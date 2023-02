Champions League: Conegliano espugna il campo del Vasas

BUDAPEST- Una A.Carraro Imoco Conegliano, con ancora nei muscoli e nella testa qualche scoria retaggio della trionfale Final Four di Coppa Italia conclusasi appena 48 ore fa, compie in pieno il proprio dovere andando a vincere 1-3 (17-25, 25-21,21-25,18-25), nel 5° turno della Pool A di Champions League , a Budapest in casa del Vasas. La squadra di Santarelli si è espressa a sprazzi. Partenza sprint e facile vittoria nel primo set per le pantere che poi però si sono disunite commettendo diversi errori che hanno consentito alle ungheresi di pareggiare i conti. Dal terzo parziale in poi però Conegliano ha saputo ritrovare il gioco e la concentrazione che l’hanno portata a riprendere la marcia giusta e a finire la partita in crescendo. Una sontuosa Robin De Kruijf, 18 punti e meritatissimo titolo di MVP della partita, ha suonato la carica trascinando le sue ad un successo che vale il primo posto matematico nel raggruppamento. Nell’occasione in campo si è vista anche l’opposta Stephanie Samedy, arrivata a gennaio, che ha fatto vedere buone cose realizzando 9 punti e dando un buon contributo alla causa comune.

All’inizio in campo Carraro-Haak, Squarcini-De Kruijf, Gennari-Gray, libero De Gennaro. Non c’è Pericati (mal di schiena), Lubian, schierata secondo libero, a riposo precauzionale.

Il primo set fila via relativamente liscio, nonostante una ricezione non impeccabile, compensata da un muro feroce (5-0 nel set, due di De Kruijf) e da un attacco che viaggia su buone percentuali con le responsabilità equamente distribuite tra le attaccanti da una Carraro ordinata (anche un ace e un muro per la regista gialloblù). Spicca proprio la centrale olandese (5 punti) e c’è spazio anche per l’esordio in Champions per Samedy. 25-17 il risultato finale per Conegliano.

Nel secondo set affiora qualche scoria e la vita si complica per De Gennaro e compagne, mentre il Vasas trascinato da Bannister (3 aces e 7 punti nel set) e Fricova (4 punti) approfitta di un’A.Carraro Imoco troppo molle, capace di reagire solo nel finale alla fuga delle padrone di casa (16-12, 21-17). Haak (4 punti nel set), subentrata a Samedy nel finale insieme a Wolosz, prova a riportare sotto la squadra, Robin De Kruijf (6 punti nel set, inarrestabile in attacco con l’83%! sarà MVP alla fine) continua a lottare, ma alla fine il Vasas si prende il set 25-22 e pareggia il conto.

Altra battaglia nel terzo set, dove Conegliano sbaglia meno, riprende a murare (3 di Wolosz, 5-0 in totale nel set) e difendere in maniera efficace, costruendo occasioni extra per il contrattacco, ora affidato alla regia di capitan Wolosz dall’inizio e le Pantere tengono la testa avanti per quasi tutto il parziale (8-5, 17-13), con coach Santarelli che continua saggiamente a ruotare sestetti durante il parziale. Ben sette giocatrici vanno a punti nel set che si chiude 25-21 per la squadra gialloblù.

Nel quarto parziale c’è Samedy in diagonale con Wolosz, dentro anche Kelsey Robinson Cook (6 punti e grande set in attacco, si conferma in forma smagliante nello spazio ritgliatole stasera ad hoc da coach Santarelli) e le campionesse d’Italia dopo un avvio equilibrato prendono in mano il pallino del gioco. La battuta di Squarcini, sempre ficcante, e delle sue compagne mette in crisi la costruzione della squadra di casa e De Gennaro e compagne alzano il ritmo, prendono presto il sopravvento (16-10) per non mollare più la presa fino alla fine.

Capitan Wolosz fa viaggiare il neo arrivo Stephanie Samedy (4 punti nel set, 9 in totale) e un’Alessia Gennari molto concreta in attacco (5 punti con il 57% nel set, 12 in totale nel suo ottimo score) e l’A.Carraro Imoco chiude vittoriosa anche la quinta gara del suo girone di Champions League. La Pool A, che vede in testa imbattuta la squadra gialloblù, si chiude l’8 febbraio al Palaverde con il match contro le polacche del Resovia, seconde in classifica.

I PROTAGONISTI-

Robin De Kruijf (A.Carraro Imoco Conegliano) « Partita pesante, la stanchezza nelle gambe si è fatta sentire, credo che sia una cosa normale. Non credo sia stata la nostra miglior partita ma alla fine abbiamo vinto e siamo contente per il risultato ».

IL TABELLINO-

VASAS OBUDA BUDAPEST – A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 1-3 (17-25, 25-21,21-25,18-25)

VASAS OBUDA BUDAPEST: Kump 2, Abdulazimova 5, Skrypak 3, Bannister 21, Boyko 3, Torok 10, Juhar ne, Fricova 7, Vezsenyi , Fabian ne, Papp 4, Jambor, Marcz ,Reder, Szalay ne. All. Athanasopoulos

A.CARRARO IMOCO: Wolosz 5, Haak 10, Plummer ne, Gray 8, Squarcini 9, De Gennaro, Fahr ne, Gennari 12, De Kruijf 18, Robinson Cook 6, Carraro 3, Samedy 9, Lubian ne. All. Santarelli

ARBITRI: Kurtiss (Lat) e Sarikaya (Tur)

NOTE-Durata set: 25′, 29′,29′,29′ Tot: 112’

MVP: Robin De Kruijf (A.Carraro Conegliano)