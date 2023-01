Cev Cup: Piacenza e Modena cercano l'accesso ai Quarti

ROMA - Due gare in contemporanea alle 20.30 per le due formazioni emiliane di SuperLega Credem Banca per puntare ai Quarti di Finale di CEV Cup 2023: nella gara di ritorno dei Play Off, Piacenza ospita al PalaBanca i romeni del C.S. Arcada Galati , Modena riceve la visita dell’SVG Luneburg al PalaPanini. Vincere almeno due set per accedere ai Quarti di Finale: ecco la missione della Bluenergy Daiko Piacenza, visto il successo in tre set di quindici giorni fa in terra rumena. La squadra biancorossa, dopo la sconfitta subita a Monza sabato scorso nella quinta giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca, è in palestra per preparare al meglio la sua sesta sfida in Europa nella sua breve storia. La formazione dell’Arcada Galati attualmente è terza in classifica il campionato romeno.

La Valsa Group Modena tornerà ad animare il pubblico del PalaPanini per la seconda volta in pochi giorni, dopo la sconfitta con Perugia nella 5a di ritorno di SuperLega, risultato maturato comunque al termine di una prova positiva. Bruno e compagni proveranno dunque a ribaltare il risultato dell’andata contro l’SVG Luneburg, che ormai quindici giorni fa aveva superato i gialli al tie break. La formazione tedesca è terza nel proprio campionato, a due punti dal secondo posto e a 10 punti (ed una gara in meno) dalla vetta, ed è reduce da quattro vittorie consecutive, ultima quella inflitta a domicilio al Giesen, quinto in graduatoria. Modena deve dunque vincere “da tre” per passare il turno, mentre in caso di vittoria al quinto set, la qualificazione si deciderebbe al Golden Set.



Le quattro squadre che supereranno lo scoglio del Play Off di CEV Cup approderanno ai Quarti di Finale, dove affronteranno le quattro terze classificate nella fase a gironi di CEV Champions League. Su cinque gironi di Champions, quattro terze vanno ai Quarti di CEV Cup, la miglior terza invece ripescata nei Play Off di Champions.

CEV CUP 2023 – PLAY OFF, AWAY MATCHES-



Play Off



Mercoledì 25 gennaio 2023, ore 20.30



Valsa Group Modena –SVG Luneburg (GER) Arbitri: Tillmann, De Baar



Mercoledì 25 gennaio 2023, ore 20.30



Bluenergy Daiko Piacenza – C.S. Arcada Galati (ROU) Arbitri: Avramidis, Varbanov