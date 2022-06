Cev Cup: Scandicci-Galatasaray, Busto-Dresdner

LUSSEMBURGO-Sicuramente impegnativo l’esordio delle due italiane che parteciperanno alla CEV Cup 2022/23. Oggi, martedì 28 giugno, si è tenuto al Broadcasting Center Europe di Lussemburgo il primo sorteggio riguardate le coppe CEV della prossima stagione, con la Savino Del Bene Scandicci e la Unet E-Work Busto Arsizio direttamente coinvolte nel quadro dei sedicesimi di finale della CEV Cup. L’urna non è stata certamente benevola: le toscane sfideranno il Galatasaray Istanbul, mentre le farfalle scenderanno in campo contro il Dresdner SC. L’andata dei sedicesimi si svolgerà tra il 13 e il 15 dicembre, con Busto e le turche in casa, mentre il ritorno sarà una settimana dopo, quando invece saranno Scandicci e le tedesche a giocare davanti al proprio pubblico.