Champions League: Italia a bocca asciutta, ko anche Trento

LUBJANA (SLOVENIA)- Non riesce, per il secondo anno consecutivo, l'impresa alla Trentino Itas che, come nella Super Final di Verona, si è arresa oggi a Lubjana ai polacchi dello Zaksa i quali hanno battuto in tre set 0-3 (22-25, 20-25, 30-32) la formazione di Lorenzetti confermandosi Campioni d'Europa. Trascinata da un Semeniuk (best scorer e mvp del match grazie a 27 punti personali col 74%) , gli uomini di Cretu hanno domato Michieletto e compagni che hanno lottato, ma i polacchi hanno avuto un migliore approccio alla gara, riuscendo a contenere in seguito anche il ritorno degli avversari, che con le fiammate a rete di Kaziyski (il migliore dei suoi con 16 palloni vincenti e il 57% in attacco) e Michieletto (3 muri e un ace per un totale di 13 punti) hanno spesso provato ad invertire la tendenza senza però riuscirci. Finale amaro di stagione per il volley italiano che torna dalla Slovenia a bocca asciutta, con Conegliano e Trento sconfitte proprio sul più bello. L'anno prossimo le nostre ci riproveranno.