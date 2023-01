Conegliano trionfa anche in Coppa Italia

Alla Unipol Arena è la settima finale consecutiva in Coppa Italia per le Pantere della Prosecco DOC Imoco che affrontano, nella riedizione della Finale Scudetto dello scorso anno, la Vero Volley Monza infarcita di ex, da coach Marco Gaspari in panchina alle glorie gialloblù Miriam Sylla e Rapha Folie. Pantere a caccia del 19° trofeo in una stagione che finora le ha viste nel ruolo di protagoniste assolute con i trionfi in Supercoppa e al Mondiale.

Di fronte al tutto esaurito di Casalecchio (oltre 8000 spettatori con circa 400 tifosi di Conegliano) in campo per coach Santarelli il sestetto con Wolosz-Haal, Lubian-Squarcini, Plummer-Robinson Cool, libero De Gennaro; risponde Milano con Orro-Thompson, Stevanovic-Folie, Sylla-Larson, libero Negretti.

La Vero Volley parte bene con Larson ispirata (0-3), ma le difese di De Gennaro e i colpi vincenti di Robinson Cook e Haak consentono un’immediata reazione delle Pantere in versione “rosé” e Conegliano pareggia a quota 5. Gli scambi sono intensi. Isabelle Haak sente aria di finale e sciorina tutto il suo repertorio, difesa e due attacchi micidiali che lanciano avanti la Prosecco DOC, 9-6. Capitan Wolosz sente la svedese “on fire” e la serve con continuità, mentre dall’altra parte Orro insiste sulle sue bande Sylla e Larson (12-9). Haak fa sfracelli anche con la battuta, due aces per il 14-9, time out di coach Gaspari.

Le Pantere non calano il ritmo, Cook sigla il 15-9, Milano prova a forzare la battuta, ma il muro di Squarcini porta punti pesanti, poi una scintillante Haak (8 punti, 55% in attacco, 1 ace e 1 muro nel set) trasforma una super difesa di squadra in moneta sonante e Conegliano scappa via decisa: 19-12. E’ il break decisivo, la Vero Volley si affida a Thompson (6 punti nel set), l’unica a passare con continuità, poi prova a svuotare la sua panchina per tentare la rimonta, ma con un muro-difesa ordinato, i punti di un’infallibile Robinson Cook (5 con il 71% in attacco!) e la saggia regia di Wolosz Conegliano si aggiudica il primo set 25-17.

Anche nel secondo set la partenza migliore è quella di Milano, che con la grinta di Sylla e Stevanovic prova a sorprendere le campionesse d’Italia (2-4, 8-10), ma la Prosecco DOC Imoco sorniona lascia sfogare le avversarie e macinando il suo gioco senza sbavature trova il pareggio sul 10-10 con una bella combinazione Wolosz-Haak. Jordan Thompson però non ci sta e tiene avanti le lombarde (11-12). Arriva un bel break 3-0 che consente a Conegliano di spingersi al +2 , 14-12, poi 17-15 con la difesa (Moki!) e il contrattacco gialloblù che funzionano come un orologio svizzero. Thompson (9 punti nel set) però è sempre lì con la sua verve (17-17), ma prima Squarcini dal centro, poi Haak e Robinson Cook di forza rimettono le Pantere con la testa avanti: 20-18, time out di Milano. Il finale si set è una battaglia, Folie accorcia (23-22), ma Candi sbaglia la battuta e ci sono due set point per le Pantere che chiudono 25-23 con la staffilata di Kathryn Plummer (5 punti nel set, 6 di Haak e 4 di Cook e Squarcini a testimonianza di una grande distribuzione di capitan Wolosz).

Si riparte dopo la pausa musicale con la Prosecco DOC Imoco avanti 2-0. De Gennaro e compagne non si sono raffreddate e partono forte con Lubian e Cook (3-0), mentre la Vero Volley sembra frastornata e non riesce a reagire dopo la buona resistenza del set precedente. Le battute di Marina Lubian creano sconquassi nella ricezione delle lombarde e la Prosecco DOC Imoco con un bel turno di servizio della piemontese volano: 6-1.

