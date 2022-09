Sorteggi Champions: Novara pesca il Vakifbank di Egonu e Guidetti

BRUXELLES (BELGIO)- Alla BOZAR (Centre of Fine Arts) di Bruxelles sono stati sorteggiati questo pomeriggio i gironi della CEV Champions League , che hanno delineato il percorso delle tre società della Lega Volley Femminile che competeranno per il massimo titolo europeo. In prima fascia, l’A. Carraro Imoco Conegliano e la Vero Volley Monza evitano il temibile Eczacibasi Istanbul di Tijana Boskovic e vengono assegnate rispettivamente nel girone A e nel girone B. Le nuove pantere di Santarelli pescano le polacche del Rzeszow, le francesi del Mulhouse, con lo scontro tra le sorelle Haak, e una delle squadre ancora impegnate nei preliminari.

Team francese anche per le rinnovate brianzole di coach Gaspari, che affronteranno il Volero Le Cannet oltre alle romene dell’Alba Blaj e le ucraine del Dnipro. Sorteggio non fortunatissimo per l’Igor Gorgonzola Novara che, in seconda fascia e con la nuova formula che non prevedeva derby, trova il peggior avversario possibile: il VakifBank Istanbul dell’ex Egonu e di Guidetti, campione in carica dopo il successo nella Finale con Conegliano di Lubiana. Oltre alle turche, le tedesche del Postdam e una qualificata dai turni precedenti ancora da scoprire.

La prima giornata dei gironi si giocherà tra il 6 e l’8 dicembre mentre l’ultima sarà l’8 febbraio. Rispetto alla passata stagione, una novità importante riguarda l’accesso ai Quarti di Finale: oltre alle prime di ogni raggruppamento, accederanno tra le migliori otto le tre società che vinceranno i Playoff Round, che vedranno impegnate le cinque seconde e la migliore terza. Le Super Finals si disputeranno, tra il 20 e il 21 Maggio 2023 in sede ancora da definire.

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE-



Pool A: A.Carraro Imoco Conegliano, Developres Rzeszow (Polonia), Volley Mulhouse Alsace (Francia), vincente preliminari

Pool B: Vero Volley Monza, Volero Le Cannet (Francia), CS Volei Alba Blaj (Romania), SC Prometey Dnipro (Ucraina)

Pool C: VakifBank Istanbul (Turchia), Igor Gorgonzola Novara, SC Potsdam (Germania), vincente preliminari

Pool D: Fenerbahce Opet Istanbul (Turchia), LKS Commercecon Lodz (Polonia), Allianz MTV Stuttgart (Germania), vincente preliminari

Pool E: Grupa Azoty Chemik Police (Polonia), Eczacibasi Dynavit Istanbul (Turchia), CSM Targoviste (Romania), Maritza Plovdiv (Bulgaria)