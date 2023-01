Coppa Italia Femminile: parlano allenatori e capitane

BOLOGNA -Il grande evento della pallavolo femminile italiana della stagione 2022-23 è alle porte: domani, sabato 28 gennaio e domenica 29 gennaio, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, andrà in scena la Final Four di Coppa Italia Frecciarossa . L’evento, organizzato come sempre dalla Lega Volley Femminile in collaborazione con Master Group Sport, rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattiva turistica. Anche quest’anno, Trenitalia, che dal 2019 è accanto al volley rosa, ha deciso di confermare il proprio naming title alle Finali Coppa Italia Frecciarossa per il terzo anno consecutivo, a riprova del costante impegno come vettore della Pallavolo Femminile Italiana.

Dopo le partite dei Quarti di Finale di mercoledì 25 gennaio, queste le semifinali che andranno in scena sabato: alle ore 18.30 il match tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, una vera e propria classica del volley degli ultimi anni; alle ore 21 la sfida tra Volley Bergamo 1991 e Vero Volley Milano. Le quattro squadre scenderanno sul taraflex rosa per guadagnarsi un posto nella Finale della 45^ Coppa Italia Frecciarossa che si disputerà domenica alle ore 18. Tutti i match saranno visibili su Rai Sport + HD, con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani, e su Volleyball TV, con Piero Giannico e Serena Ortolani. Non c’è bisogno di presentare le formazioni: tante giocatrici di caratura internazionale, Nazionali azzurre del presente e del futuro, campionesse europee e del mondo. Lo spettacolo è garantito per le migliaia di tifosi che accorreranno ad assistere alla Finale: si va verso il tutto esaurito e il record di presenze di un evento targato Lega Volley Femminile.

La domenica spazio anche alla Finale della 26^ Coppa Italia Serie A2 Frecciarossa. La Valsabbina Millenium Brescia avrà la possibilità di difendere il titolo conquistato l’anno scorso, mentre la Roma Volley Club farà di tutto per strapparglielo, dopo aver vinto ogni partita giocata in stagione. La partita, oltre che su Volleyball Tv, con il commento di Piero Giannico e Francesca Ferretti, sarà trasmessa su Sky Sport Arena con la telecronaca di Stefano Locatelli e Serena Ortolani.

Quest’oggi, nella cornice del Savoia Hotel Regency di Bologna, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione della Final Four, presentata da Consuelo Mangifesta, Responsabile Comunicazione, Eventi e Pubbliche Relazioni di Lega Volley Femminile. Di seguito le dichiarazioni di tutti i protagonisti.

LE DICHIARAZIONI DELLE AUTORITA’ PRESENTI-

Enzo Barbaro, Direttore Generale di Lega Volley Femminile-

« Porto intanto i saluti del Presidente Mauro Fabris, che sarà con noi domani per le semifinali. La Coppa Italia è un evento veramente importante su cui lavoriamo da diversi mesi. Ho avuto il privilegio di viverla da lati diversi, prima da atleta, poi da dirigente di club e ora dal lato organizzativo. Ringrazio Master Group Sport per una sinergia che ormai dura da anni, e che ci ha portato ad arrivare a ridosso di questo evento con numeri di pubblico importanti. Ringrazio in particolar modo anche la FIPAV Emilia-Romagna e il Comitato Territoriale di Bologna, con cui abbiamo organizzato un torneo riservato alle squadre Under 14 delle nostre consorziate e del territorio, oltre che un Concentramento S3. Avremo anche l’onore di avere tra noi il Presidente della CEV Aleksandar Bori?i?, una presenza eccezionale visto che raramente una figura di spicco del volley europeo ha partecipato ad un evento di pallavolo italiana. Questo a testimonianza del valore del nostro movimento e delle nostre squadre. Complimenti alle società qualificate, non è mai scontato raggiungere una Final Four: in bocca al lupo e un augurio di godere a pieno di questa fantastica esperienza ».

Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna-.

