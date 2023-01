Challenge Cup: Chieri in Olanda per l'andata dei Quarti

SLIEDRECHT (OLANDA)- Di coppa in coppa, archiviati il quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa giocato mercoledì scorso a Novara e il fine settimana da spettatori con la disputa a Casalecchio di Reno della final four, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 prepara il ritorno in campo nella CEV Challenge Cup.

Dopo la qualificazione ottenuta negli ottavi contro le greche del Panathinaikos, le avversarie che ora attendono le biancoblù nei quarti di finale sono le olandesi dello Sliedrecht.

La gara d’andata si giocherà mercoledì 1 febbraio (ore 19,30) in Olanda; ritorno mercoledì 8 febbraio (ore 20) al PalaRuffini di Torino.

Allenato dal 2020 da Elroy Bezemer, lo Sliedrecht domina da anni la scena dei Paesi Bassi con la conquista di sei scudetti consecutivi dal 2017 e quattro Coppe d’Olanda dal 2019 a oggi. Attualmente in campionato è quarto in classifica con 27 punti in 14 partite disputate.

Il roster dello Sliedrecht è quasi interamente composto di giocatrici olandesi, tranne la centrale norvegese Kjosas. Statistiche alla mano, i principali terminali d’attacco sono l’opposto Vos e la schiacciatrice De Haan, autrici finora in coppa rispettivamente di 60 e 54 punti.

Nei turni di Challenge Cup fin qui giocati lo Sliedrecht ha superato senza problemi le montenegrine del Galeb e le danesi dell’Holte.

Chi fra Chieri e Sliedrecht passerà il turno, affronterà in semifinale la vincente del quarto fra il Suhl (Germania) e il Prostejov (Repubblica Ceca).

Le altre quattro squadre ancora in corsa nella parte bassa del tabellone sono lo Jedinstvo Stara Pazova (Slovenia), il Porto (Portogallo), l’Asterix Avo (Belgio) e il Lugoj (Romania).

CEV CHALLENGE CUP QUARTI DI FINALE-

GARA DI ANDATA-

Mercoledì 1 febbraio ore 19.30-

Sliedrecht-Reale Mutua Fenera Chieri '76

GARA DI RITORNO-

Mercoledì 8 febbraio ore 20.00-

Reale Mutua Fenera Chieri '76-Sliedrecht