Preso un buon margine la squadra di coach Santarelli senza strafare si mantiene ordinata e attenta, sia nella fase di cambio-palla (10 punti a testa alla fine per Cook e Plummer, efficacissime) che nel muro-difesa che consente di respingere gli assalti di Orro e compagne (11-5). Se ci sono momenti di difficoltà ci pensa la fantastica Moki De Gennaro a disinnescare anche gliattacchi più potenti della Vero Volley, che sprofonda a -7 (12-5). Isabelle Haak continua a spingere in battuta, Asia Wolosz con il punteggio favorevole offre anche spettacolo agli 8000 di Casalecchio mandando a segno tutte le sue attaccanti con vere e proprie magie, e il vantaggio resta importante.

La squadra di coach Santarelli mostra una volta di più tutta la sua forza, dimostrandosi ancora la migliore del lotto, mantenendo con sicurezza il vantaggio e respingendo al mittente gli ultimi tentativi di risalire da parte della Vero Volley, con una grande dimostrazione di maturità anche se in campo ha ragazze come Squarcini (3 muri, 6 punti) e Lubian (7 punti, 1 muro) alla prima esperienza in finali del genere, anche se a vederle giocare sembrano delle veterane.

Isabelle Haak (grande partita per “Bella”, meritata MVP della manifestazione con 23 punti e il 54% in attacco!) continua a lanciare missili terra-aria in battuta che non lasciano scampo alla ricezione lombarda (20-12) e la Prosecco DOC Imoco in parata trionfale chiude la finale con un netto 3-0 (25-19 il terzo set) tra gli applausi dell’Unipol Arena. La Coppa Italia è ancora gialloblù!

I PROTAGONISTI-

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Non è mai facile. Oggi la soddisfazione è enorme, ieri ero quasi arrabbiato, non ero contento della prestazione. Oggi credo che abbiamo fatto una bella partita, siamo stati molto attenti in molti fondamentali. Abbiamo fatto molto meglio di ieri e ci siamo meritati questo trofeo giocando una bella pallavolo. Sono molto felice per tutti i tifosi che sono venuti, è una bella festa per tutti. Questa è la quarta Coppa Italia consecutiva e questo vuol dire che stiamo facendo un grande lavoro. Sono orgoglioso dello staff e della squadra ».

Myriam Sylla (Vero Volley Milano)- « Oggi abbiamo dato tutto quello che avevamo e forse al momento non è abbastanza. Questo ci motiva a lavorare ancora di più e meglio. Conegliano ha spinto dall’inizio alla fine ma lo sapevamo che avremmo giocato contro una squadra che non avrebbe lasciato nulla al caso. Forse in alcuni momenti è stata responsabilità nostra, perché potevamo e dovevamo fare qualcosa in più. La tristezza, però, è momentanea. Era una Finale e volevamo di più, ma la stagione è lunga e domani è un altro giorno ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – VERO VOLLEY MILANO 3-0 (25-17 25-23 25-19)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Squarcini 6, Haak 23, Robinson-cook 10, Lubian 7, Wolosz 2, Plummer 10, De Gennaro (L), Gennari, De Kruijf. Non entrate: Fahr, Pericati (L), Carraro, Gray, Bardaro. All. Santarelli.

VERO VOLLEY MILANO: Stevanovic 3, Orro, Larson 2, Folie 4, Thompson 17, Sylla 5, Parrocchiale (L), Davyskiba 5, Rettke 2, Stysiak 1, Negretti (L), Candi, Camera. Non entrate: Begic. All. Gaspari. ARBITRI: Vagni, Pozzato.

NOTE –Durata set: 22′, 25′, 26′; Tot: 73′.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 7800