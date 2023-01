Cev Cup: Busto batte il Maribor e conquista i Play Off

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Rispetta i pronostici della vigilia la e-work Busto Arsizio che dopo il 3-1 dell’andata supera anche in casa il Nova KBM Branik Maribor e conquista il pass per i play-off di CEV Cup. 3-0 il risultato del match di stasera, in cui Marco Musso ha optato per il turn-over dall’inizio, con Colombo e Stigrot in campo dal primo minuto per Olivotto e Omoruyi. Da metà del secondo game dentro anche Monza al palleggio, Battista in posto 2 e Lualdi, al rientro in campo dopo l’infortunio, per Zakchaiou. Nel terzo Musso cambia anche il libero: sul taraflex Bressan per Zannoni.