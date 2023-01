Champions League: Milano cade a Le Cannet

LE CANNET (FRANCIA)- Prima sconfitta stagionale nella CEV Champions League 2023 per la Vero Volley Milano, che cade al tie-break, sul campo de La Palestre di Le Cannet, contro le campionesse di Francia del Volero. Nella prima sfida del nuovo anno nella massima competizione continentale per Club, Orro e compagne faticano a trovare continuità in fase offensiva e nella correlazione muro-difesa, complice l'ottimo approccio, fin dalle prime battute, dalla squadra di Grsic. La bomber delle francesi Akimova si dimostra una spina nel fianco delle italiane, brave a raddrizzare un primo set partito in salita e a chiudere con la qualità ed esperienza di Folie a muro, Davyskiba in attacco e Orro in regia. La verve di Le Cannet però non si spegne, anzi si ripresenta subito nel secondo gioco, dove le padrone di casa impongono il loro ritmo dalla metà e scappano verso la parità nel finale con la scatenata Kotikova e la positiva Kochurina (6 muri finali per lei). La gara è bella e vivace, con scambi mozzafiato, difese da favola e ottimi muri: il terzo set è tutto a tinta italiana, come il quarto francese. Nel parziale decisivo, però, è ancora una volta la formazione di casa a sprintare con determinazione nel prologo 10-3, costringendo Gaspari ad inserire Camera, Larson e Stysiak per provare ad invertire il trend. L'entusiasmo delle transalpine è però ormai altissimo: forti del vantaggio le ragazze di Grsic non perdono la testa e si portano a casa il big match contro la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley, sempre prima nella Pool B e motivata a rialzarsi prontamente già mercoledì 18 gennaio, alle ore 20:00, contro le romene del Blaj, all'Allianz Cloud di Milano, per la quarta giornata della fase a gironi.

Grsic parte con Kobzar-Akimova, Medeiros Da Silva e Kochurina centrali, Kotikova e Popova bande e Wang libero. Gaspari sceglie Orro-Thompson, Folie e Stevanovic al centro, Begic e Davyskiba schiacciatrici e Parrocchiale libero.

Le francesi partono fortissimo, spingendo bene in attacco con Akimova e difendendo i tentativi offensivi della Vero Volley: 7-3 e time-out Gaspari. Con pazienza le italiane risalgono, grazie alle accelerazioni di Davyskiba e Thompson e ai muri di Folie, fino al meno uno, 11-10, e Grsic chiama time-out. Popova e Akimova riallontanano le padrone di casa, 14-11, ma un filotto di tre punti di Stevanovic, Orro e Davyskiba piazzano la parità, 15-15. Popova in pipe centra il break del Volero, 17-15, poi nuovo impatto delle rosa con Davyskiba e Folie, 17-17. Thompson agguanta la parità per le sue, 18-18, Begic con l’ace porta in vantaggio le sue, 20-19. Errore di Kotikova, che però poi va a murare Davyskiba per il nuovo pari (21-21). Davyskiba con il diagonale e Rettke con l’ace accompagnano la Vero Volley al break e costringono al time-out Grsic, 23-21. Fast di Stevanovic dopo il primo tempo di Medeiros Da Silva: 24-22 Milano. Kochurina annulla una palla set alle ospiti, ma l’errore di Akimova regala il gioco alla Vero Volley Milano, 25-23.

Stesse interpreti nel secondo set in campo e punto a punto iniziale fino al 7-7, con Milano a schiacciare con Begic e Davyskiba e Le Cannet a rispondere con Akimova. Muro di Folie su Kotikova, diagonale di Davyskiba ed è break Vero Volley, 10-8. Una scatenata Davyskiba consolida il più due delle rosa, 15-13, ma Akimova, l’ace di Kobzar e Kotikova spingono Le Cannet al sorpasso, 16-15 e Gaspari chiama la pausa. Ace di Kotikova, poi attacco vincente e muro su Thompson di Akimova ed è 20-16 Volero Le Cannet. Due fiammate centrali di Folie ed il pallonetto di Davyskiba tengono in corsa le loro, 21-19 e Grsic chiama a raccolta le sue. Dentro Camera e Stysiak per Orro-Thompson: Kotikova continua a schiacciare forte, Stysiak sbaglia da posto due ed è 25-20 per le francesi nel secondo parziale.

