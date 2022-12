Quarti di Coppa Italia: passano Perugia, Milano e Piacenza

ROMA- Decise le semifinaliste di Coppa Italia che si giocheranno il trofeo nella Final Four di Roma. Ben tre delle qualificate hanno conquistato il passaggio del turno in trasferta. Nel prologo di ieri l’Itas Trentino ha battuto la Valsa Modena al PalaPanini. Stasera da incorniciare la prova dell’Allianz Milano che ha riscattato qualche brutta prestazione in campionato andando a sbancare il palazzetto di Civitanova Marche estromettendo la Cucine Lube. Sempre fuori casa è maturato il passaggio del turno della Gas Sales Bluenergy Piacenza che ha eliminato WithU Verona al tie break dopo oltre due ore di lotta. Senza ostacoli la marcia della Sir Safety Susa Perugia, ancora imbattuta in stagione, che ha travolto la Top Volley Cisterna in tre set.

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ALLIANZ MILANO 1-3 (25-18, 21-25, 18-25, 21-25)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 0, Bottolo 11, Anzani 2, Zaytsev 14, Nikolov 14, Chinenyeze 10, Balaso (L), D’Amico (L), Yant Herrera 3, Garcia Fernandez 0, Sottile 0, Diamantini 0. N.E. Ambrose, Gottardo. All. Blengini.

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Ishikawa 21, Loser 3, Patry 15, Mergarejo Hernandez 18, Vitelli 1, Colombo (L), Piano 9, Bonacchi 0, Pesaresi (L), Lawrence 1, Ebadipour 2. N.E. Fusaro. All. Piazza.

ARBITRI: Zanussi, Cerra.

NOTE – durata set: 23′, 26′, 24′, 27′; tot: 100′.

WITHU VERONA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

È Finale Fuor di Del Monte Coppa Italia SuperLega. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dopo oltre due ore di battaglia vince con Verona e vola in Final Four, il 25 e 26 febbraio a Roma la squadra biancorossa sarà una delle protagoniste per il secondo anno consecutivo. E come la scorsa stagione in semifinale affronterà Perugia.

Senza Lucarelli e con Leal solo in panchina la truppa biancorossa ha giocato una grande partita supportata dal primo all’ultimo scambio dai Lupi Biancorossi. Sempre in vantaggio in fatto di set, dopo aver perso ai vantaggi il secondo parziale la squadra biancorossa non si è disunita, ha rimontato un’inziale svantaggio nel terzo e al tie break ha fatto la voce grosse. Simon sopra le righe con un 69% finale in attacco condito da tre muri e tre ace, grande Brizard che si è fatto perdonare alla grande l’errore sul finale del secondo parziale.

Si emoziona Recine, qualche lacrima scende ed è il segnale di quanto tutti tenessero a questa vittoria. Festeggiano i biancorossi in campo, Lollo Bernardi lascia loro la scena

In avvio di gara la WithU Verona schiera Spirito e Sapozhkov in diagonale, Grozdanov e Cortesia al centro, Mozic e Keita alla banda, Gaggini è il libero. Coach Bernardi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Simon e Alonso al centro, Basic e Recine alla banda, Scanferla è il libero. Lucarelli in tribuna, Leal parte alla panchina.

La partenza è tutta biancorossa: Simon in primo tempo e due ace consecutivi del gigante cubano, 0-3. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza determinata dalla linea dei nove metri, il turno di Brizard è un pugno nella ricezione dei padroni di casa, quando il francese chiude il suo turno si 6-12. Un vantaggio che i biancorossi gestiscono al meglio nonostante un paio di muri subiti ma ridati immediatamente agli avversari con Simon ancora mattatore: suo il block in che vale il 13-20. La battuta lunga di Mozic consegna sei set point ai biancorossi (18-24), chiude in pipi Basic. Grande parziale da parte di Simon: 10 punti totali di cui 3 ace 2 muri e 5 attacchi vincenti su cinque attacchi fatti.

È Verona questa volta a partire forte (6-2), i biancorossi non si disuniscono, piano piano recuperano, impattano a quota 10 e mettono la freccia con l’ace di Brizard (10-11). Si gioca punto a punto, Verona con Mozic trovano il doppio vantaggio (14-12), nuova parità a quota 14 con il muro di Basic, a quota 17 squadre ancora a braccetto, allunga Piacenza con Basic (17-19), Verona pareggia a quota 19 con Mozic. Spettacolo in campo, Simon segna il punto del 22 pari, Stoytchev chiama time out proprio perchè il cubano va in battuta, Romanò consegna ai suoi il set point (23-24), ma poi sbaglia la battuta di un niente, set point ora di Verona (25-24), i biancorossi annullano 7 set point ai padroni di casa prima di capitolare con un proprio errore.