« A dicembre scorso abbiamo ospitato la premiazione della Nazionale femminile di volley e del CT Marco Bonitta Campioni del Mondo 2002 in occasione della Hall of Fame 2022, il modo migliore per chiudere un anno che ci ha regalato la straordinaria vittoria della Nazionale maschile ai Mondiali. Ora iniziamo il 2023 con un altro grande appuntamento di questo sport così amato e seguito da tante ragazze e ragazzi, solo uno dei tanti eventi dedicati al volley che ospiteremo in un anno che vedrà sempre a Bologna anche le Finali dei Campionati Europei Maschili. La conferma di come l’Emilia-Romagna sia una autentica Sport Valley, un punto di riferimento in campo sportivo, ospitando manifestazioni di grande prestigio, in tutte le discipline, ma anche sostenendo l’attività motoria di base e portando avanti un piano di riqualificazione degli impianti sportivi davvero importante ».

Roberta Li Calzi, Assessora Sport e Bilancio del Comune di Bologna.

« Da sportiva, oltre che da rappresentante delle Istituzioni, provo sempre una grande soddisfazione quando la mia città ospita eventi importanti in ambito femminile, sono certa che sarà un’altra occasione per assistere a uno spettacolo sportivo di alto livello ».

Maria Luisa Grilletta, Responsabile Pianificazione Industriale di Trenitalia.

« Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, ha deciso di confermare il proprio sostegno al mondo del Volley titolando le Finali Coppa Italia Frecciarossa, per confermare così la sua vicinanza agli appassionati di sport. Siamo impegnati quotidianamente a valorizzare il talento e la diversità, consapevoli della ricchezza che rappresentano ».

Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport

« Siamo pronti al primo evento del 2023 in una Unipol Arena che va verso il tutto esaurito: pubblico importante e grande spettacolo, in campo così come sugli spalti. Un ringraziamento alla Regione Emilia-Romagna per il continuo sostegno e supporto e alla città di Bologna per l’ospitalità. Un particolare ringraziamento va al Comitato Regionale FIPAV Emilia-Romagna con cui abbiamo attivato delle promozioni dedicate per coinvolgere tutti gli appassionati del territorio e ai partner dell’evento, in particolareTrenitalia che, per il terzo anno consecutivo, ha deciso di confermare il proprio naming title ».

Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea.

« Anche quest’anno la Commissione europea supporta la Lega Volley Femminile come esempio dei valori di coesione e inclusione sociale che definiscono l’identità europea. Il valore dello sport nella vita dei cittadini europei – in termini di benessere fisico, mentale e sociale – è inestimabile. Per questo, l’Unione europea porta avanti azioni e programmi trasversali, come la Settimana europea dello Sport e Erasmus+, che promuovono l’attività fisica e sportiva in diversi contesti sociali e tra le generazioni ».

LE DICHIARAZIONI DI ALLENATORI E CAPITANE-

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)-

« Dalla Supercoppa di due mesi fa ad oggi è cambiato moltissimo. Quando abbiamo giocato era ancora l’inizio della stagione, le squadre erano in costruzione, credo che da quel momento siamo cresciuti tutti. Novara è un’ottima squadra e sarà un piacere affrontarla ancora e trovare di nuovo di fronte il mio amico Lava (Stefano Lavarini ndr.). Siamo molto orgogliosi di essere qui e cercheremo di dare il massimo davanti al tutto esaurito che ci aspetta ».

Joanna Wolosz, (Capitana Prosecco Doc Imoco Conegliano)-

« Ero un po’ preoccupata dopo l’estate e i mondiali di non avere tanto tempo per conoscere le nuove compagne. Credo che la società abbia però fatto un buon lavoro, ci siamo trovate subito bene. Ma è anche facile perché abbiamo tutte compagne forti, è molto divertente giocare con loro. Abbiamo tanti obiettivi, dopo i primi trofei vogliamo aprire anche il 2023 nel migliore dei modi ».

Stefano Lavarini ( Allenatore Igor Gorgonzola Novara)-

« La cosa più importante in queste occasioni è essere al 100% e perfettamente focalizzati sull’obiettivo nel momento in cui ce lo stiamo giocando. Con Conegliano abbiamo giocato spesso delle belle finali, disputato delle belle battaglie e ci è mancato solo il risultato. Una semifinale è diversa da una finale, questo offre anche opportunità diverse. Conosciamo il valore di Conegliano, da parte nostra noi faremo in modo di dare il massimo per arrivare a giocarci la finale di domenica ».

