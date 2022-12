Scandicci e Busto all'esordio in Cev Cup

ROMA Savino Del Bene Scandicci e - E-Work Busto Arsizio pronte all’esordio nell’edizione 2022/2023 della Cev Cup Femminile. Da far tremare i polsi il primo impegno europeo della stagione per le ragazze di Barbolini nell’andata dei sedicesimi di finale che alle 18.30 italiane scenderanno in campo alla Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul contro il Galatasaray. Più agevole sulla carta la gara che vedrà impegnate le farfalle di Gaspari che domani sera (ore 20.30) affronteranno in casa le tedesche del Dresdner SC.

QUI SCANDICCI-

Il primo passo in una manifestazione mai affrontata. Domani la Savino Del Bene Volley affronterà la sua prima storica sfida in CEV Cup, la seconda manifestazione europea in ordine di importanza.

Si parte dai sedicesimi di finale e la gara d’andata porta in Turchia la Savino Del Bene Scandicci di coach Barbolini che infatti farà il suo esordio ad Istanbul, in casa del Galatasaray.

La sfida prenderà il via mercoledì sera dalle 20.30 (18.30 italiane) e si disputerà al Burhan Felek Voleybol Salonu, palazzetto da 7500 posti, tempio della pallavolo turca.

Una sola ex giocatrice della Savino Del Bene Scandicci nel roster del Galatasaray, si tratta di:

Mina Popovic, centrale serba classe ’94, che ha indossato la maglia di Scandicci nelle stagioni 2020-2021.

Allo stesso modo nella formazione di coach Barbolini è presente una ex Galatasaray:

Yvon Belien, centrale classe ’93, che ha trascorso una sola stagione nelle fila della formazione turca, indossando la maglia del Galatasaray nel corso dell’annata 2019-2020.

Quello di questo mercoledì sarà il primo confronto ufficiale tra le due formazioni.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI-

« Una partita difficile quella che ci attende. Il Galatasaray sta facendo un buon campionato e abbiamo visto il loro livello nella sfida con il Vakifbank: avevano alcune defezioni eppure sono riuscite a portare la partita al tie break e si sono arrese solamente per 15-13. Sono una formazione in salute, che difende tanto. Una buonissima squadra, una delle migliori in Turchia, quindi ci aspetta una partita in cui da parte nostra sarà fondamentale mettere molta attenzione, ricordando anche che queste sono sfide si giocano su due partite, non solo su di una ».

IL GALATASARAY-

Il Galatasaray ha chiuso la passata stagione al quinto posto nella Sultanlar Ligi, la massima serie turca.

Anche in questa stagione la formazione allenata da Ataman Güneyligil è in quinta posizione in campionato, dopo le prime dieci giornate ha infatti raccolto 19 punti, facendo registrare 6 vittorie e 4 sconfitte.

A differenza della Savino Del Bene Volley, alla sua prima apparizione in CEV Cup, il Galatasaray può vantare un discreto passato nella manifestazione, pur non avendo mai vinto infatti la società turca è arrivata alla finale di CEV Cup per tre volte, l’ultima nel 2020-2021 venendo sconfitta dal Vero Volley Monza.

Nella sfida di mercoledì sera il Galatasaray scenderà in campo con Alikaya al palleggio, Vasilantonáki come opposto, Hac?mustafao?lu e Ayd?n in banda, Popovic e Akyol come centrali. Güre?en il libero.

QUI BUSTO ARSIZIO-

Inizia ufficialmente domani, mercoledì 14 dicembre, l’avventura europea 2022/23 della e-work Busto Arsizio che affronterà alle 20.30 tra le mura amiche il Dresdner SC per la gara di andata dei 16esimi di finale di CEV Cup. Il match inaugurale contro la squadra tedesca segna un nuovo inizio internazionale per la società del Pres. Pirola che ha nel proprio DNA la dimensione europea avendo già partecipato per ben 13 volte alle competizioni continentali, vincendo per tre volte la CEV Cup e conquistando un argento e due terzi posti in Champions League. Contro una squadra tedesca, lo Stoccarda, si era interrotto il cammino nella scorsa stagione, con una tedesca si ricomincia con rinnovate ambizioni.

LE PAROLE DI ROSSELLA OLIVOTTO-

«Ripartiamo in Europa con voglia di rivincita, perchè l’eliminazione della scorsa stagione contro Stoccarda è stata davvero indigesta. Anche quest’anno il livello della competizione è molto alto con diverse squadre che puntano al titolo, noi cercheremo di arrivare il più in alto possibile, ma affrontiamo una gara alla volta: domani partiamo belle aggressive e sfruttiamo il fattore campo per iniziare con il piede giusto ».

IL DRESDNER SC-

Il Dresdner SC è attualmente al quarto posto della Bundesliga, dietro Potsdam, Stoccarda e Schwerin, ha conquistato 15 punti frutto di 5 vittoria su 8 incontri. La miglior realizzatrice è fin qui l’opposto Lara Berger, autrice di 116 punti. In casa UYBA nessun problema di formazione, con Zakchaiou e Lualdi non al meglio ma che dovrebbero essere entrambe della gara.

CEV CUP 16ì DI FINALE GARA DI ANDATA-

Mercoledì 14 dicembre 2022 ore 18.30 (orario italiano)

Galatasaray-Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Eldar Aliyev (Aze)- Ioannis Ioannidis (Gre)

Mercoledì 14 dicembre 2022 ore 20.30

Unet e-work Busto Arsizio – Dresdner SC Arbitri: Djordje Stevanovic (Srb) – Gregor Novak (Slo)