascinante sfidare una squadra così, siamo molto concentrati e ci siamo allenati bene in palestra. La mancanza di amichevoli non sarà una scusante, abbiamo lavorato con la consapevolezza di dover migliorare giorno dopo giorno ».

IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE-



Gara 1-



Girone A



Domenica 13 settembre 2020, ore 15.30

Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Eleven Sports

Arbitri: Zanussi-Lot



Domenica 13 settembre 2020, ore 18.00

Allianz Milano – NBV Verona (impianto gara: Centro Pavesi) Diretta Eleven Sports

Arbitri: Venturi-Goitre

Girone B

Domenica 13 settembre 2020, ore 18.00

Consar Ravenna – Kioene Padova Diretta Eleven Sports

Arbitri: Curto-Giardini

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna Diretta Eleven Sports

Arbitri: Braico-Cerra

Gara 2-



Girone A



Sabato 19 settembre 2020, ore 18.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano Diretta Eleven Sports

Domenica 20 settembre 2020, ore 18.00

NBV Verona – Vero Volley Monza Diretta Eleven Sports



Girone B



Domenica 20 settembre 2020, ore 18.00

Kioene Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Top Volley Cisterna – Consar Ravenna Diretta Eleven Sports

Gara 3-



Mercoledì 23 settembre 2020, ore 20.30



Girone A-

Allianz Milano – Vero Volley Monza (impianto gara: Centro Pavesi)

NBV Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia



Girone B-

Consar Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Kioene Padova – Top Volley Cisterna Diretta Eleven Sports

ALBO D’ORO COPPA ITALIA SUPERLEGA-

1978/79 Panini Modena

1979/80 Panini Modena

1980/81 Edilcuoghi Sassuolo

1981/82 Santal Parma

1982/83 Santal Parma

1983/84 Bartolini Bologna

1984/85 Panini Modena

1985/86 Panini Modena

1986/87 Santal Parma

1987/88 Panini Modena

1988/89 Panini Modena

1989/90 Maxicono Parma

1990/91 Il Messaggero Ravenna

1991/92 Maxicono Parma

1992/93 Sisley Treviso

1993/94 Daytona Modena

1994/95 Daytona Las Modena

1995/96 Alpitour Traco Cuneo

1996/97 Las Daytona Modena

1997/98 Casa Modena Unibon

1998/99 Tnt Alpitour Cuneo

1999/00 Sisley Treviso

2000/01 Lube Banca Marche Macerata

2001/02 Noicom Bre Banca Cuneo

2002/03 Lube Banca Marche Macerata

2003/04 Sisley Treviso

2004/05 Sisley Treviso

2005/06 Bre Banca Lannutti Cuneo

2006/07 Sisley Treviso

2007/08 Lube Banca Marche Macerata

2008/09 Lube Banca Marche Macerata

2009/10 Itas Diatec Trentino

2010/11 Bre Banca Lannutti Cuneo

2011/12 Itas Diatec Trentino

2012/13 Itas Diatec Trentino

2013/14 Copra Elior Piacenza

2014/15 Parmareggio Modena

2015/16 DHL Modena

2016/17 Cucine Lube Civitanova

2017/18 Sir Safety Conad Perugia

2018/19 Sir Safety Conad Perugia

2019/2020 Cucine Lube Civitanova