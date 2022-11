Cev Cup: Modena convincente in Finlandia

MODENA – Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Cev Cup per la Valsa Modena che va a vincere 0-3 (18-25, 22-25, 21-25) in Finlandia sul campo del Ford Lavoranta Sastamala, formazione che i modenesi avevano già affrontato nella scorsa stagione. La squadra di Giani che ha affrontato questa prima trasferta senza Lagumdzija ha giocato una partita impeccabile, se si eccettua per un piccolo black out nel secondo parziale in cui la formazione di casa ha messo in difficoltà gialloblu mettendo a score un a parziale di 0-6. Grande prestazione del giovane Lorenzo Sala che ha messo a segno 16 palloni vincenti. Per il resto una prestazione di alto livello che ha dato risposte importanti ad Andrea Giani anche vista della prossima trasferta di Siena in campionato.