Un muro subito e subito dopo un errore in attacco dei biancorossi mandano in orbita Verona (10-6), due bombe di Romanò, muro di Caneschi ed è parità a quota 12 con gli scaligeri a chiamare time out. A quota 18 è ancora parità, allungo di Piacenza con Recine e il muro di Brizard (21-23), l’attacco di Verona porta tre set point ai biancorossi (21-24), chiude Simon a muro.

Cambio in cabina di regia per Verona, dentro Vieira De Oliveira per Spirito, gli scaligeri difendono tutto, capitalizzano anche un paio di contrattacchi non chiusi dai biancorossi ed è 11-7 quando Bernardi chiama time out. La battuta di Keita fa male ai biancorossi come pure fanno male i due muri consecutivi subiti da Romanò e l’ace dello stesso giocatore di Bali (14-7). Dentro Gironi per Romanò, il muro di Recine ad una mano su Sapozhkov vale il 14-10, riparte Verona (18-12), set tutto in salita per Brizard e compagni, qualche punto è rosicchiato (23-20), l’opposto russo porta quattro set point ai suoi (24-20) e poi chiude, è tie break.

Subito doppio vantaggio per Piacenza (0-2), l’ace di Leita vale la parità, ripartono i biancorossi, l’attacco di Brizard riporta avanti i suoi di due lunghezze (5-7) che al cambio campo sono sempre avanti di due (6-8). L’ace di Brizard porta il vantaggio biancorosso a tre lunghezze (7-10) con Verona che chiama time out, muro di Simon, mani fuori di Basic ed è 8-14, attacco out di Verona e per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è Final Four di Del Monte Coppa Italia SuperLega. La seconda consecutiva.

Antoine Brizard (Gas Sales Bluenergy Verona)- « Sono particolarmente felice perché tutti noi volevamo questa vittoria e anche nei momenti più difficili abbiamo saputo reagire. È una vittoria di squadra, l’intesa con Simon è ottima ma se la gente non capisce che ci vuole tempo non è colpa nostra. Si, per la seconda volta siamo in Final Four, era l’obiettivo della società, l’abbiamo raggiunto e a Roma sarà battaglia ».

WITHU VERONA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 2-3 (19-25, 33-31, 22-25, 25-21, 8-15)

WITHU VERONA: Spirito 0, Keita 11, Grozdanov 1, Sapozhkov 28, Mozic 21, Cortesia 4, Gaggini (L), Vieira De Oliveira 0, Perrin 1, Magalini 0, Mosca 5. N.E. Bonisoli, Zanotti, Jensen. All. Stoytchev.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 9, Recine 6, Simon 24, Romanò 23, Basic 12, Alonso 4, Scanferla (L), Caneschi 4, Gironi 2, De Weijer 0. N.E. Hoffer, Cester, Leal. All. Bernardi.

ARBITRI: Vagni, Simbari.

NOTE – durata set: 23′, 35′, 26′, 29′, 16′; tot: 129′.

MVP: Robertlandy Simon (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 2573.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – TOP VOLLEY CISTERNA-

I Block Devils rispettano il pronostico nei quarti di finale e superano al PalaBarton 3-0 la Top Volley Cisterna staccando il pass per la kermesse di Roma del 25 e 26 febbraio quando i ragazzi del presidente Sirci cercheranno di difendere la coccarda tricolore cucita sul petto.

Due set condotti con autorità dai bianconeri che murano tutto tra vincenti e toccate ed attaccano con percentuali altissime. Nel terzo parziale i padroni di casa vanno ancora avanti fino al 22-17. Quando i titoli di coda sembrano ormai prossimi la formazione di coach Soli ha una reazione d’orgoglio e torna a contatto. Decisivo l’errore finale al servizio di Dirlic.

Numeri del match tutti a favore della squadra di Anastasi, in particolare in ricezione (50% di positiva contro 29%) ed in attacco (49% di efficacia contro 36%).

Mvp della sfida il capitano di Perugia Wilfredo Leon che chiude con 11 punti e 3 terrificanti ace. Doppia cifra in casa Sir Safety Susa anche per Rychlicki con 10 palloni vincenti, 7 a testa per Semeniuk, Flavio e Russo (con 3 muri), 6 per un eccellente Giannelli in cabina di regia. Sempre presente in seconda linea l’inossidabile Colaci che chiude con il 70% in ricezione.

