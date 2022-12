Cev Cup: Busto e Scandicci in campo per il ritorno dei 16i

QUI BUSTO ARSIZIO-

Un mese sicuramente da incorniciare per l’e-work Busto Arsizio, che in campionato è riuscita a infilare quattro vittorie su cinque partite che le hanno permesso di risalire la classifica fino all’ottavo posto. Tra i tanti successi, ha avuto sicuramente un significato importante quello contro il Dresdner SC della scorsa settimana, un 3-1 davanti al pubblico dell’E-Work Arena che darà un grande vantaggio alle farfalle in vista del ritorno in Germania di mercoledì 21 dicembre alle ore 19. Basterà vincere almeno due set contro le tedesche per approdare agli ottavi di finale di CEV Cup. Coach Musso farà probabilmente qualche scelta conservativa, anche perché il 26 dicembre lo attende il cruciale match contro Milano, ma le bustocche hanno dimostrato in queste settimane di essere sul pezzo e pronte a tutto per andare avanti nella competizione.

QUI SCANDICCI-

A chiudere il programma della settimana in Europa ci penserà la Savino Del Bene Scandicci che ospiterà a Palazzo Wanny il Galatasaray Istanbul giovedì 22 dicembre alle ore 20.00. Una settimana fa, le toscane hanno giocato una grande partita in Turchia, superando in quattro set l’attuale quinta squadra della Sultanlar Ligi. Momento d’oro per le ragazze di coach Barbolini, che viaggiano spedite anche in Italia: tre vittorie nelle ultime uscite e secondo posto a soli tre punti dalla capolista Conegliano. Dopo l’exploit dello scorso anno con il trionfo in CEV Challenge Cup, Scandicci sa di potersi giocare anche la seconda coppa europea, soprattutto con una formazione sempre più in palla e un’Antropova che sembra finalmente tornata ai livelli dello scorso anno.

CEV CUP RITORNO 16I DI FINALE-

Mercoledì 21 dicembre ore 19.00-

Dresdner Sc – e-Work Busto Arsizio–

Andata: e-Work Busto Arsizio- Dresdner Sc 3-1 (25-18, 25-20, 16-25, 25-23)

Giovedì 22 dicembre ore 20.00-

Savino Del Bene Scandicci – Galatasaray Hdi Sigorta Istanbul

Andata Galatasaray- Savino del Bene Scandicci 1-3 (17-25, 15-25, 25-19, 12-25)