Nessuna variazione rispetto ad inizio gara ancora nel terzo set e ancora equilibrio nel prologo, con belle giocate da entrambe le parti che accompagnano il gioco sul 7-7. Il lungolinea vincente di Davyskiba e due errori francesi valgono il più tre delle rosa, 11-8, ma Medeiros Da Silva e Akimova accorciano le distanze (14-13). Thompson va a bersaglio, Akimova fa il contrario: Milano ringrazia e scappa sul 16-13, con Grsic che ferma il gioco. L’assolo di Davyskiba intervallato da due muri di Folie (su Akimova prima e Savic poi) permettono alle italiane di volare sul 22-13 e Grsic chiama a raccolta le sue. Finale tutto della squadra di Gaspari, brava a non perdere il vantaggio e a chiudere il set, 25-14 con Thompson.

Nuovo set, stesse dodici e punto a punto iniziale (3-3). Dopo l’equilibrio fino al 9-9, arriva un filotto di tre punti delle francesi con Kotikova, Akimova (muro su Thompson) per l’11-8. Dopo il time-out di Gaspari arriva il mani e fuori di Popova (12-8), con Thompson che prova a scuotere Milano (12-9). Ace di Kochurina e pipe di Kotikova per il più cinque delle padrone di casa, 17-12, e Gaspari chiama time-out. Dentro Camera per Orro, Stysiak per Thompson e Larson per Begic, ma mani e fuori di Akimova, muro di Medeiros Da Silva ed ace di Kobzar: 22-13 Volero. Il punto di Stysiak non inverte il trend: la diagonale di Akimova chiude il set, 25-15 per le francesi.

Larson per Begic unica novità nel tie break rispetto alle atlete schierate ad inizio match. Subito break delle padrone di casa con Popova (2-0), ma Thompson e una invasione delle padrone di casa vale la pronta parità milanese, 2-2. Le Cannet viaggia sulle ali dell’entusiasmo con Popova e scappa sul 7-3, costringendo Gaspari a chiamare time-out. Il mani e fuori Kotikova porta Le Cannet sull’8-3 al cambio campo e Gaspari inserisce nuovamente Begic per Davyskiba. Kochurina (fast e muro su Thompson) spinge il Volero sull’11-3 e Gaspari cambia Orro con Camera e Thompson per Stysiak. Finale tutto delle francesi, che chiudono il set 15-6 e la gara 3-2.

I PROTAGONISTI-

Beatrice Parrocchiale (Vero Volley Milano)- « Le Cannet ha fatto una gara piena di entusiasmo, provando a fare tutto e riuscendoci: soprattutto nel secondo tocco e nei colpi di attacco. A noi è mancato un po' di ordine nel muro-difesa e in qualche scelta in fase offensiva. Di solito facciamo molti più break in battuta ma stasera non sono arrivati. E' stata una gara in cui a loro è uscito tutto e a noi il contrario. Come si riparte? Cambiando registro già a partire dal match di domenica contro Casalmaggiore. In Champions League dovremo subito ripartire dalla gara di mercoledì sera contro Blaj, all'Allianz Cloud di Milano, per non perdere il primato nel girone ».

IL TABELLINO-

VOLERO LE CANNET – VERO VOLLEY MILANO 3-2 (23-25, 25-20, 14-25, 25-15, 15-6)

VOLERO LE CANNET: Medeiros Da Silva 4, Kobzar 2, Kotikova 19, Kochurina 15, Popova 15, Akimova 26, Wang (L), Schalk, Yaneva, Bajde, Savic, Mayer. Non entrate: Staniulyte, Simanikhina (L). All. Grsic.

VERO VOLLEY MILANO: Folie 13, Orro 2, Begic 4, Thompson 15, Stevanovic 9, Davyskiba 18, Parrocchiale (L), Stysiak 1, Camera, Rettke 1, Larson. Non entrate: Martin, Negretti (L), Candi. All. Gaspari.

ARBITRI: Boulanger, Lopes Pinto.

NOTE – Durata set: 28′, 25′, 23′, 23′, 14′; Tot: 113′.