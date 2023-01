Si chiudono gli ottavi di Coppa Italia di A2

ROMA- Non solo le coppe europee nell’infrasettimanale delle squadre italiane. Tra domani, mercoledì 11 gennaio, e giovedì 12 gennaio sono infatti in programma i restanti ottavi di Coppa Italia Serie A2 Frecciarossa, cominciati il 30 dicembre con il successo di Mondovì in casa di Montecchio . Lo spettacolo offerto nel primo incontro non può che lasciar bene sperare in vista delle tre sfide che vedranno impegnate alcune tra le migliori squadre del campionato. Mercoledì in campo alle 17 Sassuolo-Martignacco, mentre alle 20.30 Busto Arsizio ospita Soverato. Giovedì, Olbia vola a Talmassons.

Al PalaPaganelli uno scontro tra muraglie attende i tifosi di casa: la BSC Materials Sassuolo affronta per gli ottavi di coppa l’Itas Ceccarelli Martignacco, due tra le migliori tre squadre (Trento prima) per quanto riguarda i muri effettuati nel Campionato di Serie A2. Le friulane sono seconde con 112 blocks, uno in più delle rivali emiliane, ma non solo: a Martignacco c’è la migliore interprete del fondamentale, Katja Eckl, in testa con 42 muri, che precede la sassolese Giada Civitico, seconda con 39. L’infortunio della titolare Pomili non ha impensierito la formazione di coach Venco, che ha saputo sopperire alla grande inserendo Vittorini in posto 4: una soluzione che ha premiato la squadra, reduce da un momento d’oro in campionato, con una serie di cinque vittorie consecutive, l’ultima in casa dell’ex capolista Brescia. Martignacco, dopo le sconfitte contro Roma e nel derby contro Talmassons, ha dominato nella trasferta a Sant’Elia, ritrovando ritmo e soprattutto le due principali armi offensive, l’opposta Sironi e la schiacciatrice Wiblin. Chi vince, sfiderà ai quarti Roma.

A presentare il match è come sempre coach Venco:

« Domani affronteremo Martignacco: a differenza delle altre squadre contro cui stiamo giocando in questo momento, è per noi una formazione nuova, che non abbiamo ancora incontrato in questa stagione e che avremo poco tempo per conoscere prima di scendere poi in campo. Ieri abbiamo riposato, siamo tornati in palestra questa mattina ed il tempo per preparare la gara non è molto: come sempre noi guardiamo a noi, a fare bene le nostre cose. Siamo in buon momento e penso che la gara di domani potrà essere anche l’occasione per provare ad inserire nei nostri sistemi di gioco la nuova arrivata Martinez ».

A inquadrare la sfida lato Martignacco è l’opposta Giorgia Sironi, vincitrice della competizione lo scorso anno con Brescia:

« Affronteremo questa gara di coppa con la nostra solita voglia di fare bene. Sassuolo è una formazione temibile, ma noi già in molte occasioni quest’anno abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà anche squadre che, sulla carta, sono più forti di noi. Dovremo pertanto cercare di esprimere al meglio il nostro gioco, rimanere concentrate e spingere su tutti i fondamentali con coraggio. Dovremo puntare su quello che sappiamo fare per giocare come squadra unita e coesa, come abbiamo dimostrato domenica di saper fare. Se giocheremo bene le nostre carte e sfrutteremo altrettanto bene i nostri punti di forza, potremo mettere in difficoltà anche una squadra forte come Sassuolo… poi il resto si vedrà sul campo. La Coppa Italia, in ogni caso, è un evento a sé: si respira un’aria diversa rispetto al campionato. Va affrontata con coraggio e spavalderia, divertendosi. Per noi rappresenta una bella sfida: siamo super cariche! ».

Una partita interessante quella che metterà di fronte la Futura Giovani Busto Arsizio e la Volley Soverato. Da un lato, le bustocche di coach Amadio sono in striscia positiva da tre partite in campionato e in casa non hanno mai perso: sei successi in altrettante gare, per un PalaBorsani che si è rivelato vero e proprio fortino. Dall’altro, la formazione calabrese si è invece dimostrata squadra da trasferta, con quattro vittorie su cinque incontri disputati fuori dalla Calabria. L’ultima sfida della formazione di coach Chiappini risale però al 2022: a Santo Stefano, Soverato ha ottenuto i tre punti sul campo di Messina, mentre nella prima giornata del 2023 ha effettuato il turno di riposo.