Cristina Chirichella (Capitana Igor Gorgonzola Novara)-

« Abbiamo avuto dovuto affrontare diverse difficoltà lungo il nostro percorso, stiamo prendendo il ritmo e stiamo vivendo un periodo positivo, grazie anche all’aver trovato un equilibrio di squadra. Affrontiamo questo appuntamento con tanta autostima, dopo un quarto di finale tosto e per nulla scontato. Siamo qui e giocheremo al nostro massimo, per vincere ».

Stefano Micoli ( Allenatore Volley Bergamo 1991)-

« Non nascondo l’emozione. Pur essendo un allenatore di un’altra generazione è la prima volta che partecipo ad un evento del genere. Avevo aspettative buone sulla mia squadra: la nostra filosofia è tanto lavoro e molto divertimento. Ora dobbiamo tornare con i piedi per terra, pensando che l’asticella è sempre più in alto: solo con questo spirito potremmo affrontare al meglio Milano ».

Federica Stufi (Capitana Volley Bergamo 1991)-

« Noi siamo una squadra un po’ folle. Magari con poca coscienza, ma quando riusciamo ad unirci siamo imprevedibili. Ho visto uscire il meglio da qualsiasi compagna nella partita con Scandicci. Questo è il bello della pallavolo, la passione che mi fa continuare ad amare questo sport ».

Marco Gaspari ( Allenatore Vero Volley Milano)-

« Ho avuto modo di vivere una finale maschile a Bologna l’anno della pandemia. Avevamo una voglia di rivincita dopo essere mancati a Roma, per noi è un vero onore essere qui soprattutto dopo una partita tosta contro Casalmaggiore. Il livello è sempre più alto, come ha dimostrato anche Bergamo nei quarti. C’è tanta voglia di dare continuità: uno step alla volta sempre puntando alla crescita. Il nostro obiettivo è rompere le scatole a chi è abituato stare su! ».

Alessia Orro (Capitana Vero Volley Milano)-

« Volevamo essere qui. Avevamo perso contro Casalmaggiore in campionato in un momento non semplice: avevamo voglia di riscatto e di dimostrare chi eravamo. Siamo entrate con un’altra mentalità in campo, con la voglia di vincere: così è stato e sono contenta di questa prova di carattere della squadra ».

Alessandro Beltrami ( Allenatore Valsabbina Millenium Brescia)-

« La seconda finale in due anni. Quest’anno è stata difficile, un po’ per il momento che stavamo vivendo un po’ per il grande livello di questa Serie A2. Qui potevano esserci tante squadre e invece ci siamo noi: cercheremo di fare il nostro meglio”.



Jennifer Boldini (Capitana Valsabbina Millenium Brescia)-

« Siamo molto contente di essere qui dopo la semifinale. Roma parla da sola. Un roster composto da giocatrici con tanta esperienza. Affronteremo la partita con tanto entusiasmo, cercando di imporre il nostro gioco ».

Giuseppe Cuccarini (Allenatore Roma Volley Club)-

« Ho avuto la fortuna in carriera di giocare tante finali. A volte ho vinto altre ho perso: una finale è sempre una finale, una partita che ti fa tirar fuori tutta la voglia di vincere che hai. Ci stiamo comportando molto bene, le ragazze sono state molto in gamba. Sono felice di come abbiamo vinto la semifinale, giocando bene tecnicamente e dal punto di vista caratteriale ».

Marta Bechis (capitana Roma Volley Club)-

« Sono approdata in questa società che è molto ambiziosa. Ritrovarci ad una finale di Coppa Italia era qualcosa che volevamo. Come atlete, come staff e come società. Siamo molto contenti, incontreremo un avversario che lotterà quanto noi per ottenere il miglior risultato. Siamo fiduciosi di poter regalare un bello spettacolo a tutto il pubblico ».

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR DELLA 45a COPPA ITALIA FRECCIAROSSA-



SEMIFINALI-

Sabato 28 gennaio ore 18.30 diretta Rai Sport + HD

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara

Sabato 28 gennaio ore 21.00 diretta Rai Sport + HD

Volley Bergamo 1991 – Vero Volley Milano

FINALE-

Domenica 29 gennaio ore 18.00 diretta Rai Sport + HD

Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2

26^ COPPA ITALIA SERIE A2 FRECCIAROSSA-

FINALE – UNIPOL ARENA-

Domenica 29 gennaio ore 14.00 diretta Sky Sport Arena

Valsabbina Millenium Brescia – Roma Volley Club