Champions League: nel secondo turno le italiane tutte in trasferta

ROMA -Secondo turno di CEV Champions League, con le tre formazioni di SuperLega Credem Banca impegnate nella prima competizione europea per importanza. Dopo i tre successi casalinghi all’esordio, tre trasferte attendono le italiane, tutte in programma mercoledì 16 novembre: Trentino Itas sarà in scena a Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, Sir Sicoma Monini Perugia partirà alla volta di Ankara, in Turchia, mentre la Cucine Lube Civitanova è attesa a Tours, in Francia. In contemporanea alle 18.00 si giocheranno Karlovarsko – Trento e Ankara – Perugia, mentre alle 20.00 sarà il turno di Tours – Lube. Tutte le gare di CEV Champions League 2023 saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+, mentre il match della Lube sarà visibile anche sul canale Eurosport 2.

Nel secondo turno del Pool D, i vicecampioni d’Europa del Trentino Itas sono attesi dalla seconda trasferta della loro storia in Repubblica Ceca, la terza considerando quella del 2009 a Praga dove conquistarono la loro prima Champions League in Finale contro Salonicco. Il Cez Karlovarsko, club in testa all’Extraliga ceca, cercherà di vendere cara la pelle ai gialloblù proprio come ha fatto nella prima giornata del girone contro Kedzierzyn-Kozle: i Campioni d’Europa sono riusciti ad ottenere il bottino pieno ma al termine di una gara assai combattuta e due set conclusi ai vantaggi. L’Itas punterà alla sua quarta vittoria consecutiva tra campionato (3-0 contro Monza e Taranto) e Champions (successo pieno nel Leg 1 contro i belgi del Decospan VT Menen), nell’attesa anche del prossimo turno di SuperLega Credem Banca dove i trentini saranno in scena al PalaBarton contro la Sir Safety Conad Perugia, domenica 20 alle 16.30 in diretta Rai. La Sir Sicoma Monini Perugia, questa la denominazione europea degli umbri, volerà invece in Turchia dove affronterà sempre alle 18.00 (le 20.00 locali) nel secondo turno del Pool E lo Ziraat Bank Ankara, seconda nel campionato turco a meno tre dalla capolista, ma ancora fermo a zero punti in Europa dopo l’esordio amaro contro i tedeschi dell’SWD Powervolleys Dueren. Gli uomini di Anastasi hanno nel mirino l’undicesima vittoria consecutiva tra SuperLega Credem Banca (l’ultima sabato a Piacenza), Del Monte® Supercoppa (3-2 contro Trento e Civitanova) e CEV Champions League (3-0 a Ljubljana nel Leg 1). Alle 20.00 con diretta su Eurosport 2 e discovery+ entrerà nel vivo il Pool C, con la Cucine Lube Civitanova di scena in Francia contro il Tours VB, formazione seconda classificata in CEV Cup 2022: proprio alla Salle Robert Grenon di Tours, la scorsa stagione, la Vero Volley Monza festeggiò il suo primo trofeo europeo. In Ligue A il Tours si trova in seconda posizione, ma ha vinto tutte le partite tranne quella contro la capolista Chaumont, e nella prima giornata del Pool ha espugnato in tre set la Tomabel Hall, casa dei belgi del Knack Roeselar. La Lube dunque, dopo la vittoria nella prima giornata, ottenuta al quinto set in rimonta contro Lisbona, è chiamata ad un altro appuntamento chiave nel proprio Girone, contro una formazione in grande stato di forma e con grande esperienza in Europa, provando a cancellare il passo falso di domenica a Cisterna.

In CEV Champions League 2023 soltanto il primo posto nella Pool garantisce l’accesso ai Quarti di Finale, mentre le cinque seconde classificate e la miglior terza si sfideranno in un “Play Off” aggiuntivo con la consueta formula andata-ritorno per accedere alle migliori otto d’Europa.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA-

Pool C-



Mercoledì 16 novembre 2022, ore 20.00

Tours VB (FRA)– Cucine Lube Civitanova Paul Catalin Szabo-Alexi, Stanislava Simic

Pool D-

Mercoledì 16 novembre 2022, ore 18.00

Cez Karlovarsko (CZE)– Trentino Itas



Arbitri: Mykhaylo Medvid, Tibor Halasz

Pool E-



Mercoledì 16 novembre 2022, ore 18.00



Ziraat Bank Ankara (TUR)– Sir Sicoma Monini Perugia Arbitri: Roy Bensimon, Kenneth Aro