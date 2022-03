Champions League: Monza-Conegliano vale la finale

MONZA- Comunque andrà, una cosa è certa: un’italiana sarà in finale di CEV Champions League. La sfida tra Vero Volley Monza e A.Carraro Imoco Conegliano, valida per i quarti di finale, a causa della squalifica delle società russe condurrà infatti direttamente all’appuntamento per la coppa. Una partita quindi dal peso specifico importante (in diretta domani, mercoledì 9 marzo, su Eurosport 2, Discovery + e Rai Sport Web alle ore 20.30) e che vedrà affrontarsi due delle squadre in lotta anche per il campionato di vivo Serie A1. In stagione il bilancio è di 1-1, con due vittorie esterne: per le pantere nel girone di andata per 2-3, per le rosablu nel girone di ritorno per 1-3. La squadra di coach Gaspari, che al momento guarda tutti dall’alto in campionato, arriva dal bel 3-0 contro Cuneo e soprattutto dall’esordio del nuovo acquisto Jordan Larson, già integrata negli schemi brianzoli e pronta a scendere in campo nella coppa europea. Lato Conegliano, dopo la sconfitta con Novara, sono invece arrivati tre punti fondamentali nel big match contro Scandicci, con le ragazze di mister Santarelli a soli due punti dalla vetta in Serie A1 e peraltro imbattute quest’anno in Europa.