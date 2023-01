Cev Cup: per Busto missione compiuta in Slovenia

MARIBOR (SLOVENIA)- Rispetta i pronostici la e-work Busto Arsizio che conquista in soli 67 minuti la gara di andata degli ottavi di finale di CEV Cup in casa del Nova KBM Branik Maribor. 0-3 (21-25, 17-25, 19-25) per le farfalle dunque, scese in campo in avvio con con Lloyd – Rosamaria, Olivotto – Colombo, Degradi – Stigrot, Zannoni (libero): a riposo per tutto il match Omoruyi e Zakchaiou. Tutto liscio o quasi per la squadra di Marco Musso, che ha dovuto rincorrere le slovene nel primo set (sotto fino al 16-14), complice qualche errore di troppo e la vena di Lomber e Mlakar (5 a testa nel parziale). Nel finale due ace di Stigrot e una super Rosamaria (7) pareggiano e ribaltano. Nel secondo parziale (17-25) la UYBA gioca in scioltezza, favorita dal servizio di Degradi in partenza e dalla crescita di Stigrot (5 nel game, 21-25). Musso inserisce in corsa Monza e Battista (rimarranno in campo anche nel terzo) per Lloyd e Rosamaria. Stesso copione, con farfalle padrone del campo, anche nell’ultimo set (19-25) in cui la UYBA prova Battista in posto 2 per dare un po’ di riposo a Montibeller.