Champions League: Trento batte il Lindaren e si qualifica

AMRISWIL (SVIZZERA)- Vincendo alla Tellenfeld Sporthalle la sfida che la opponeva ai padroni di casa del Lindaren Volley Amriswil la Trentino Itas chiude a punteggio pieno la Pool H del turno preliminare di Champions League conquistando la fase a Gironi. La formazione di Lorenzetti ha fatto pesare la classe dei suoi migliori interpreti, ruotati con oculatezza dal tecnico, ed ha dominato la partita senza particolari problemi. Trento sarà inserito nella Pool E della massima competizione europea che comprende anche i russi del Novosibirsk, i cechi del Karlovarsko e i tedeschi del Friedrichshafen.

LA CRONACA DEL MATCH-

La lettura degli schieramenti di partenza non offre sostanziali novità; la Trentino Itas riparte dal sestetto che ventiquattr'ore prima ha superato in tre set la Dinamo Mosca: Giannelli in regia, Nimir Abdel-Aziz opposto, Lucarelli e Kooy in posto 4, Lisinac e Podrascanin al centro, Rossini libero. Il Lindaren Volley Amriswil risponde con Filippov al palleggio, Zass opposto, Buivids e Zeller schiacciatori, Stevanovic ed Escher centrali, Mueller libero. L’avvio del match chiarisce subito le intenzioni trentine; pronti, via e i gialloblù scattano sul 5-1 grazie agli errori avversari e alla pressione esercitata in battuta e a muro. Zass prova a suonare la carica per i suoi (6-4), ma la rotazione che vede andare al servizio Kooy scava di nuovo un solco profondo fra le due formazioni (11-6). Nella seconda parte del parziale Trento amministra senza particolari problemi il vantaggio (14-8, 20-16) con Lucarelli e Kooy efficacissimi a rete ed archivia velocemente il discorso qualificazione chiudendo il set già sul 25-19.

Nel secondo set Lorenzetti conferma in campo Argenta (entrato in campo al posto di Nimir già nel finale del precedente) ed offre spazio anche a Cortesia, che rileva Podrascanin. I gialloblù in questo caso faticano a scrollarsi di dosso l’avversario (4-4), poi è Giannelli traccia il solco col servizio e con l’attacco di prima intenzione (10-6), ma stavolta gli svizzeri non demordono e nel giro di poche azioni si riportano a stretto contatto (15-13, 17-16), approfittando del buon momento a rete di Zass e Hoene. Gli ospiti fiutano il pericolo e ripartono con l’ace di Kooy (21-19) e poi con l’errore a rete di Zeller che consente la conclusione del parziale sul 25-22.

Nel terzo set c’è spazio anche per Sosa Sierra (per Kooy); il cubano è fra i protagonisti dell’immediato vantaggio gialloblù (5-1); Trento dilaga in seguito (10-5, 14-7) sfruttando la vena di Argenta e Lucarelli. La squadra di Lorenzetti ha fretta di chiudere e il brasiliano lo dimostra andando spesso a segno in posto 4 (20-13). Il 3-0 finale arriva sul, con Sperotto in campo per Giannelli nelle battute conclusive.

IL TABELLINO-

TRENTINO ITAS – LINDAREN VOLLEY AMRISWIL 3-0 (25-19, 25-22, 25-18)

TRENTINO ITAS: Cortesia 3, Argenta 6, Sperotto 0, Rossini (L), Santos De Souza 11, Giannelli 5, Kooy 11, Abdel-Aziz 1, Sosa Sierra 6, Podrascanin 2, Lisinac 7, De Angelis 0. All. Lorenzetti.

LINDAREN VOLLEY AMRISWIL: Diem (L), Stevanovic 1, Filippov 0, Hohne 4, Zeller 1, Escher 10, Zass 11, Buivids 3, Maag 2, Jucker 0. N.E. Muller, Messerli, Lengweiler, Weisigk. All. Klok.

ARBITRI: Halasz, Fernandez Fuentes.

NOTE – durata set: 22′, 24′, 23′; tot: 69′.