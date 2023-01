Champions Legue: le italiane giocano il terzo turno

ROMA- Dopo la giornata di campionato, è tempo di di rituffarsi nelle coppe europee per il primo turno del 2023. Una settimana sicuramente avvincente per i colori italiani. La maggior parte delle gare è prevista domani, martedì 10 gennaio: in CEV Champions League in campo l’A.Carraro Imoco Conegliano (ore 18.00) contro il Rzeszow e l’Igor Gorgonzola Novara (ore 20.00) contro le campionesse del VakifBank, concludono gli impegni delle squadre italiane le ragazze della Vero Volley Milano che giovedì 12 (ore 20.00) sfiderà in Francia il Volero Le Cannet. Tutte le partite di CEV Champions League saranno visibili su Discovery+.

QUI A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-

L’A.Carraro Imoco Conegliano di nuovo in trasferta dopo il blitz di sabato a Bergamo: domani, martedì 10 gennaio alle ore 18.00, le pantere affronteranno il match di terzo turno della Pool A di CEV Champions League sul campo del Developres Resovia. È la partita che deciderà il primato alla fine del girone di andata, visto che entrambe le squadre hanno vinto le prime due partite con Mulhouse e Budapest, anche se in classifica l’Imoco, con i due 3-0, viaggia a 6 punti, mentre le polacche dopo il 3-2 vincente a Budapest sono a quota 5. Una squadra comunque da non sottovalutare quella polacca, capace la scorsa stagione di raggiungere i quarti di finale, uscendo solo per mano delle campionesse del VakifBank in Turchia dopo il successo per 3-2 in casa. Squadra al completo per coach Daniele Santarelli, che potrà contare sulla recuperata Sarah Fahr vista già in campo in campionato.

LE PAROLE DEL TECNICO DANIELE SANTARELLI-

« Riprendiamo a giocare a spron battuto e ora siamo concentrati su questa trasferta importante di Champions dove affrontiamo la squadra polacca che è la più temibile di questo girone. A Bergamo non abbiamo mostrato un gioco brillante, ma mi aspettavo una ripresa graduale dopo qualche giorno di pausa. Abbiamo iniziato un gennaio che sarà molto intenso e confido che già domani in Polonia la squadra riprenda a crescere nel gioco per tornare sui nostri livelli, il Developres è una squadra che sa il fatto suo e in casa avrà grossi stimoli contro di noi. Dovremo affrontare il match con attenzione e ordine, senza distrazioni che in Champions si possono pagare care su ogni campo ».

QUI IGOR GORGONZOLA NOVARA-

La Igor Gorgonzola Novara si prepara al big match del terzo turno di CEV Champions League, con le azzurre pronte a ospitare domani, martedì 10 gennaio alle ore 20.00, le campionesse d’Europa in carica del VakifBank Istanbul. È un incrocio prestigioso, il quinto, di fatto, nella storia dei due club che nella fase a gironi della massima competizione internazionale si erano già incontrate nel 2015-2016. Tre anni più tardi, la doppia sfida valeva l’accesso alla finalissima di Berlino (poi vinta da Novara), mentre a fine 2019 le due formazioni si sono incontrate due volte al Mondiale per Club: nella fase a gironi e poi nella finale per il bronzo, vinta dal Vakifbank. Il bilancio è al momento di 2 successi per le azzurre e 4 per le turche di Giovanni Guidetti, tra le cui fila militano le ex igorine Nika Daalderop e Paola Egonu. Una la ex da parte novarese: l’opposto Ebrar Karakurt. In totale, il bilancio degli incontri tra la Igor Volley e le formazioni turche in Champions League (oltre al Vakifbank, anche Fenerbahce, Galatasaray e THY) è di 7 successi per Novara contro 5 sconfitte. Entrambe le formazioni ci arrivano a punteggio pieno, avendo conquistato sei punti nelle prime due sfide europee disputate, contro Potsdam e Stella Rossa.

LE PAROLE DI KENIA CARCACES-

« Personalmente sono emozionata, è da anni che aspetto di giocare una partita così importante, contro un avversario fortissimo e in un contesto prestigioso come la Champions League. Sono convinta che la squadra sia pronta per questo tipo di sfida, da quando abbiamo ripreso col nuovo anno ci stiamo allenando duramente e con la giusta dose di entusiasmo e determinazione: non vediamo l’ora di scendere in campo ».

QUI VERO VOLLEY MILANO-

L’ultima partita della settimana si giocherà giovedì 12 gennaio alle ore 20: la Vero Volley Milano viaggerà verso la Francia per sfidare il Volero Le Cannet. La formazione di coach Gaspari ha la grande occasione di allungare in vetta, visto che la formazione allenata da Milan Grsic è al momento al secondo posto a -3, frutto del successo al tie-break contro l’Alba Blaj e della sconfitta, sempre al quinto set, contro il Dnipro. Le francesi hanno trionfato l’anno scorso sia in campionato che in coppa, ma in questa stagione hanno al momento cinque punti di ritardo dal Nantes in Ligue A e occupano il terzo posto. Le milanesi arrivano da una striscia positiva in campionato di tre partite e nell’ultima contro Pinerolo hanno anche avuto la possibilità di fare un po’ di turnover per far riposare alcune titolari come Orro e Sylla. Un’occasione da non perdere per mettere già in cassaforte il passaggio del turno.

CHAMPIONS LEAGUE 4th ROUND 3a GIORNATA-



POOL A-

Developres RZESZÓW – A. Carraro Imoco CONEGLIANO 10/01 – ore 18:00

Vasas Óbuda BUDAPEST – Volley MULHOUSE Alsace 11/01 – ore 18:15

POOL B-

SC “Prometey” DNIPRO – CS Volei Alba BLAJ 10/01 – ore 18:00

Volero LE CANNET – Vero Volley MILANO 12/01 – ore 20:00

POOL C

Igor Gorgonzola NOVARA – VakifBank ISTANBUL 10/01 – ore 20:00

Crvena Zvezda BEOGRAD – SC POTSDAM 12/01 – ore 20:00

LE- CLASSIFICHE-



POOL A-



A. Carraro Imoco CONEGLIANO 2-0 (6 pt)

Developres RZESZÓW 2-0 (5 pt)

Vasas Óbuda BUDAPEST 0-2 (1 pt)

Volley MULHOUSE Alsace 0-2 (0 pt)

POOL B-



Vero Volley MILANO 2-0 (6 pt)

Volero LE CANNET 1-1 (3 pt)

SC “Prometey” DNIPRO 1-1 (2 pt)

CS Volei Alba BLAJ 0-2 (1 pt)

POOL C-



Igor Gorgonzola NOVARA 2-0 (6pt)

VakifBank ISTANBUL 2-0 (6pt)

SC POTSDAM 0-2 (0 pt)

Crvena Zvezda BEOGRAD 0-2 (0pt)