Mondiale per Club: Trento batte il Minas e vince la Pool B

BETIM (BRASILE)-La Trentino Itas chiude imbattuta la prima fase del Mondiale per Club 2022, giungendo alle semifinali del torneo iridato con le migliori credenziali possibili. Dopo il successo di giovedì notte contro il Paykan, questa sera la formazione gialloblù ha infatti ottenuto un altro risultato positivo, superando in appena tre set i padroni di casa dell’Itambé Minas nel match che assegnava il primo posto nella Pool B.

Il risultato conseguito questa sera in Brasile consentirà quindi di giocare la semifinale di sabato, sfidando la seconda classificata del girone A (i padroni di casa e Campioni uscenti del Sada Cruzeiro) nel match trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e Volleyball World Tv alle ore 22.30 italiane. La squadra di Lorenzetti arriverà a questo ennesimo appuntamento con la sua storia internazionale (nona semifinale del Mondiale per Club in dieci partecipazioni complessive), portandosi dietro le buone cose mostrate anche oggi sul mondoflex del Ginasio Poliesportivo Divino Braga. Contro un avversario che ha operato un ampio turnover, i gialloblù hanno tirato dritto per la propria strada, accelerando quando serviva (costantemente nella parte centrale di ogni parziale) e contenendo il tentativo di rimonta del Minas, tutto incentrato sulla potenza del proprio servizio. Trento ha murato meno ed ottenuto meno punti diretti in battuta dei brasiliani, ma ha sfruttato la grande serata dei suoi attaccanti (58% di squadra con i picchi di Lavia e Podrascanin, rispettivamente al 71% e 100%) per portare a casa il successo pieno. In doppia cifra oltre allo schiacciatore calabrese (best scorer con 11 punti), sono andati anche Michieletto (10) e Kaziyski, che ha così festeggiato nel migliore dei modi (53% in attacco con un ace) la 400a partita ufficiale con la maglia di Trentino Volley. La storia del Club di via Trener è piena di pagine che lo riguardano; nel weekend in Brasile proverà a scriverne altre per rendere ancora più leggendario il suo rapporto con Trento.