Champions League, le tre italiane affrontano il quarto turno

ROMA- Mentre i Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova si preparano al rientro in campo mercoledì sera dopo il turno di “riposo” dello scorso weekend (11a giornata giocata in anticipo per i cucinieri), Perugia e Trento, prima e seconda classificata al Mondiale per Club 2022 appena concluso, torneranno in patria da Betim giusto in tempo per il quarto turno della Pool Phase di CEV Champions League, in programma per loro giovedì 15.



Dopo quattro vittorie consecutive in trasferta tra CEV Champions League e SuperLega Credem Banca, la Cucine Lube Civitanova sta per tornare tra le mura amiche: si avvicina il 4° turno della Pool C (il 1° di ritorno), dove mercoledì 14 dicembre alle 19.00 è in programma all’Eurosuole Forum la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Tours VB, rispettivamente prima e seconda in classifica nel girone. In Europa i biancorossi hanno vinto le prime tre gare della Pool C prendendosi la vetta solitaria. I primi due successi sono arrivati con due rimonte, sia in casa da 0-2 a 3-2 con il Benfica, sia in Francia rimontando un parziale di svantaggio fino a imporsi in quattro set proprio contro i padroni di casa del Tours. Diverso l’andamento del blitz in Belgio: alla Tomabel Hall di Roeselare contro lo Knack, i biancorossi sono partiti forte dominando il primo set, hanno subito il ritorno dei padroni di casa nel secondo e hanno reagito imponendosi al fotofinish sia nel terzo sia nel quarto parziale. Giovedì sera sarà invece il turno delle due formazioni di rientro da Belo Horizonte: i neo Campioni del Mondo della Sir Sicoma Monini Perugia, che ospiteranno lo Ziraat Bank Ankara, e l’Itas Trentino riceverà la visita del Cez Karlovarsko. Entrambe le squadre saranno accolte dagli applausi del loro pubblico per lo spettacolo offerto, seppur con risultati differenti. In ordine temporale saranno i vincitori del Mondiale Per Club della Sir Sicoma Monini Perugia a scendere in campo per primi, alle 20.00, contro lo Ziraat, seconda nel campionato turco ma momentaneamente all’ultimo posto nel Pool E, a fronte di una sola vittoria al tie break col Ljubljana. La posizione temporanea di classifica non dovrà ingannare gli uomini di Anastasi: i turchi, infatti, nella gara di andata (il 16 novembre nella 2a giornata) avevano venduto cara la pelle, conquistando il primo set (26-24) e dando del filo da torcere negli altri tre parziali (conclusi a 22, 20 e 23).