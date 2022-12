Cev Cup: Modena travolge l'Arkas e va ai quarti

Modena parte col sestetto composto da Salsi-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero, Bruno è a disposizione, ma non nel sestetto titolare per un affaticamento al gluteo destro verificatosi ieri a fine allenamento. Izmir schiera Kiyak al palleggio, Subasi, Mirza Lagumdzija e Hoag i tre schiacciatori, Ondes e McDonnell al centro con Karatas libero. Va sull’11-9 Modena con Ngapeth protagonista. Non si fermano i gialli, ace di Sanguinetti e 21-16. Chiude 25-19 la Valsa Group il primo parziale. Nel secondo set Rinaldi piazza l’ace, 8-3. Lagumdzija è perfetto, si arriva al 13-5. Il muro di Rinaldi porta i gialli sul 23-15. I gialli chiudono 25-16 il set e si qualificano matematicamente ai quarti di finale di CEV Cup. Nel terzo set Giani inserisce Sala, Krick, Bossi, Gollini e Marechal, Modena scappa subito via e chiude 25-15 il set e 3-0 il match.

I PROTAGONISTI-

Riccardo Gollini (Valsa Modena)- « Siamo stati bravi, ci eravamo detti di partire forte, i primi dieci punti del primo set erano fondamentali, e ci siamo portati a casa quello che volevamo in tre set e siamo molto contenti. Nei dieci giorni di stop abbiamo lavorato tanto e penso che oggi si sia visto, abbiamo fatto una davvero una bella partita ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA – ARKAS IZMIR 3-0 (25-19, 25-16, 25-15)

VALSA GROUP MODENA: Marechal 2, Gollini (L), Sanguinetti 8, Stankovic 2, Ngapeth 6, Sala 7, Krick 3, Lagumdzija 10, Bossi 1, Salsi 1, Rossini (L), Rinaldi 11. N.E. Mossa De Rezende, Pope. All. Giani.

ARKAS IZMIR: Kiyak 0, Hoag 9, Ay 0, Lagumdzija 6, Subasi 7, Mc Donnel 3, Perez 0, Ondes 1, Dengin (L), Karatas (L), Hamarat 0, Cengiz 1, Atli 0. All. Hoag. –

ARBITRI: Rychlik, Robles Garcia.

NOTE – durata set: 20′, 19′, 22′; tot: 61′.