Si chiude dunque nel migliore dei modi il 2022 di Perugia. 24 vittorie consecutive, due titoli con la Supercoppa ed il Mondiale per Club già in bacheca, primo posto in Superlega e nel girone di Champions.

Ace di Baranowicz in avvio (0-2). Zingel in primo tempo (0-3). Muro di Rychlicki (3-4). Leon capovolge (5-4). Ace di Zingel (5-6). Leon in contrattacco poi triplo muro di Russo (11-7). Ace di Baranowicz (13-11). Fuori l’attacco di Dirlic (16-12). Rychlicki mantiene le distanze e poi trova il contrattacco del 19-14. Invasione di Gutierrez, poi torva l’angolino in attacco Semeniuk (23-16). Fuori l’attacco del neo entrato Bayram, set point Perugia (24-17). In rete il servizio del turco, bianconeri avanti (25-18).

Si riparte con l’ace di Leon (2-0). Flavio per le vie centrali poi muro di Semeniuk (5-1). Ace di Rychlicki che poi si ripete in contrattacco (11-5). Cisterna recupera un break con il uro (11-7). Arriva l’ace di Russo (14-8). Muro di Sedlacek (14-10). Il muro di Perugia ferma Dirlic poi contrattacco di Semeniuk poi ancora vincente il muro di casa (17-10). Muro di Zingel (17-12). Fuori Kaliberda (19-12). Leon da posto quattro (21-14). Semeniuk porta i suoi al set point (24-18). Fuori Dirlic, Perugia raddoppia (25-18).

Equilibrio nelle fasi iniziali della terza frazione (3-3). Leon e Rychlicki infiammano il PalaBarton (8-6). Giannelli vince l’ingaggio sotto rete poi ace di Rychlicki (11-7). Ace di Bayram (11-9). Doppio ace anche per Leon entrambi a 132 Km/h (14-9). Muro vincente della Top Volley (14-11). Fuori l’attacco di Dirlic (18-13). Leon in parallela poi fuori Bayram (21-15). Muro vincente della Top Volley (21-17). Maniout di Kaliberda poi muri di Dirlic e Rossi, Cisterna a -1 (22-21). Ci pensa Giannelli con due punti in fila, match point Perugia (24-21). Al terzo tentativo Dirlic tira out dai nove metri, Perugia vola alla Final Four (25-23).

Simone Giannelli (Sir Safety Susa Perugia)- « Sono molto contento ed orgoglioso della mia squadra. Nulla è mai scontato, in una partita secca può succedere di tutto. Cisterna sta facendo molto bene quest’anno, era una partita che nascondeva molte insidie, siamo stati bravi a sviluppare bene il nostro gioco ed a centrare un obiettivo importante come quello della Final Four ».

Fabio Soli (Allenatore Top Volley Cisterna)- « Abbiamo approcciato la gara sapendo che sarebbe stata difficile per la differenza tra le due squadre. Siamo partiti bene, poi Perugia ti mette davanti a dei limiti che è difficile da affrontare. La nostra qualità di battuta è fatta di continuità e non di potenza. Alcune volte abbiamo avuto difficoltà ad osare di più. In Superlega vogliamo dare continuità a quello che abbiamo fatto fin d’ora. Ad inizio campionato il nostro roster non era da sesto posto. Abbiamo fortuna, una squadra equilibrata anche in panchina, mi aspetto di più da i posti quattro, nelle ultime partite partiamo con una coppia e poi finiamo con l’altra ».

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-0 (25-18, 25-18, 25-23)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 6, Semeniuk 7, Resende Gualberto 7, Rychlicki 10, Leon Venero 11, Russo 7, Colaci (L), Plotnytskyi 0, Cardenas Morales 0. N.E. Piccinelli, Herrera Jaime, Solé, Ropret, Mengozzi. All. Anastasi.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 2, Gutierrez 1, Zingel 10, Dirlic 7, Sedlacek 2, Rossi 4, Staforini (L), Mattei 0, Catania (L), Kaliberda 6, Bayram 6, Martinez 0. N.E. Lostritto, Zanni. All. Soli.

ARBITRI: Pozzato, Lot.

NOTE – durata set: 23′, 23′, 29′; tot: 75′.

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ALLIANZ MILANO 1-3 (25-18, 21-25, 18-25, 21-25)

WITHU VERONA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 2-3 (19-25, 33-31, 22-25, 25-21, 8-15)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-0 (25-18, 25-18, 25-23)

VALSA GROUP MODENA – ITAS TRENTINO 1-3 (25-17, 26-28, 22-25, 20-25) Giocata ieri