Sicuramente un aspetto che potrebbe incidere sulla gara, sia in positivo, per la preparazione dedicata al match di coppa, sia in negativo, per le mancanza di ritmo dopo una pausa di oltre due settimane. Uno contro l’altro, due attacchi temibili: Member-Meneh e Zanette per le cocche, 399 punti in due, Schwan e Korhonen per Soverato, con 385 palloni messi a terra. Chi vince, sfiderà ai quarti San Giovanni in Marignano. Proprio la schiacciatrice americana presenta la sfida per Busto:

« Sicuramente sarà una gara complicata che dovremo approcciare nel mondo corretto, come abbiamo fatto nelle ultime uscite di campionato. Dovremo essere brave ed aggressive subito a partire dalla battuta ed imporre il nostro gioco senza concedere a loro spazi, altrimenti potrebbe essere fatale. Abbiamo dalla nostra il fatto di giocare in casa e dovremo essere brave a sfruttare anche questo piccolo vantaggio per raggiungere il risultato sperato. Sicuramente loro sono una buona squadra che darà il massimo per metterci in difficoltà e metterci i bastoni tra le ruote senza regalarci nulla. Siamo consapevoli però che vogliamo continuare il più a lungo possibile la strada in questo torneo e questo sarà il primo passo per poterlo fare”. Risponde la pari ruolo e connazionale per le calabresi: “Dopo qualche giorno di riposo abbiamo ripreso a lavorare intensamente visto anche il nostro turno di sosta domenica scorsa. Affronteremo una trasferta difficile, Busto é una bella squadra e nel girone A sta facendo bene. Si giocherà in gara secca e per questo dovremo cercare di sbagliare il meno possibile. La Coppa Italia é sempre imprevedibile e scenderemo in campo per cercare di far bene ».

Sono ben sette i successi consecutivi della Cda Talmassons, che nell’ultimo periodo è stata certamente una delle squadre più in forma della Serie A2. Cercherà di interrompere questa importante striscia positiva la Volley Hermaea Olbia, che viaggerà verso il Friuli con l’obiettivo di giocarsi l’accesso alla fase successiva sorprendendo la squadra di casa. La formazione allenata da coach Barbieri è sicuramente tra le più temibili a muro in Serie A2 (quarto posto in classifica con 111 blocks), con Costantini e Caneva, vincitrice di Coppa lo scorso anno con Brescia, tra le specialiste del fondamentale. Tra le più decisive in maglia rosa è però il capitano e opposto Veronica Taborelli, che nella passata stagione ha sfiorato la promozione con Mondovì e quest’anno ha deciso di mettersi alla prova con la formazione friulana, realizzando al momento più di 15 punti a partita di media e un totale di 19 ace, sesta nella speciale classifica. Rendimento altalenante quello di Olbia, che però è stata costretta a lungo a fare a meno di uno dei colpi estivi, la regista Ulrike Bridi, lo scorso anno top scorer tra le pari ruolo. Il suo ritorno in campo dopo la sosta si è subito fatto sentire: le sarde hanno dominato la sfida contro Offanengo, in luce l’opposta Schirò, la banda Bulaich Simian e la centrale e capitana Tajé. Chi vince, sfiderà ai quarti Trento.

Una sfida quindi dai risvolti imprevedibili, che coach Barbieri presenta così:

« Per quanto riguarda la Coppa Italia siamo molto contenti di esserci perché il fatto di giocarla, soprattutto davanti al nostro pubblico, è una cosa che ci fa piacere. In riferimento alla partita invece, è logico che giovedì ci sarà qualcosa di diverso, essendo una gara da dentro o fuori. Ma noi abbiamo detto dall’inizio che volevamo affrontare tutte le partite come una finale e devo dire che questo è stato fatto e i risultati ci stanno dando ragione. Siamo fiduciosi e preparati mentalmente perché ci siamo allenati molto anche sotto questo profilo. Olbia è una squadra molto temibile, completa in tutti i reparti. Non hanno un fondamentale così devastante rispetto agli altri ma è una squadra molto quadrata e che ha equilibrio. Non sarà facile da affrontare ma noi dobbiamo continuare il nostro percorso e continuare per la nostra strada. Siamo carichi al punto giusto ».

A presentare i temi del match è il libero dell’Hermaea Alice Barbagallo:

« Mi aspetto che la squadra scenda in campo con atteggiamento propositivo, la vittoria di domenica ci ha sollevato l’umore e ci ha dato quella fiducia nei nostri mezzi che era un po’ calata dopo la sconfitta di fine anno contro il Club Italia. La partita di Talmassons va affrontata con positività: la Coppa Italia è praticamente un campionato a sé, per cui dovremo dare il massimo di noi stesse. Tutto può succedere, anche contro una squadra forte come Talmassons. Per provare a fare risultato dovremo senz’altro essere impeccabili in battuta e nella fase muro difesa, riprendendo l’identità mostrata contro Offanengo. Sarà sicuramente stimolante confrontarci contro la seconda forza dell’altro girone. Il morale è alto, abbiamo preso fiducia e non possiamo che migliorare. Stiamo lavorando duro con lo staff, sia nello studio dei video che nel lavoro analitico in palestra. Pretendiamo tanto da noi stesse molto di più, e ora ci auguriamo di cambiare la tendenza soprattutto fuori casa ».

COPPA ITALIA SERIE A2 FRECCIAROSSA-OTTAVI – GARA UNICA



Mercoledì 11 Gennaio 2023, ore 17.00

BSC Materials Sassuolo – ltas Ceccarelli Martignacco Arbitri: Russo-Kronaj



Mercoledì 11 Gennaio 2023, ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Soverato Arbitri: Lanza-Morgillo



Giovedì 12 Gennaio 2023, ore 20.30

CDA Talmassons -Volley Hermaea Olbia Arbitri: Adamo-Pescatore