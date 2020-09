La Finale di Supercoppa all' AGSM Forum di Verona

VERONA-La finalissima della 25a edizione della Del Monte®Supercoppa si disputerà venerdì 25 settembre all’Agsm Forum di Verona.L’edizione 2020 del primo trofeo stagionale sarà in diretta su RAI 2 a partire dalle 21.25 con prepartita su RAI Sport dalle 21.00.



L’evento è organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con il Club NBV Verona,la Fipav Veneto e il Comitato territoriale della Fipav Verona, con il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Verona.



Per le normative vigenti,l’accesso del pubblico all’impianto sarà limitato a 1.250 persone. La prevendita saràdisponibilesuTicketOne, l’annuncio dell’apertura biglietteria seguirà con una comunicazione successiva.