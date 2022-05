Super Finals: Conegliano e Vakifbank si giocano l'Europa

LUBJANA (SLOVENIA)- Domenica alle 18.00 si chiude la lunga stagione delle Pantere dell’ A.Carraro Imoco Conegliano che difenderà il suo titolo europeo nella Superinal di Champions League contro la corazzata campione del Mondo Vakifbank Istanbul nell’iconica Arena Stozice di Lubiana, dove l’esodo di ben 1500 tifosi creerà una grande macchia gialloblù nei 12.480 posti esauriti nel palasport sloveno. Sarà la ripetizione della finale 2021 di Verona, vinta dalle Pantere italiane per 3-2 e della finale del Mondiale per Club di dicembre 2021 vinta invece ad Ankara dal Vakif per 3-2. A seguire alle 21 si giocherà la finale maschile tra Itas Trento e ZAKSA Kedzierzyn Kozle. Massiccia la copertura televisiva con Rai Sport HD e Eurosport1 che trasmetteranno in diretta l’evento femminile (la finale maschile invece sarà su Europort e su Rai2). Inoltre sul web la Superfinal sarà distribuita dalla piattaforma Discovery+ per gli abbonati. Aggiornamenti, interviste e news sulle pagine Instagram e Facebook di Imoco Volley.

LE PAROLE DEL TECNICO DANIELE SANTARELLI-



« E’ il giusto epilogo che volevamo per questa stagione, abbiamo lavorato tutto l’anno per arrivare fin qui e farlo nel migliore dei modi. Abbiamo fatto un cammino importante, vinto lo scudetto e ora ci siamo concentrati anima e corpo a questa sfida a cui teniamo tantissimo perchè sarebbe una fantastica chiusura del cerchio per un gruppo che ha vinto e dato tanto. Sarà una sfida entusiasmante a Lubiana contro una squadra che ad Ankara nella finale del Mondiale si è dimostrata superiore a noi, ma se mi avessero chiesto a inizio anno cosa avrei voluto sarebbe stato proprio questo, chiudere il ciclo di un gruppo che ha scritto pagine importanti e indelebili nella storia di questo sport con la sfida al Vakifbank, sarà un grande spettacolo e vogliamo chiudere in bellezza. Sarà bellissimo giocare di fronte a un palasport come quello di Lubiana stracolmo e con tantissimi tifosi vestiti di gialloblù a spingerci verso un’impresa, è un grande orgoglio avere un seguito e un affetto così, li voglio ringraziare perchè sarà fondamentale avere la loro spinta per questa partita. Noi stiamo bene, arriviamo a questa finale in ottima condizione fisica e con la testa giusta, adesso non vediamo l’ora di giocare e di giocarci la coppa ».

LE PAROLE DELLA CAPITANA JOANNA WOLOSZ-

« E’ l’ultima partita della stagione, ma anche una “last dance” di questo meraviglioso gruppo che abbiamo creato in questi anni. Sarebbe meraviglioso chiudere con una vittoria questo grande ciclo per un gruppo unico, ma sappiamo la forza della nostra avversaria. Prevedo una partita lunga e combattuta, con grande spettacolo dentro il campo e anche fuori perchè ci sarà un palasport strapieno e tanti nostri tifosi che ci sosterranno dalla prima all’ultima palla. Noi stiamo bene, dopo lo scudetto abbiamo anche potuto tirare un po’ il fiato prima di concentrarci su questa partita, saremo pronte e cariche per affrontare una corazzata come il Vakifbank, loro sono forti, ma anche noi non scherziamo, sarà una grande sfida come sempre in questi anni ».

CEV SUPERFINALS-

Domenica 22 maggio 2022, Ljubljana (Slovenia), ore 18.00-

A.Carraro Imoco Conegliano-Vakifbank Istanbul Arbitri: Ivanov (Bul), Krticka (Rep.Ceca)

Diretta Rai 2 e Eurosport 1