ROMA- Con la nuova stagione cambia il format della Champions League. Tutto invariato fino alla fase a gironi, cui arriveranno 20 squadre divise in cinque gironi. Al termine della fase a gironi, le cinque prime dei rispettivi gironi saranno promosse automaticamente ai quarti di finale, mentre le cinque squadre arrivate seconde e la miglior terza classificata si sfideranno in doppio incontro da cui saranno promosse le tre squadre che completeranno il quadro dei quarti di finale. Le altre terze classificate (le quattro peggiori delle cinque) saranno invece ripescate in Coppa Cev, entrando nei quarti di finale della competizione.