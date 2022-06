Busto ammessa alla prossima Cev Cup

BUSTO ARSIZIO (VARESE)-Una splendida notizia per la pallavolo femminile italiana nel comunicato pubblicato dalla CEV in data odierna, martedì 21 giugno. La Unet E-Work Busto Arsizio, quinta classificata nella vivo Serie A1 2021/22 e qualificatasi di conseguenza per la CEV Challenge Cup, non parteciperà alla terza competizione europea, bensì alla seconda: le farfalle giocheranno infatti in CEV Cup. Una coppa che risveglia dolcissimi ricordi in tutta la città di Busto Arsizio, che ha visto le sue beniamine alzare il trofeo ben tre volte nelle edizioni 2010, 2012 e 2019. Il comunicato sancisce così il quadro definitivo delle partecipanti italiane alle coppe europee, con le conferme della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, della Vero Volley Monza e della Igor Gorgonzola Novara in CEV Champions League e quella della Savino Del Bene Scandicci nella stessa CEV Cup. Una stagione che già da adesso si prospetta ricca di appuntamenti importanti e che non mancherà di sottolineare ancora una volta il ruolo centrale del volley rosa italiano all’interno dello scenario europeo, conseguenza dei numerosi successi ottenuti in campo internazionale dai club del nostro Paese.