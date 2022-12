Mondiale per Club: per Conegliano il sogno continua, è finale !

ANTALYA (TURCHIA)- Il sogno della Prosecco Doc Conegliano prosegue. La formazione di Santarelli ha oggi conquistato la sua terza finale consecutiva nel Mondiale per Club superando, ad Antalya, nella prima semifinale le brasiliane del Gerdau Minas per 3-0 (25-12,25-17,25-21). Terza vittoria consecutiva per le pantere che puntano ora al secondo titolo mondiale della loro storia. Santarelli può invece, oltre a regalare e a regalarsi al team e ai tifosi il grande risultato, di essere il primo tecnico al mondo capace di vincere nello stesso anno Mondiale per nazionali (con la Serbia) e Mondiale per Club.

Il sestetto di partenza delle campionesse d’Italia con Wolosz-Haak, De Kruijf-Lubian, Gray-Robinson Cook, libero De Gennaro. Le campionesse del Brasile allenate dal trevigiano Nicola Negro, ex coach proprio dell’Imoco nel 2014, risponde con Heldes-Larissa Brandao, Thaisa-Kudless, Daroit-Yonkaira Pena, libero Nyeme.

A inizio gara la Prosecco DOC Imoco vuole subito mettere le cose in chiaro e c’è l’immediato break 6-2 con Haak, sempre applauditissima dal pubblico turco, che parte forte e le sue compagne la seguono con entusiasmo. La squadra gialloblù forza la battuta e ha successo con Alexa Gray (ace) e Marina Lubian che con un turno velenoso prima piazza propizia i punti di Haak e De Kruijf, poi spara il vincente del +7 (14-7). Preso il largo la squadra di coach Santarelli non smette di spingere e sono guai per le giovani brasiliane Larissa Brandao (2005) e Yonkaira (2004) che sono prede della difesa di De Gennaro e compagne: 22-11. Gray (6 punti nel set), ben imbeccata da Wolosz, continua a martellare insieme a Robinson e proprio la canadese chiude in “pipe” un primo set a senso unico: 25-12.

Sotto la saggia guida delle veterane Wolosz (2 aces in apertura, 4 punti totali nel set!) e De Gennaro l’orchestra gialloblù continua a suonare il suo

efficace spartito anche in avvio di secondo set (5-0), con tutte le bocche da fuoco coinvolte con successo. Il Minas però si dimostra squadra di rango e con i cambi mette un po’ di pepe nella sfida e risale con grinta trovando il pareggio a quota 10. Dopo aver assorbito il recupero delle brasiliane, le Pantere tornano a dettare legge con la classe di Robinson Cook (4/5 in attacco nel set), ben smarcata in posto 4 dove sciorina tutto il suo repertorio: 15-12. Dopo il time out di coach Negro c’è l’ace di Lubian e il muro di De Kruijf per l’ulteriore allungo: 18-13. Sarà il break decisivo che affossa le speranze di Thaisa e compagne, e il set termina tra un muro di Wolosz e una diagonale vincente di Gray (6 punti) che chiude anche il secondo parziale con il colpo del 25-17.

Nel terzo set continua il monologo della Prosecco DOC Imoco che senza strafare prende subito un buon margine, De Kruijf mura per il 6-3, poi Alexa Gray continua ad essere prolifica in attacco e c’è il time out delle sudamericane sull’8-3. La difesa gialloblù, governata con maestria da Moki De Gennaro, concede poco all’attacco brasiliano che nonostante l’impegno non riesce a trovare continuità. Robinson e Gray continuano a rispondere presenti agli appelli di capitan Wolosz, anche Lubian è efficace e Conegliano vola 11-5. Entra Alessia Gennari a dare fiato a Kelsey Robinson, sempre in campo finora ad Antalya. Il muro di Thaisa dà un po’ di ossigeno al Minas che approfitta anche di un paio di errori delle venete per arrivare a -3 (12-9). Ci pensa Isabelle Haak di potenza a respingere l’assalto, poi De Kruijf in fast (14-10). Souza, uscita dalla panchina, movimenta la acque con muro ed ace per il -2, ma la polizza-Haak è una certezza e torna subito il +4 (17-13). E’il set più equilibrato, il Minas non molla fino alla fine con la verve dell’esperta Priscilla Souza (20-18). Conegliano però tiene sempre a bada i tentativi di riaggancio delle brasiliane, ora tocca a De Kruijf con due belle fast e ad Alexa Gray mettere giù i palloni della sicurezza (23-18).

il punto che vale la vittoria e l’accesso alla finale mondiale di domani è firmato da Haak che chiude la contesa con una parallela potente:25-21.

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – GERDAU MINAS 3-0 (25-12,25-17,25-21)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 5, Gray 16, Robinson Cook 7, De Gennaro, Haak 15, De Kruijf 7, Lubian 6, Gennari, Carraro, Pericati, Plummer ne, Squarcini ne, Furlan ne, Bardaro ne. All. Santarelli

MINAS: Carol 1, Thaisa 7, Heldes 1, Nyeme, Kisi 5, Daroit 6, Yonkaira Pena 1, Luisa 1, Kudiess 1, Rebeca ne, Jacke, Larissa ne, Brandao 1, Souza 6. All. Negro

ARBITRI: Nurper (Tur) e Stanislava (Ser)



NOTE-Durata set: 20′,22′,25′ Tot: 67’