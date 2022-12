Mondiale per Club: Perugia batte il Volei Renata ed è in semifinale

BETIM (BRASILE)- Esordio vincente al Mondiale per Club per la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils chiudono in tre set il match con la formazione brasiliana del Volei Renata e staccano già il pass per la semifinale di sabato. Domani alle 21.15 brasiliane (le 1.15 della notte italiana) sfida ai campioni in carica del Sada Cruzeiro per il primo posto nella Pool A. Un parziale, il primo per sciogliere tensione e prendere le misure, poi Perugia mette le marce alte, trova la sua pallavolo fatta di pressione in battuta e correlazione muro-difesa ed arriva con merito al traguardo. I bianconeri fanno meglio degli avversari un po’ in tutti i fondamentali, ma è in attacco (61% di squadra contro 46%) e muro (8 vincenti contro 4) che fanno la differenza. Tre in doppia cifra per Perugia: Leon ne mette 14 con 3 ace, Rychlicki 12 con il 67% in attacco e Semeniuk 11 con il 71% sotto rete. Bene a mura la coppia centrale Russo-Flavio, bravo Giannelli nella distribuzione del gioco e solita sicurezza Colaci (62% in ricezione) in seconda linea.

Formazione tipo per Anastasi. Subito due per Perugia con Semeniuk e Flavio (2-0). Contrattacco vincente di Leon (4-1). Adriano e Nicolas pareggiano subito (4-4). Si gioca punto a punto (8-8). Out l’attacco di Leon poi pipe di Adriano, Renata avanti (12-14). Il muro di Giannelli pareggia subito (14-14). Muro di Flavio (17-16). Muro anche di Nicolas che capovolge (18-19). Leon in contrattacco ed ace di Flavio (21-19). Semeniuk in pipe e poi ace di Leon, Perugia al set point (24-21). Rychlicki dalla seconda linea, bianconeri avanti di un set (25-22).

Si riparte con la situazione in equilibrio (4-4). Doppio ace di Leon (7-4). Muro del capitano bianconero poi pipe vincente di Semeniuk (13-8). Russo per le vie centrali mantiene le distanze (15-10). Un paio di errori avversari lanciano Perugia (19-12). Leon al secondo tentativo avvicina i suoi al traguardo parziale (23-15). Il murone di Semeniuk propizia il raddoppio bianconero (25-16).

Avvio buono dei Block Devils nel terzo set (5-3). Fuori l’attacco di Adriano (7-4). Pipe di Leon per il 10-6. Il Renata cerca di rientrare, il tocco di seconda di Giannelli tiene i suoi a +3 (16-13). Semeniuk chiude la pipe poi super muro di Russo (21-17). La pipe del neo entrato Plotnytskyi porta Perugia al match point (24-19). Chiude Semeniuk al terzo tentativo (25-21).

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Allenatore Sir Safety Susa Perugia)- « Oggi dovevamo vincere per conquistare la semifinale. Abbiamo vinto in soli tre set e questo era importante per non stancar la squadra. Alcune cose hanno funzionato bene altre vanno registrate. Non abbiamo potuto allenarci come avremmo voluto su questo campo, ci è mancato qualcosa ma credo che da adesso in poi non possiamo che migliorare. Il Cruzeiro sarà un impegno indubbiamente più probante, loro sono certamente più forti della squadra incontrata oggi, con interpreti di livello altissimo forti in attacco e capaci di metterci sotto pressione in battuta. Sarà una partita sicuramente tutta da giocare ».

Massimo Colaci ( Sir Safety Susa Perugia)- « Era importante partire bene, perché questa partita era già determinante. C’è stato un primo set equilibrato poi abbiamo preso il ritmo, abbiamo trovato i punti di rifermento visto che in questo palazzetto non ci eravamo quasi mai allenati, poi abbiamo controllato abbastanza bene la partita giocando una buona pallavolo. Con il Sada Cruzeiro sarà senza dubbio più complicata, ci giochiamo il primo posto. E’ una partita che vogliamo vincere, loro sono una squadra forte molti giocatori li conosco bene, sono tutti di altissimo livello ».

IL TABELLINO

VOLEI RENATA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 0-3 (22-25, 16-25, 21-25)

VOLEI RENATA: Lucas Borges 9, Adriano 8, Gonzales 1, Nicolas 8, Franck 2, Evandro, Lima 0, Barreto 6, Alexandre (L), Lucas 6. NE. Bryan, Samuel, Brito, Roque. All. Dileo.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 3, Rychlicki 12, Leon 13, Russo 8, Colaci (L), Flavio 8, Semeniuk 11, Plotnytskyi 1, Ropret 0, Cardenas 0. N.E. Herrera, Piccinelli, Solè, Mengozzi. All. Anastasi.

ARBITRI: Carbajal, Ortiz.

NOTE – durata set: 26′, 25′, 27′; tot: 78′