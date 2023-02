Challenge Cup: Chieri vince l'andata dei Quarti in Olanda

SLIEDRECHT (OLANDA)- La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 , col cipiglio della grande, e in virtù di un'impeccabile prestazione collettiva, espungna in tre set il Palazzetto dello Sliedrecht, nell'andata dei Quarti di Finale della Cev Challenge Cup, mettendo una seria ipoteca sul passaggio alle semifinali della competizione Europea. Percorso netto della squadra di Bregoli nella sua prima esperienza nelle Coppe con la settima vittoria in altrettante uscite.

Opposte a una squadra giovane ma combattiva, nei tre set Grobelna e compagne hanno quasi sempre in mano la partita. Nella prima frazione c’è un primo allungo chierese da 4-4 a 4-7, con break risolutivo da 11-12 a 13-19 e punto del 18-25 messo a terra al secondo set point da Grobelna (che svetta con 6 punti e l’86% in attacco).

Nel secondo set il punteggio resta in bilico fino al 13-12. Qui gira a favore di Chieri che su servizi di Weitzel e Bosio piazza un parziale di 1-12 portandosi sul 14-24. La frazione termina quindi 16-25.

Nel terzo set le ragazze di Bregoli partono forte (1-4, 4-9) e raggiungono il vantaggio massimo di 7 punti sul 7-14. Nella seconda parte di set c’è spazio per Morello, Storck e Villani. Chieri si mantiene a distanza di sicurezza e chiude 18-25 con Rozanski al secondo match-point.

Migliori realizzatrici dell’incontro, uniche due giocatrici in doppia cifra, sono Grobelna e Mazzaro con 11 punti a testa. Nelle statistiche finali spiccano i tanti errori chieresi in battuta, ben 14, ma anche e soprattutto l’eccellente 57% di squadra di attacco, con il 100% (8 su 8) di Weitzel.

I PROTAGONISTI-

Helena Cazaute (Reale Mutua Fenera Chieri ’76-« Loro hanno dato tutto, e sapevamo che sarebbe stato difficile giocare contro questo tipo di squadra. Noi abbiamo sbagliato un po’ troppo al servizio, ma l’importante è aver conquistato la vittoria ».

IL TABELLINO-

SLIEDRECHT SPORT-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 0-3 (18-25; 16-25; 18-25)

SLIEDRECHT SPORT: Rahangmetan 1, Vos 7, Lukenduk 3, Stevens 7, Jolijn De Haan 5, Bulsma 8; Rekar (L); Eline De Haan, Joosten, Mourits. N. e. Cnossen, Kjosas. All. Bezemer; 2° Martijn.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio, Grobelna 11, Mazzaro 11, Weitzel 9, Cazaute 9, Rozanski 9; Spirito (L); Morello, Villani 3, Storck 2. N. e. Butler, Kone, Nervini, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

ARBITRI: Basic (Bosnia-Erzegovina) e Yilmazgil (Turchia).

NOTE-durata set: 20′, 19′. 21′ Tot: 60’