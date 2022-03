E' ufficiale: Lubiana ospiterà le Super Finals di Champions

LUBIANA (SLOVENIA)- Lubiana, e più precisamente l'iconica e modernissima Arena Stožice nella capitale della Slovenia, ospiteranno l'evento clou di una stagione di pallavolo davvero emozionante ed esaltante: l e Super Finali della CEV Champions League Volley 2022! L'evento con quattro squadre d'élite - due per genere - si svolgerà domenica 22 maggio, per concludere la stagione di club 2021-2022 con una magnifica ed elettrizzante festa del volley!

Gli appassionati di pallavolo di tutta Europa possono già iniziare a pianificare il loro viaggio in Slovenia per la fine di maggio - i biglietti saranno in vendita dall'8 aprile, cioè subito dopo il completamento delle semifinali che determineranno le due squadre per genere che si contenderanno il trofeo più ambito della pallavolo internazionale!

Con questo evento di alto profilo senza precedenti, Lubiana cementerà ulteriormente il suo status di leader nella fornitura di grandi competizioni di pallavolo - dopo che uno storico CEV EuroVolley 2019 Maschile tenutosi proprio nella stessa sede ha contribuito a battere il record assoluto di presenze per una partita di pallavolo giocata in Slovenia. Mentre la squadra di casa giocava contro i campioni del mondo in carica della Polonia in semifinale, ben 11.425 tifosi hanno seguito l'azione dagli spalti dell'Arena Stožice, un bellissimo teatro per la Super Final 2022.

Lubiana seguirà Berlino e Verona per aggiungere un altro capitolo alla storia di successo associata alle rivoluzionarie Super Finals lanciate nel 2019 - il primo grande evento in tutti gli sport di squadra a presentare le migliori giocatrici e giocatori di tutto il mondo che giocano sotto lo stesso tetto e nello stesso giorno.

La detentrice del titolo, l'italiana A. Carraro Imoco Conegliano, si è già assicurata un posto nella finale femminile, dove giocheranno contro la vincente di un emozionante derby turco tra VakifBank e Fenerbahce Opet Istanbul. Nella competizione maschile, le battaglie tutte italiane e polacche nelle semifinali determineranno le due squadre che tra meno di due mesi scenderanno sul campo dell'Arena Stožice e lotteranno per il titolo più ambito della pallavolo internazionale. I vincitori della medaglia d'oro dello scorso anno Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle giocano contro Jastrzebski Wegiel nella semifinale tutta polacca, mentre i vincitori della medaglia d'argento del 2021 Trentino Itas affrontano i rivali nazionali Sir Sicoma Monini Perugia in un affare italiano davvero emozionante.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE CEV ALEKSANDAR BORICIC-

« Con il lancio delle Super Finals nel 2019, abbiamo letteralmente aperto un nuovo terreno per la pallavolo e lo sport internazionale in generale. Ora porteremo questo evento unico nella capitale di una nazione che ha respirato la pallavolo per molti anni attraverso il successo senza precedenti della loro squadra nazionale maschile. Invito gli appassionati di pallavolo di tutta Europa a riunirsi a Lubiana per assistere a un evento straordinario e a partite di altissimo livello! Vorrei ringraziare le autorità locali così come i nostri amici e colleghi della Federazione di Pallavolo della Slovenia per la loro cooperazione nel nostro sforzo di fornire un evento di questa portata anche in questi tempi ancora difficili ».