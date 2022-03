Venerdì 8 aprile Bergamo-Reggio Emilia si giocano la Supercoppa

BERGAMO-Saranno Conad Reggio Emilia, vincitrice della Del Monte® Coppa Italia A2, e Agnelli Tipiesse Bergamo, trionfatrice in anticipo della Regular Season di Serie A2 Credem Banca e campionessa in carica, a contendersi la seconda edizione della Del Monte® Supercoppa Serie A2. L’evento sarà organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A presso il PalaAgnelli di Bergamo in collaborazione con la Società lombarda, di fatto testa di serie grazie al primo posto ottenuto nella stagione regolare.

La prima battuta è prevista per le ore 18.00 di venerdì 8 aprile, con una grande novità: il ritorno del volley maschile di Serie A su SKY. La partita sarà infatti trasmessa in diretta da SKY Sport Arena (canale 204), commentata da Stefano Locatelli e Alberto Cisolla.

Martedì 5 aprile alle ore 12.30 in diretta YouTube la presentazione ufficiale del match. Il presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi e i dirigenti delle due squadre presenteranno la gara con gli interventi degli allenatori Gianluca Graziosi e Vincenzo Mastrangelo e dei due capitani Antonio Cargioli e Fernando Gabriel Garnica.